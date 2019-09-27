Вернуть красное знамя Победы на свои флагштоки

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Уничтожением договора о ракетах США навредили сами себе

Ограничения по Договору о ликвидации ракет средней дальности между СССР (Россией) и США утратили силуФото: Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС
Официальная позиция НАТО на предложение Путина ввести мораторий на размещение прежде запрещенных ДРСМД ракет – недоверие. С этой позицией не согласна, скажем, Испания, но общий тон задают США, которые хотят разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Южной Корее. Однако затеяли они это зря: России есть, чем ответить. Подробности...
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Умер последний настоящий президент Франции

Сегодня умер не просто бывший глава Пятой республики. Сегодня умер последний настоящий президент ФранцииФото: Kamal Kishore/Reuters
Жак Ширак ушел от нас в почтенном возрасте – на 87-м году жизни. Для нас он останется честным партнером и настоящим патриотом, который, меж тем, прекрасно знал русский язык и даже перевел для своей родины «Евгения Онегина». А для французов – последним в ряду великих политиков, для которых независимость Франции была принципом, а не пустой агиткой.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Вернуть красное знамя Победы на свои флагштоки

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо ждать от наших противников объективности в освещении исторических событий. Война – это мир, а правда – это ложь, то есть, такая ложь, которая здесь и сейчас политически выгодна, она и будет назначена «исторической правдой». Подробности...

Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...
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Самому важному альбому «Битлз» исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
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              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 27 сентября 2019, 09:30

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              Целой очередью из музейного нацистского «шмайсера» прозвучали заявления о демонтаже памятников советским воинам и военачальникам в Европе, о «недопустимости фальсификации истории», то есть, признания Советской армии освободительницей от фашизма, и вызов российского посла по этому поводу в Эстонии (гусары, молчать!). Хотя ничего особенного, нового и удивительного в этом нет. Такая «смена вех» исподволь готовилась уже очень давно. И полностью осуществлена в сфере культур-мультуры, в книгах там всяких и кинофильмах.

              Довольно привычными стали не только заклинания о том, что «Сталин хуже Гитлера» или что «коммунизм хуже нацизма», а и переоценка роли самого Гитлера. Нам говорят, иногда прямо, иногда немножечко завуалированно, что Гитлер, в общем-то, был не так уж и плох. Он был хорош даже. Вот только с Холокостом перемудрил. А больше грехов за ним нет. Да и Холокост тоже, не все так просто с Холокостом. Ведь еврейский вопрос действительно надо было как-то решать! Но были же и другие проекты. Например, можно было всех евреев уже тогда переселить на Ближний Восток. Не обязательно было убивать. Немного ошибся Гитлер, советчики у него были плохие, чуть-чуть перепутали план.

              Хочется заорать в голос: вы что там, с ума посходили? Холокост – чудовищное, но не единственное преступление германского нацизма! А геноцид славян и прочих народов? А уничтожение всех несогласных? Да и с Холокостом нет ничего сложного, все просто, сам принцип, что они там будут решать, кому здесь жить, а кому умереть – людоедский. Но орать бесполезно. Уши слушателей прочно залеплены воском либерального консенсуса: Гитлеру почти все можно простить за то, что он «боролся с большевизмом». Остается ждать, когда государство Израиль выступит с официальной нотой, что Гитлер, в целом, был прав, а Холокост – это не так однозначно, ведь Гитлер хотел уничтожить не евреев и не другие народы, а только коммунистов и прочих большевиков, что, в принципе, правильно; но, конечно, на местах айнзац-команды допускали некоторые прискорбные перегибы.

              Израиль пока держится в стороне от истерии оправдания гитлеризма, бушующей в «цивилизованном мире», но и Израиль может пасть. На месте памятников советским воинам-освободителям и военачальникам Красной Армии скоро появятся (уже появились) мемориалы местным «борцам за свободу», лесным братьям, эсэсовцам. А следующим шагом будут статуи германских генералов. Ну и самому Гитлеру поставят монументы. Сейчас это кажется фантастикой. Но ничего фантастического в этом нет. Поставят памятники Гитлеру. В аэропорту столицы Израиля поставят. И сочинят под это красивую легенду о либеральном демократическом Гитлере, первом в мире сионисте и основателе государства Израиль, боровшемся против кровавых антисемитов-коммунистов. Никаких проблем.

              Война – это мир, а правда – это ложь, то есть, такая ложь, которая здесь и сейчас политически выгодна, она и будет назначена «исторической правдой».

              Фото:

              В киношках и книжках уже назначена. Нам всем показали трогательное кино про «наших матерей, наших отцов», хороших таких нацистов, которые честно воевали с большевиками, сентиментально дружили и любили друг друга, ну только вот немножечко убивали евреев, это зря, а в остальном все было нормально. А еще есть прекрасный роман «Благоволительницы», про нациста-гомосексуалиста, а что, они ведь тоже люди. И все, в целом, понятно. Сколько времени прошло, можно уже и очеловечить врагов. Вот только почему с другой стороны, красные, русские, остаются такими же расчеловеченными, такими же полуживотными, такими же ходульными стереотипами как и в геббельсовской пропаганде? Разве не надо очеловечить обе стороны?

              Глупо ждать от наших противников (так уж получилось, что противников, мы не хотели, мы старались стать друзьями) объективности в освещении исторических событий. Ведь история – это всегда пропаганда, обращенная в прошлое. И если кто-то шпарит по методичкам Геббельса, то это просто потому, что он унаследовал его политические интересы, ничего личного.

              Проблема в другом. Как бы нам самим не попасть в эту яму, как бы не поверить в агитки противника, как бы не потерять молодежь, у которой нет той вакцины, что была привита советским образованием нашему поколению. И если от нас хотят, чтобы мы отреклись от советского наследия, от победы в Великой Отечественной войне, то, возможно, лучше нам сделать наоборот: покончить с десятилетиями стенаний и покаяний и вернуть красное знамя Победы на свои флагштоки.


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