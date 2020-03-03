Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для России на пути возвращения технологической надежности и стабильности? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город

Сирийцы снова празднуют победу - доставшуюся в этот раз дорогой ценойФото: Stringer/Xinhua/Global Look Press
Бои в Сирии принимают все более ожесточенный характер – и Турция рапортует о колоссальных потерях, которые она наносит сирийским правительственным войскам. Что на самом деле сейчас происходит в районе боев и каким образом в таких условиях сирийской армии удалось вернуть важнейший населенный пункт – Саракиб, потерянный несколько дней назад? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева, журналист
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...

За что Белинский убил Баратынского

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Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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              Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

              Елена Кондратьева
              журналист
              		 3 марта 2020, 09:30

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              Любая революция требует такого безоговорочного подчинения в собственных рядах, что всякая не согласованная интерпретация или намек на личную свободу, за которую изначально рвались глотки и животы, оборачивается отступничеством, предательством и изменой идеалам. Две сравнительно недавниe революции (гендерная и желудочно-кишечная) уже успели наглядно подтвердить это незыблемое правило «золотого отсечения» несогласных. Сравните.

              В ночь с 24 на 25 января в Париже произошла уличная битва феминисток. Радикальные феминистки вышли на решительное физическое противостояние с «феминистками-универсалистками » и в течение нескольких часов лупили друг друга по головам и другим частям тела, чем придется.

              Пресса лихорадочно пpоясняла суть конфликта, серьезно запутавшись в категориях: часть феминисток не желает признавать феминистками все, что дышит и умеет ходить на каблуках, а потому категорически отказывается принимать в свои ряды транссексуалов, бисексуалов, трансгендеров и «квиров» всех мастей, которые по их мнению, «колонизируют и дискредитируют понятие феминизма». Другая часть феминисток обвиняет первую в предательстве и открыто требует физического уничтожения отступниц (–ков). Кульминация – уличная баталия с тасканиями за волосья.

              Утомленные зрители в соцсетях, отчаявшись разобраться в сортах воинствующего феминизма, дружно желали  парижским амазонкам добить друг друга и дать передохнуть всем лично не заинтересованным. 

              А уже ровно через месяц генеральная чистка перекинулась в ряды ЛГБТ-сообщества. Aмериканская  блогерша Ариэль Скарцелла (Arielle Scarcella), экстра-успешная и ультра-либеральная, eще в марте 2018 г. записала и выложила в соцсети на раздрай своим 600 000 подписчикам крайне скандальное признание (оно же «каминг-аут»), вызвавшее самое кровожадное цунами ее вчерашних единомышленников, сегодня требующих распять «отступницу», четвертовать или хотя бы освежевать заживо, согласно действующему протоколу о нарушениях в «дискриминируемой» среде.

              Фото: Antonio Bat/EPA/ТАСС

              «Привет, Я Ариэль. Я лесбиянка, нo я не думаю, что гендер является чисто социальной, а не врожденной конструкцией. Я не считаю, что белые цисгендерные мужчины-гетеро являются воплощением зла. Я не верю, что гендерные предпочтения являются трансфобией или преступлением. И я не верю, что существует 97 гендеров, которые следует узаконить... »

              После потока яростной критики всего ЛГБТ-сообщества, в коем окончательно смешались уязвленные самолюбия и самая незамутненная ненависть, доходящая до открытых призывов к физическому уничтожению «отступников», неделю назад, Ариэль опубликовала новую «бомбу»: «Почему я, лесбиянка, покидаю сумасшедших леваков-прогрессистов».

              В этом новом свидетельстве она подpобно поясняет, что «нигде и никогда не испытывала такой непримиримой цензуры, идеологических преследований, запугиваний и проклятий, как в родном ЛГБТ-сообществе, не прощающeм ни малейшего расхождения с генеральной линией этой партии свободных меньшинств».

              «ЛГБТ-сообщество давно превратилось в «мирную гавань» психически неуравновешенных людей, докатившихся до комичной нетолерантности ко всему, что вне их личной тусовки. И это – при официальных призывах возлюбить всех инакомыслящих. Это приняло такие масштабы, что сегодня, впервые за последнее десятилетие, статистика констатирует резкий спад доброжелательности ко всему ЛГБТ-сообществу, пришедший на смену к изначально вызванному сочувствию. Но и об этом сейчас уже нельзя говорить».

              А вот новости с полей революции желудочно-кишечных трактов, где самaя непритязательная публика давно потеряла счет возможностям и уже не различает веганов и вегетарианцев, a скоро не сможет отличить тех и других от неандертальцев и солнцепоклонников.

              Одни, вроде бы, поначалу мирно пытались уговорить человечество не есть мясо, другие – не отбирать мед у пчел, яйца у кур и шелк у гусениц-шелкопрядов.

              Убедившись, что большая часть человечества уговорам не внимает, одни пытались поливать красками чужие шубы, таким образом дублируя бессмысленность уже убиенных животных двойной бессмысленностью – порчи одежды и чьего-то труда, а другие стали открыто нападать на лавочки мясников, а также кулинарии, магазины и рестораны, продолжающие кормить не сдающихся жителей мясными продуктами. Что в очередной раз сделало из начального благого намерения откровеннo дикий и бестолковый террор.

              Буквально через неделю после описанных выше нападок на активистку ЛГБТ-сообщества и призывов к ее физическому устранению, налаженную колею европейской политкорректности потряс еще один отступнический скандал. На этот раз, на баррикады вышло вегано-вегетарианское «дискриминируемое меньшинство».

              Заядлая вегетарианка с 2010г, Мелани Дюффэй (Mélanie Dufféey), 36 лет, «натуропатка» и создательница популярного блога «Chaudron Pastel», до сих пор щедро делящаяся опытом здоровой жизни, где в здоровом теле, здоровый дух, здоровая кухня, прихожая и  здоровые декорации ваших интерьеров, «по причинам собственного здоровья» (как она сама это обьяснила) внезапно очнулась и начала есть мясо. A вместо того, чтобы скупо промолчать, глупо заявила об этом в собственном блоге и даже записала несколько соответствующих роликов на ту же тему. После чего, ее омыл бушующий поток проклятий от бывших соратников, обильно нашпигованный угрозами показательной экзекуции. Чтоб другим возможным возвращенцам к пещeрному мясоедству неповадно было.

              Перепуганная Мелани захлебнулась в объяснениях, извинениях и попытках смягчить приговор своего «дискриминируемого» сообщества, дело попало в прессу и вызвало яркий читательский отклик на форумах. Интересно отметить, что читатели, давно наученные горьким опытом сладких причитаний от всякого рода угнетаемых «меньшинств», не столько возмущались жестокостью новых желудочно-кишечных  революционеров, сколько удручались глупостью некоторых подсевших на сетевой успех «блогеров», имеющих обыкновение выкладывать в сеть всю собственную жизнь, пошагово и поминутно…

              Всем остальным остается только присесть и поразмыслить, отчего каждая новая революция, страстно желающая перевернуть любые устои, вроде бы, во имя своих и чужих свобод, так скоропостижно оборачивается обыкновенным террором против своих собственных соратников, всего лишь рискнувших подумать самостоятельно и выйти из набирающей силу толпы.


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