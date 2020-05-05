В войне победила нация, а не Сталин

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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...

Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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              Сергей Худиев

              В войне победила нация, а не Сталин

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 5 мая 2020, 15:10

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              Приближается день Победы – и обстоятельства, в которых мы его отмечаем, сидя по домам, позволяют нам отвлечься от внешнего, от всей праздничной атрибутики – иногда выражающей искреннее чувство, иногда неуместной и пошлой – и сосредоточиться на размышлении о том, что этот день величия, славы и ужасающей скорби значит для нас.

              События Войны уходят в прошлое; все меньше среди нас тех, кто их застал. Но все более явным становится их значение в контексте тысячелетней истории нашей, православной восточнославянской цивилизации.

              Это было время, когда на нас восстало худшее зло в истории человечества, чтобы уничтожить наш народ и прекратить нашу историю – и когда ценой подвига, страданий и жертвенной смерти десятков миллионов людей это зло было остановлено и сокрушено. Тогда речь шла не о национальной гордости или величии, не о рынках сбыта или территориях, и не о месте страны в списке великих держав, но о самом нашем существовании как народа.

              Отношение к Победе как к безоговорочному и великому благу, к воинам и труженикам тыла как к людям, заслуживающим нашего почитания и благодарности, определяет принадлежность гражданина России к российской политической нации – делает его своим не только о паспорту, но и по сердцу. Это согласие объединяет всех – и белых, и красных, и левых, и правых, и верующих, и атеистов, и русских, и представителей других народов России. Это точка безусловного национального единства. Люди, которые в силу крайних политических воззрений или из желания быть всегда против хулят Победу или ее празднование, остаются маргиналами и только укрепляют позицию абсолютного большинства.

              Однако для того, чтобы оставаться такой точкой сбора, одной из несущих опор национального сознания, Победа должна оставаться именно национальной, а не идеологической. Это Победа, одержанная жителями России (при помощи других народов, вклад которых мы высоко ценим и чтим), одержанная ради будущего России.

              Фото: Александр Вильф/РИА Новости

              Это не Победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Привязывание Победы к идеологиям или личностям, провоцирующим острый общественный раскол, в этой связи невозможно назвать мудрой политикой.

              Чрезвычайно проблематичным являются усилия по прославлению Сталина как того, кто эту победу одержал. Сама по себе идея, что погубление перед войной (расстрелами, голодом, невыносимыми условиями в лагерях) миллионов людей, которые могли бы встать в строй и к станкам, в том числе немалого числа квалифицированных военных, есть проявление великой стратегической мудрости, выглядит крайне спорной.

              Но, так или иначе, в обществе нет более разъединяющей фигуры, чем Сталин. Речь идет далеко не только о либералах – как иногда говорят сторонники его возвеличивания. Неизбежен и тяжелый конфликт с той частью общества, которая ориентируется на историческую Россию и ее православную идентичность.

              В годы правления Сталина – и, несомненно, с его полного ведома и согласия – были преданы мучениям и смерти множество православных епископов, священников и благочестивых мирян, часть из них уже прославлена Церковью как святые мученики. Культ личности Сталина, когда ему воздавалась хвала и поклонение, приличествующие только Богу, не может не выглядеть в глазах христиан (и других верующих) крайним нечестием и вызовом Вседержителю.

              Прославление гонителя Церкви – жесточайшего за всю ее историю – не может быть воспринято церковными людьми с одобрением. Так называемые «православные сталинисты», которые бегают между Христом и Сталиным как неверная жена между мужем и любовником, мягко говоря, не составляют большинства в Церкви. Крайне недобрую память оставил о себе Сталин и у других народов и религиозных общин нашей страны.

              Ассоциация Победы с прославлением Сталина эффективно разрушит ее, как точку сбора нации. В позднем СССР, при повсеместном культе Победы и широчайшем прославлении героев Великой Отечественной Войны, никакого прославления Сталина не было – что говорит если не нравственном чутье, то, по крайней мере, о благоразумии тогдашних руководителей.

              В нашей стране достаточно героев, достойных прославления и благодарной памяти – героев, которые не вызовут общественного раскола. Они сражались, умирали, тяжко трудились, претерпевали немыслимые тяготы и лишения ради того, чтобы мы могли появиться на свет. Давайте им и воздадим надлежащую честь – все вместе.


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