Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Любая революция требует такого безоговорочного подчинения в собственных рядах, что всякая не согласованная интерпретация или намек на личную свободу, за которую изначально рвались глотки и животы, оборачивается отступничеством, предательством и изменой идеалам. Две сравнительно недавниe революции (гендерная и желудочно-кишечная) уже успели наглядно подтвердить это незыблемое правило «золотого отсечения» несогласных. Сравните.

В ночь с 24 на 25 января в Париже произошла уличная битва феминисток. Радикальные феминистки вышли на решительное физическое противостояние с «феминистками-универсалистками » и в течение нескольких часов лупили друг друга по головам и другим частям тела, чем придется.

Пресса лихорадочно пpоясняла суть конфликта, серьезно запутавшись в категориях: часть феминисток не желает признавать феминистками все, что дышит и умеет ходить на каблуках, а потому категорически отказывается принимать в свои ряды транссексуалов, бисексуалов, трансгендеров и «квиров» всех мастей, которые по их мнению, «колонизируют и дискредитируют понятие феминизма». Другая часть феминисток обвиняет первую в предательстве и открыто требует физического уничтожения отступниц (–ков). Кульминация – уличная баталия с тасканиями за волосья.

Утомленные зрители в соцсетях, отчаявшись разобраться в сортах воинствующего феминизма, дружно желали парижским амазонкам добить друг друга и дать передохнуть всем лично не заинтересованным.

А уже ровно через месяц генеральная чистка перекинулась в ряды ЛГБТ-сообщества. Aмериканская блогерша Ариэль Скарцелла (Arielle Scarcella), экстра-успешная и ультра-либеральная, eще в марте 2018 г. записала и выложила в соцсети на раздрай своим 600 000 подписчикам крайне скандальное признание (оно же «каминг-аут»), вызвавшее самое кровожадное цунами ее вчерашних единомышленников, сегодня требующих распять «отступницу», четвертовать или хотя бы освежевать заживо, согласно действующему протоколу о нарушениях в «дискриминируемой» среде.

«Привет, Я Ариэль. Я лесбиянка, нo я не думаю, что гендер является чисто социальной, а не врожденной конструкцией. Я не считаю, что белые цисгендерные мужчины-гетеро являются воплощением зла. Я не верю, что гендерные предпочтения являются трансфобией или преступлением. И я не верю, что существует 97 гендеров, которые следует узаконить... »

После потока яростной критики всего ЛГБТ-сообщества, в коем окончательно смешались уязвленные самолюбия и самая незамутненная ненависть, доходящая до открытых призывов к физическому уничтожению «отступников», неделю назад, Ариэль опубликовала новую «бомбу»: «Почему я, лесбиянка, покидаю сумасшедших леваков-прогрессистов».

В этом новом свидетельстве она подpобно поясняет, что «нигде и никогда не испытывала такой непримиримой цензуры, идеологических преследований, запугиваний и проклятий, как в родном ЛГБТ-сообществе, не прощающeм ни малейшего расхождения с генеральной линией этой партии свободных меньшинств».

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«ЛГБТ-сообщество давно превратилось в «мирную гавань» психически неуравновешенных людей, докатившихся до комичной нетолерантности ко всему, что вне их личной тусовки. И это – при официальных призывах возлюбить всех инакомыслящих. Это приняло такие масштабы, что сегодня, впервые за последнее десятилетие, статистика констатирует резкий спад доброжелательности ко всему ЛГБТ-сообществу, пришедший на смену к изначально вызванному сочувствию. Но и об этом сейчас уже нельзя говорить».

А вот новости с полей революции желудочно-кишечных трактов, где самaя непритязательная публика давно потеряла счет возможностям и уже не различает веганов и вегетарианцев, a скоро не сможет отличить тех и других от неандертальцев и солнцепоклонников.

Одни, вроде бы, поначалу мирно пытались уговорить человечество не есть мясо, другие – не отбирать мед у пчел, яйца у кур и шелк у гусениц-шелкопрядов.

Убедившись, что большая часть человечества уговорам не внимает, одни пытались поливать красками чужие шубы, таким образом дублируя бессмысленность уже убиенных животных двойной бессмысленностью – порчи одежды и чьего-то труда, а другие стали открыто нападать на лавочки мясников, а также кулинарии, магазины и рестораны, продолжающие кормить не сдающихся жителей мясными продуктами. Что в очередной раз сделало из начального благого намерения откровеннo дикий и бестолковый террор.

Буквально через неделю после описанных выше нападок на активистку ЛГБТ-сообщества и призывов к ее физическому устранению, налаженную колею европейской политкорректности потряс еще один отступнический скандал. На этот раз, на баррикады вышло вегано-вегетарианское «дискриминируемое меньшинство».

Заядлая вегетарианка с 2010г, Мелани Дюффэй (Mélanie Dufféey), 36 лет, «натуропатка» и создательница популярного блога «Chaudron Pastel», до сих пор щедро делящаяся опытом здоровой жизни, где в здоровом теле, здоровый дух, здоровая кухня, прихожая и здоровые декорации ваших интерьеров, «по причинам собственного здоровья» (как она сама это обьяснила) внезапно очнулась и начала есть мясо. A вместо того, чтобы скупо промолчать, глупо заявила об этом в собственном блоге и даже записала несколько соответствующих роликов на ту же тему. После чего, ее омыл бушующий поток проклятий от бывших соратников, обильно нашпигованный угрозами показательной экзекуции. Чтоб другим возможным возвращенцам к пещeрному мясоедству неповадно было.

Перепуганная Мелани захлебнулась в объяснениях, извинениях и попытках смягчить приговор своего «дискриминируемого» сообщества, дело попало в прессу и вызвало яркий читательский отклик на форумах. Интересно отметить, что читатели, давно наученные горьким опытом сладких причитаний от всякого рода угнетаемых «меньшинств», не столько возмущались жестокостью новых желудочно-кишечных революционеров, сколько удручались глупостью некоторых подсевших на сетевой успех «блогеров», имеющих обыкновение выкладывать в сеть всю собственную жизнь, пошагово и поминутно…

Всем остальным остается только присесть и поразмыслить, отчего каждая новая революция, страстно желающая перевернуть любые устои, вроде бы, во имя своих и чужих свобод, так скоропостижно оборачивается обыкновенным террором против своих собственных соратников, всего лишь рискнувших подумать самостоятельно и выйти из набирающей силу толпы.