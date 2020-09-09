Казус Ефремова актеров ничему не научил

Взгляд
9 сентября, среда  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...

Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...

Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отрыв от валютной зависимости – это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит это пресловутая «дедолларизация». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Казус Ефремова актеров ничему не научил

    Андрей Ашкеров
    философ
    		9 сентября 2020, 15:30

    Казус Ефремова должен был научить общество только одному. Совсем не тому, что создавать аварии со смертельным исходом могут исключительно актеры.

    И не тому, что актеры чаще других садятся за руль под алкоголем/наркотиками. И не тому, что только актеры могут ошибаться в выборе адвоката. И не тому, что именно актерам свойственно, притворяясь, отрицать очевидное, тем самым усугубляя вину.

    И не тому, конечно, что именно в случае с актерскими детьми яблоко от яблоньки совсем уж никуда не катится. Катится. Причем довольно далеко. И не тому еще, что теперь у нас отец за сына отвечает, как и сын за отца. Нет. Пока нет.

    Казус Ефремова должен был научить общество тому, что актеры не должны быть главными экспертами по морали, которыми они являются сегодня на любом телеканале.

    И, разумеется, именно с этой точки зрения казус Ефремова ничему не научил, даже наоборот. Обсуждение произошедшего еще больше укрепило особую роль актеров в вопросах нравственности.

    Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе.

    Источник: Блог Андрея Ашкерова


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