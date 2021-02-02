За что страдали немцы в Сталинграде

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2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек – среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...

США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до такого кино, как, например, вышедшая в прокат интерпретация подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимур Шерзад

    За что страдали немцы в Сталинграде

    Тимур Шерзад
    журналист
    		2 февраля 2021, 09:10

    2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в большой котел на берегу Волги. Немцев искусно – они сами не ожидали, насколько – окружили и перерезали снабжение. После чего они довольно быстро стали голодать, страдать от холода и помирать от эпидемий. В плен сдалось около 80 тысяч человек – среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Могли ли они избежать такого результата?

    Горе окруженным

    Попавших в котел немцев во многом подвела их недооценка противника. Прорываясь на Кавказ в попытках лишить Советский Союз бакинской нефти, они искренне считали, что их летние успехи окончательно доконали Красную армию. Еще чуть-чуть, и воевать русским будет просто нечем.

    Ноябрьский удар под Сталинградом, в результате которого немцы оказались в огромном котле на три сотни тысяч человек, показал, насколько они ошибались. И расплата последовала немедленно – лишившись подвоза необходимого, солдаты и офицеры вермахта теряли физические и моральные силы с каждым днем. Им, конечно, это не понравилось. Ведь, прямо скажем, дела у вермахта и до окружения под Сталинградом были не то чтобы однозначно великолепны. Взятые еще в октябре 1942-го пленные рассказывали, например, о дезертирстве еще внутри Рейха – так, в городе Миндене были случаи дезертирства из казарм, несмотря на то, что пойманных расстреливали на месте.

    А солдат Вольдемар Зоммер, взятый в плен под Сталинградом на пару недель до победоносного советского наступления, утверждал, что в его роте из 180 человек осталось не более 30. Причем, дивизия пополнений под Сталинградом не получала, а восполняла потери, перегоняя на передовую тыловиков – сам Зоммер был штабным телефонистом, но дела стали настолько плохи, что и он взял винтовку и отправился в окопы. Другие пленные, взятые уже после окружения, докладывали о еще более печальных картинах. Каждый несанкционированный выстрел из пушки – предмет для длительного разбирательства. Потому что, например, к декабрю по 105-мм орудиям – 15 снарядов на ствол. У пулеметчиков – по 600 патронов на пулемет. На винтовку – по сотне патронов.

    Людей нещадно едят вши – русские всегда могут отправиться на тот берег Волги и сходить в баню. А немцы сами, своим легкомыслием, позволили загнать себя в ситуацию, когда не получается даже спать – кусают так, что глаз не сомкнешь. При этом хлеба дают по полкило на 3 дня – хуже только норма неработающего блокадника в Ленинграде. А худшие для немцев дни окружения еще даже не наступили.

    Неудивительно, что Йоахим Видер, один из офицеров-окруженцев, описывал такие моменты: «Многие отчаявшиеся солдаты и офицеры 6-й армии в последнее время искали выхода в самоубийстве или в добровольной смерти под пулями. Мы слышали о двух генералах, чьи действия потрясли нас. Один из них, командир дивизии из Дрездена, застрелился после того, как распрощался с сыном, молодым лейтенантом. Другой, командир дивизии из Нижней Саксонии, которая имела в качестве эмблемы четырехлепестковый клеверный лист и поэтому считалась «везучей», вышел с винтовкой в руках на переднюю линию и погиб, потому что не хотел пережить гибель своей части».

    Фото: Общественное достояние

    Кармические связи

    Следует, впрочем, осознавать, что, как бы ни мучились немцы в Сталинградском котле, их жертвы все равно мучились сильнее. Ведь, когда все шло хорошо, солдаты вермахта отнюдь не стеснялись вести себя так, как им хочется.

    Первыми, кого это касалось, были, как правило, военнопленные. Взять, например, хутор Ново-Максимовский под Сталинградом. Ворвавшись туда (не после образования котла, а в процессе), красноармейцы обнаружили там два кирпичных дома с замурованными окнами и забитыми дверями. Туда было напихано – по-другому не скажешь – 76 русских пленных. Выжило только 16 человек, еще кое-как существовавших посреди полуразложившихся трупов. Причиной смерти остальных стало игнорирование медицинской помощи и скудная кормежка. 

    А вот, например, показания взятого в плен еще в сентябре 1942-го (то есть, задолго до того, как немцы стали испытывать проблемы с продовольствием) капитана Лянгхельда, ранее приписанного к лагерю «Дулаг-205»: «Русских военнопленных кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас работать. Зверства, чинимые над военнопленными, были направлены на их истребление, как лишних людей». А.А. Алексеев, советский военнопленный, чудом переживший содержание в одном из таких лагерей на сталинградском направлении, вспоминал: «В лагере была большая смертность. Военнопленным вовсе не выдавалось хлеба и воды. Вместо воды выгребали грязный окровавленный снег, в зоне лагеря, после чего были массовые заболевания».

    Если так немцы относились к пленным, о которых они должны были хоть как-нибудь заботиться – то к мирным гражданам подход был простой – есть они, нет – не имеет значения. Именно под таким девизом прошла, например, варварская бомбардировка Сталинграда 22 августа 1942 года. Город превратился в руины, горящие от разлитой нефти из хранилищ, авиарейд обошелся нам в десятки тысяч погибших. Одна только незадача – содеянное больно, как натянутая резинка, щелкнула по носу самих же немцев – воевать в превращенном в груды развалин городе стало намного сложнее.

    Это же можно сказать и про деяния в общем. С моральной точки зрения если не сопереживать, то хотя бы уважительно понимать страдания противника, как это можно было представить на какой-нибудь другой войне, уже не получалось. Поэтому, как бы плохо ни было германским «окруженцам» в Сталинграде, всегда можно пожалеть, что им не было еще хуже.

    Спрыгнуть с поезда?

    Но то, что нельзя принять с точки зрения морали, всегда можно просчитать с точки зрения техники. Немцы активно использовали в пропаганде страшилки, что русские якобы тут же расстреливают всех, кто пытается сдаться в плен – или, на крайний случай, тут же волокут в Сибирь, и расстреливают уже там. Солдаты, зная собственные методы, в это, в принципе, верили. Но старшие офицеры знали правду. Еще они знали, что их сопротивление в котле обречено на неудачу – особенно после провала операции «Зимняя гроза», нацеленной на деблокирование окруженных. Почему же тогда приказывали, несмотря ни на что, держаться до конца?

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    Ответ прост – пока русские были вынуждены тратить серьезные силы на обкладывание и «дожимание» котла, они не могли использовать их в других местах. А, значит, у немцев была фора, позволявшая отвести свои слишком растянутые силы и сформировать новый фронт. Чтобы судьба армии Паулюса не постигла и другие части. Результат был трагичен для окруженных. Уперевшись до последней возможности, они довели состояние солдат до такого предела, что, когда уже пошла сдача остатков окруженной армии, немцы принялись массово умирать уже в лагерях пленных. Не выжило и одной десятой.

    Но то был сознательный выбор германских военачальников – пожертвовать ослабевшими. Выбор, за который расплачиваться пришлось уже простым солдатам.


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