Вернуть красное знамя Победы на свои флагштоки

Целой очередью из музейного нацистского «шмайсера» прозвучали заявления о демонтаже памятников советским воинам и военачальникам в Европе, о «недопустимости фальсификации истории», то есть, признания Советской армии освободительницей от фашизма, и вызов российского посла по этому поводу в Эстонии (гусары, молчать!). Хотя ничего особенного, нового и удивительного в этом нет. Такая «смена вех» исподволь готовилась уже очень давно. И полностью осуществлена в сфере культур-мультуры, в книгах там всяких и кинофильмах.

Довольно привычными стали не только заклинания о том, что «Сталин хуже Гитлера» или что «коммунизм хуже нацизма», а и переоценка роли самого Гитлера. Нам говорят, иногда прямо, иногда немножечко завуалированно, что Гитлер, в общем-то, был не так уж и плох. Он был хорош даже. Вот только с Холокостом перемудрил. А больше грехов за ним нет. Да и Холокост тоже, не все так просто с Холокостом. Ведь еврейский вопрос действительно надо было как-то решать! Но были же и другие проекты. Например, можно было всех евреев уже тогда переселить на Ближний Восток. Не обязательно было убивать. Немного ошибся Гитлер, советчики у него были плохие, чуть-чуть перепутали план.

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Хочется заорать в голос: вы что там, с ума посходили? Холокост – чудовищное, но не единственное преступление германского нацизма! А геноцид славян и прочих народов? А уничтожение всех несогласных? Да и с Холокостом нет ничего сложного, все просто, сам принцип, что они там будут решать, кому здесь жить, а кому умереть – людоедский. Но орать бесполезно. Уши слушателей прочно залеплены воском либерального консенсуса: Гитлеру почти все можно простить за то, что он «боролся с большевизмом». Остается ждать, когда государство Израиль выступит с официальной нотой, что Гитлер, в целом, был прав, а Холокост – это не так однозначно, ведь Гитлер хотел уничтожить не евреев и не другие народы, а только коммунистов и прочих большевиков, что, в принципе, правильно; но, конечно, на местах айнзац-команды допускали некоторые прискорбные перегибы.

Израиль пока держится в стороне от истерии оправдания гитлеризма, бушующей в «цивилизованном мире», но и Израиль может пасть. На месте памятников советским воинам-освободителям и военачальникам Красной Армии скоро появятся (уже появились) мемориалы местным «борцам за свободу», лесным братьям, эсэсовцам. А следующим шагом будут статуи германских генералов. Ну и самому Гитлеру поставят монументы. Сейчас это кажется фантастикой. Но ничего фантастического в этом нет. Поставят памятники Гитлеру. В аэропорту столицы Израиля поставят. И сочинят под это красивую легенду о либеральном демократическом Гитлере, первом в мире сионисте и основателе государства Израиль, боровшемся против кровавых антисемитов-коммунистов. Никаких проблем.

Война – это мир, а правда – это ложь, то есть, такая ложь, которая здесь и сейчас политически выгодна, она и будет назначена «исторической правдой».

В киношках и книжках уже назначена. Нам всем показали трогательное кино про «наших матерей, наших отцов», хороших таких нацистов, которые честно воевали с большевиками, сентиментально дружили и любили друг друга, ну только вот немножечко убивали евреев, это зря, а в остальном все было нормально. А еще есть прекрасный роман «Благоволительницы», про нациста-гомосексуалиста, а что, они ведь тоже люди. И все, в целом, понятно. Сколько времени прошло, можно уже и очеловечить врагов. Вот только почему с другой стороны, красные, русские, остаются такими же расчеловеченными, такими же полуживотными, такими же ходульными стереотипами как и в геббельсовской пропаганде? Разве не надо очеловечить обе стороны?

Глупо ждать от наших противников (так уж получилось, что противников, мы не хотели, мы старались стать друзьями) объективности в освещении исторических событий. Ведь история – это всегда пропаганда, обращенная в прошлое. И если кто-то шпарит по методичкам Геббельса, то это просто потому, что он унаследовал его политические интересы, ничего личного.

Проблема в другом. Как бы нам самим не попасть в эту яму, как бы не поверить в агитки противника, как бы не потерять молодежь, у которой нет той вакцины, что была привита советским образованием нашему поколению. И если от нас хотят, чтобы мы отреклись от советского наследия, от победы в Великой Отечественной войне, то, возможно, лучше нам сделать наоборот: покончить с десятилетиями стенаний и покаяний и вернуть красное знамя Победы на свои флагштоки.