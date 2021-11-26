Казахов против России настраивают из-за границы

Недавно «Российская газета» опубликовала статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в которой тот подвел итоги почти трех десятков лет сотрудничества Российской Федерации и независимого Казахстана.

Сергей Лавров не обошел вниманием резонансные проявления ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана, указав на то, что эти случаи являются «продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».

Это замечание Сергея Лаврова сразу же вызвало вполне ожидаемый ответ «извне» признанного в России иностранным агентом казахстанского филиала «Радио Свобода*» – «Радио Азаттык», в публикации которого рассказывается о негативной реакции на статью Лаврова зарубежных СМИ. Так, например, EurasiaReview расценивает статью Сергея Лаврова как подрыв тюркского единства, так как она опубликована накануне саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле. Интересно, кстати, о каком тюркском единстве они говорят? Что общего у Якутии, Казахстана и той же Турции? Да, в общем, ничего.

Отметим, что «Радио Азаттык» являет собой классический пример подрывного влияния зарубежных СМИ на внутреннюю политику Казахстана. Бывшая журналистка «Радио Азаттык», 13 лет проработавшая в казахстанском филиале «Радио Свобода», Асем Токаева, прямо обвиняет казахстанскую редакцию в «целенаправленной исламизации контента» и засилье пропаганды. Она рассказала, что на радио «Азаттык» руководство откровенно проталкивает сомнительные темы, несовместимые с журналистской этикой и стандартами профессии.

«Как теперь уже бывший редактор русскоязычного сайта «Азаттыка» могу документально подтвердить, что Аббас Джавади (региональный директор центральноазиатских служб «Радио Свобода») часто извращал политику Казахской редакции. Делалось это в ущерб стандартам честной журналистики…», — заявила Асем Токаева. Возражавшие против такой практики журналисты, в том числе Асем, были уволены под предлогом реорганизации. Ни для кого уже не секрет, что «Радио Азаттык» – типичный агент влияния действующих извне антироссийских сил в Казахстане. Редакция поддерживает и раздувает любые русофобские акции, сталкивает казахстанцев между собой. Так, скандальные «языковые рейды», организованные Куатом Ахметовым, была энергично поддержаны «Радио Азаттык».

Даже после того, как руководство Казахстана назвало «языковые патрули» Куата Ахметова проявлением «пещерного национализма», «Радио Азаттык» продолжало превозносить Ахметова (который в итоге сбежал на Украину) как героя. Выпавшее из рук Ахметова знамя «пещерного национализма» подхватил его единомышленник Адильжан Абдугали, который на своем канале в Youtube регулярно проводит переклички с украинскими националистами. Похоже, оперативным планированием акций «пещерного национализма» занимались на Украине, ведь «языковые патрули» в Казахстане – калька с «мовных патрулей» на Украине. А кураторы у тех и других – за океаном. «Радио Азаттык» работает в тесной связке с западными НКО, такими, как, например, Internet Society Kazakhstan, возглавляемое Талгатом Нурлыбаевым. Эта структура является филиалом глобалистской организации Internet Society со штаб-квартирой в городе Рестон (штат Вирджиния, США).

15 сентября Мажилис, нижняя палата казахстанского парламента, одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка», согласно которому иностранные сети и мессенджеры будут блокироваться в случае их отказа открывать местные представительства – такой же «закон о приземлении», который существует и в России, и в большинстве других развитых стран. «Радио Азаттык» сразу же дало слово «экспертам и представителям гражданского общества, которые «забили тревогу», заявляя, что цель законопроекта – контроль над соцсетями.

На эту тему

«Правительство хочет превратить Казахстан в такую страну, как Северная Корея, Туркменистан, Иран, а в последнее время Афганистан?» – сказал Нурлыбаев в интервью «Азаттык». Хотя речь идет всего лишь о том, что глобальные корпорации должны платить налоги в тех странах, в которых зарабатывают, и подчиняться местному законодательству. В конце концов давление извне взяло верх. Министерство информации и общественного развития Казахстана предложило заменить открытие представительств крупных иностранных интернет-платформ в Казахстане на институт «законных представителей» вне страны. Огромную роль в навязывании антироссийской повести в Казахстане играет и Фонд Сороса, который финансирует сотни образовательных и культурных программ в республике.

За 15 лет количество неправительственных организаций в республике выросло более чем в десять раз. Если в 2003 году их было около двух тысяч, то сейчас – 22 тысячи. Иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций Казахстана, 70% из этих средств приходится на США. Главная цель большинства поддерживаемых американцами информационных проектов в Казахстане – психологический отрыв населения республики от России. Основной упор сделан на молодежь: со временем к власти в стране должны прийти люди, воспитанные на западных «демократических» ценностях и отвергающие общую судьбу и общие интересы с Россией.

Например, издаваемый Центральным командованием Вооруженных сил США интернет-ресурс «Караван-сарай» регулярно размещает публикации, направленные на дискредитацию российского военного присутствия в Средней Азии, пишет, что странам Центральной Азии со значительным числом русских и русскоговорящих граждан может угрожать военная агрессия России. Для противодействия российскому влиянию в Казахстане и других странах СНГ запущены специальные антироссийские программы, реализуемые американскими НПО. В декабре 2018 года в Казахстане была презентована пятилетняя программа MediaCAMP, которую реализует американская НПО Internews Network (Калифорния, США) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Бюджет программы составляет 15 млн долларов. Официальная цель – «развитие сбалансированной информационной среды» и вовлечение граждан в жизнь общества. На самом деле речь идет о внедрении в умы казахстанцев западной модели гражданского общества. «Медиа и гражданское общество совместно могут противодействовать дезинформации» – девиз программы MediaCAMP. Под дезинформацией имеются в виду в том числе любые позитивные сообщения о России, где деятельность Internews Network была прекращена ещё в 2007 году. Но в большинстве стран Центральной Азии эта организация продолжает действовать.

