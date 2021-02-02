За что страдали немцы в Сталинграде

2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в большой котел на берегу Волги. Немцев искусно – они сами не ожидали, насколько – окружили и перерезали снабжение. После чего они довольно быстро стали голодать, страдать от холода и помирать от эпидемий. В плен сдалось около 80 тысяч человек – среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Могли ли они избежать такого результата?

Горе окруженным

Попавших в котел немцев во многом подвела их недооценка противника. Прорываясь на Кавказ в попытках лишить Советский Союз бакинской нефти, они искренне считали, что их летние успехи окончательно доконали Красную армию. Еще чуть-чуть, и воевать русским будет просто нечем.

Ноябрьский удар под Сталинградом, в результате которого немцы оказались в огромном котле на три сотни тысяч человек, показал, насколько они ошибались. И расплата последовала немедленно – лишившись подвоза необходимого, солдаты и офицеры вермахта теряли физические и моральные силы с каждым днем. Им, конечно, это не понравилось. Ведь, прямо скажем, дела у вермахта и до окружения под Сталинградом были не то чтобы однозначно великолепны. Взятые еще в октябре 1942-го пленные рассказывали, например, о дезертирстве еще внутри Рейха – так, в городе Миндене были случаи дезертирства из казарм, несмотря на то, что пойманных расстреливали на месте.

А солдат Вольдемар Зоммер, взятый в плен под Сталинградом на пару недель до победоносного советского наступления, утверждал, что в его роте из 180 человек осталось не более 30. Причем, дивизия пополнений под Сталинградом не получала, а восполняла потери, перегоняя на передовую тыловиков – сам Зоммер был штабным телефонистом, но дела стали настолько плохи, что и он взял винтовку и отправился в окопы. Другие пленные, взятые уже после окружения, докладывали о еще более печальных картинах. Каждый несанкционированный выстрел из пушки – предмет для длительного разбирательства. Потому что, например, к декабрю по 105-мм орудиям – 15 снарядов на ствол. У пулеметчиков – по 600 патронов на пулемет. На винтовку – по сотне патронов.

Людей нещадно едят вши – русские всегда могут отправиться на тот берег Волги и сходить в баню. А немцы сами, своим легкомыслием, позволили загнать себя в ситуацию, когда не получается даже спать – кусают так, что глаз не сомкнешь. При этом хлеба дают по полкило на 3 дня – хуже только норма неработающего блокадника в Ленинграде. А худшие для немцев дни окружения еще даже не наступили.

Неудивительно, что Йоахим Видер, один из офицеров-окруженцев, описывал такие моменты: «Многие отчаявшиеся солдаты и офицеры 6-й армии в последнее время искали выхода в самоубийстве или в добровольной смерти под пулями. Мы слышали о двух генералах, чьи действия потрясли нас. Один из них, командир дивизии из Дрездена, застрелился после того, как распрощался с сыном, молодым лейтенантом. Другой, командир дивизии из Нижней Саксонии, которая имела в качестве эмблемы четырехлепестковый клеверный лист и поэтому считалась «везучей», вышел с винтовкой в руках на переднюю линию и погиб, потому что не хотел пережить гибель своей части».

Кармические связи

Следует, впрочем, осознавать, что, как бы ни мучились немцы в Сталинградском котле, их жертвы все равно мучились сильнее. Ведь, когда все шло хорошо, солдаты вермахта отнюдь не стеснялись вести себя так, как им хочется.

Первыми, кого это касалось, были, как правило, военнопленные. Взять, например, хутор Ново-Максимовский под Сталинградом. Ворвавшись туда (не после образования котла, а в процессе), красноармейцы обнаружили там два кирпичных дома с замурованными окнами и забитыми дверями. Туда было напихано – по-другому не скажешь – 76 русских пленных. Выжило только 16 человек, еще кое-как существовавших посреди полуразложившихся трупов. Причиной смерти остальных стало игнорирование медицинской помощи и скудная кормежка.

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А вот, например, показания взятого в плен еще в сентябре 1942-го (то есть, задолго до того, как немцы стали испытывать проблемы с продовольствием) капитана Лянгхельда, ранее приписанного к лагерю «Дулаг-205»: «Русских военнопленных кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас работать. Зверства, чинимые над военнопленными, были направлены на их истребление, как лишних людей». А.А. Алексеев, советский военнопленный, чудом переживший содержание в одном из таких лагерей на сталинградском направлении, вспоминал: «В лагере была большая смертность. Военнопленным вовсе не выдавалось хлеба и воды. Вместо воды выгребали грязный окровавленный снег, в зоне лагеря, после чего были массовые заболевания».

Если так немцы относились к пленным, о которых они должны были хоть как-нибудь заботиться – то к мирным гражданам подход был простой – есть они, нет – не имеет значения. Именно под таким девизом прошла, например, варварская бомбардировка Сталинграда 22 августа 1942 года. Город превратился в руины, горящие от разлитой нефти из хранилищ, авиарейд обошелся нам в десятки тысяч погибших. Одна только незадача – содеянное больно, как натянутая резинка, щелкнула по носу самих же немцев – воевать в превращенном в груды развалин городе стало намного сложнее.

Это же можно сказать и про деяния в общем. С моральной точки зрения если не сопереживать, то хотя бы уважительно понимать страдания противника, как это можно было представить на какой-нибудь другой войне, уже не получалось. Поэтому, как бы плохо ни было германским «окруженцам» в Сталинграде, всегда можно пожалеть, что им не было еще хуже.

Спрыгнуть с поезда?

Но то, что нельзя принять с точки зрения морали, всегда можно просчитать с точки зрения техники. Немцы активно использовали в пропаганде страшилки, что русские якобы тут же расстреливают всех, кто пытается сдаться в плен – или, на крайний случай, тут же волокут в Сибирь, и расстреливают уже там. Солдаты, зная собственные методы, в это, в принципе, верили. Но старшие офицеры знали правду. Еще они знали, что их сопротивление в котле обречено на неудачу – особенно после провала операции «Зимняя гроза», нацеленной на деблокирование окруженных. Почему же тогда приказывали, несмотря ни на что, держаться до конца?

Ответ прост – пока русские были вынуждены тратить серьезные силы на обкладывание и «дожимание» котла, они не могли использовать их в других местах. А, значит, у немцев была фора, позволявшая отвести свои слишком растянутые силы и сформировать новый фронт. Чтобы судьба армии Паулюса не постигла и другие части. Результат был трагичен для окруженных. Уперевшись до последней возможности, они довели состояние солдат до такого предела, что, когда уже пошла сдача остатков окруженной армии, немцы принялись массово умирать уже в лагерях пленных. Не выжило и одной десятой.

Но то был сознательный выбор германских военачальников – пожертвовать ослабевшими. Выбор, за который расплачиваться пришлось уже простым солдатам.