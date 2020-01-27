Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

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27 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Коррупция стала атрибутом власти в США

В США расследования многих коррупционных дел против политиков зачастую заканчиваются ничемФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Масштабные хищения в США повседневно совершаются представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Только за времена вице-президентства Джо Байдена его семья «наварила» миллиарды долларов. Бизнес-интересы заставляют пренебрегать соображениями политики и пользой для Америки. Почему по этому поводу нет никакого шума и США продолжают занимать ведущие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

Дмитрий Ольшанский, публицист
На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...

Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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          • Развитие транспортной инфраструктуры

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              Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

              Дмитрий Ольшанский
              публицист
              		 27 января 2020, 09:18

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              На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин.

              Ужасно его жалко.

              Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма.

              Ну, значит, не его жалко, а его прихожан, всех, кому с ним было интереснее, чем без него.

              В нем было столько намешано.

              Фото: Павел Бедняков/ТАСС

              Он был не только священник. Он был интеллигент, богемный тусовщик и спорщик, фундаменталист, хиппи восьмидесятых, сначала нонконформист, а потом карьерист, а потом снова нонконформист, ультрапатриот, но и любитель современного искусства, рок-н-ролла, всего, что живет, обсуждается и шумит, участник бесконечных дебатов, собраний и политических предприятий, эксцентрик, сторонник всего самого радикального, хоть бы и ядерной войны, но в то же время и удивительно дружелюбный и терпимый человек, самый настоящий «плюралист-толераст», каких никогда не бывает в либеральной среде.

              В нем был дух свободы.

              Той самой свободы, которую он постоянно опровергал своими взглядами и мнениями, и которую постоянно утверждал своим существованием.

              Я видел его всерьез и долго – буквально раз в жизни.

              Быков когда-то затащил меня на одно из ток-шоу нулевых годов, на НТВ, что ли, к Савику Шустеру, программа закончилась, Быков помчался дальше, а я остался в буфете Останкино с Чаплиным, который тоже там случился, мы пили виски, болтали обо всем на свете, и если бывают в жизни прекрасные вечера, то это был именно он.

              Потом было всякое: я и отчаянно ругал его, когда был пик борьбы за скрепы, и снова любил, когда после известных событий четырнадцатого года он занял совершенно бескомпромиссную позицию.

              И мне всегда хотелось пойти к нему в храм, и на этот раз уже увидеть его в том деле, которому он себя отдал.

              Но я откладывал. Я проходил мимо.

              Мы часто так делаем.

              Царствие Небесное, дорогой отец Всеволод.

              Вы жили легко и свободно, и умерли именно так.

              Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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