Независимый американский журналист Джереми Бейкер пишет в своем блоге, что «Интерньюс» — это крупный игрок в создании глобальной медиаполитики в интересах США, и его цель – импортировать американские идеи и внедрять демократию в американском стиле. Кроме того, Бейкер пишет о связи организации с ЦРУ. Финансируемый USAID через казахстанский филиал Internews Network интернет-ресурс New Reporter занят «проверкой фактов, отслеживанием слухов и ложной информации». Под ложной информацией понимается почти исключительно «российская дезинформация». Целевой аудиторией этого проекта являются медийные, политические и культурные элиты Казахстана.

США противостоят влиянию российских СМИ на население республик бывшего СССР, и, в частности, Казахстана. Базирующийся в Грузии Кавказский исследовательский ресурсный центр (CRRC-Грузия) провел исследование «Борьба с антизападной пропагандой», которое финансировалось USAID. Результаты исследования изложены в статье замдиректора центра Дастина Гилбрета, опубликованной на финансируемом Соросом ресурсе Eurasianet. Эта статья была подготовлена в рамках проекта «Барометр российской пропаганды», который также финансируется соросовским «Институтом управления Восток – Запад».

Гилбрет предлагает два способа борьбы с информационным влиянием России: блокировать нежелательные источники информации и вырабатывать у аудитории нужную точку зрения на те или иные события. «Правильные» взгляды, по мнению Гилбрета, должны формировать НПО и СМИ, поддерживаемые Соединёнными Штатами и Евросоюзом.

Финансируемый грантами Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM) телеканал «Настоящее время*» ежедневно обрушивает на своих зрителей и читателей портала ушаты «правильной» информации о событиях в России, создавая образ зловещего и агрессивного Мордора, в котором душат свободу слова и сажают в тюрьму за анекдоты. Этот ресурс специализируется на постоянной критике властей Казахстана, если те хоть на йоту отступают от прозападной повестки дня.

В Казахстане, как, в прочем, почти во всех странах Центральной Азии, действуют не просто отдельные СМИ или НПО, но и развивается целая инфраструктура по влиянию на общество. Например, Американские уголки. Как говорится на официальном сайте посольства США – «это небольшие библиотеки, организованные по американской модели». Но при этом «отдел по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане принимает предложения от казахстанских и американских некоммерческих и негосударственных организаций, поддерживающих разработку и реализацию стратегических программ в «Американских уголках» на территории Казахстана», – сообщается на сайте посольства США. Сообщается, что получатели грантов примут участие в разработке образовательных программ по предложенным американской стороной темам, в том числе таким, как медиаграмотность и культурное наследие.

Одним из ведущих фронтменов антироссийской пропаганды является казахстанский публицист, колумнист Forbes.Kasakhstan и частый гость на портале «Азаттык» Досым Сатпаев. После известных высказываний российских политиков об исторической принадлежности северных территорий Казахстана Сатпаев предложил создать список «кремлёвских провокаторов», которым должен быть запрещен въезд в страну. Это, по его мнению, станет «проверкой на вшивость» казахстанских властей. «В любом случае это лишь первый шаг к тому, чтобы начать защищать свой суверенитет. Следующим шагом должен быть выход Казахстана из ЕАЭС, а потом приостановление участия в ОДКБ…».

Антироссийской пропагандой Сатпаев занимается при поддержке немецкого Фонда Эберта, Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане, Британского института по освещению войны и мира и Фонда Сороса.

Есть в Казахстане и свой аналог Навального – бывший журналист и прозападный активист Жамболат Мамай, создатель ультрарадикального дискуссионного клуба с говорящим названием «Рух Пен Тiл» («Дух и язык»). Мамай специализировался на публикациях против коррупции в Казахстане и стал любимчиком «Радио Азаттык» и «Настоящего времени», которые раскручивают его, как перспективного прозападного политика.

Несколько лет назад Мамай на деньги связанного через своего сына с западными финансовым структурами казахстанского оппозиционера Тулегена Жукеева снял документальный фильм «Зулмат. Геноцид в Казахстане» («Бедствие»), в котором тенденциозно и предвзято трактуется трагедия голода в Советском Союзе в 1920-1930 гг. Тем временем в республике продолжают беспрепятственно регистрировать проамериканские НПО. Некоторые из них даже претендуют на роль партий, как, например, «Республика», другие намерены объединить вокруг себя группы протеста, как например, «Оян Казахстан». Лицо «Оян Казахстан» видно по выступлениям на одной из ее презентаций: из пяти выступавших четверо – активные участники программ Фонда Сороса и прочих западных центров. Пятый, Димаш Альжанов – бывший координатор программ Национального демократического института США (NDI) и участник наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине в 2014 году.

Чем глубже вникаешь в деятельность иностранных НПО в Казахстане, тем лучше понимаешь, что Сергей Лавров, как и подобает дипломату, очень мягко охарактеризовал их антироссийскую активность. Фактически в дружественной России республике действуют прозападные структуры, которые занимаются откровенно враждебной не только России, но и русскоязычным, да и всем остальным, гражданам Казахстана, пропагандой. Эта деятельность наносит ущерб не только отношениям Казахстана с Россией, но и серьезно подрывает национальную безопасность республики.