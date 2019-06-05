Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Возвращение Леонида Кучмы представителем в трехстороннюю контактную группу по Донбассу, которая заседает в Минске, кто-то воспринял как первый шаг президента Зеленского на пути к миру. Мол, Кучма – проводник интересов своего зятя Виктора Пинчука, который, в свою очередь, тесно связан с американским истеблишментом. И если в Штатах дадут сигнал мириться, будет кому и как действовать. В преддверии предполагаемой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, а затем – запланированной встречи Трампа с Зеленским, такой сценарий действительно может иметь место.

Если кому-то кажется, что конфликт в Донбассе заморожен, то это не так. Точнее, так только внешне. Все так же вяло стреляют, периодически гибнут бойцы и мирные жители по обе стороны фронта. Но донбасский конфликт давно вырос сам из себя и стал частью более общей повестки геополитического противостояния США, России и Европы. Во многом это противостояние про газ и многомиллиардный рынок сбыта в Европе. «Северный поток – 2» готов почти на 60%, в США активно строятся СПГ-терминалы, в ряде европейских стран на подходе регазификационные терминалы.

В Конгрессе лежат охапки повторяющих друг друга в разных вариациях законопроектов о новых санкциях против России и ее элит. Между Россией и США уже прекратили действие два из трех базовых договоров в сфере контроля вооружений, а судьба последнего – СНВ-3 – должна будет решиться в 2020 году. У Кремля, вероятно, тоже заканчиваются аргументы: ставка на объединение оппозиционных сил вокруг Виктора Медведчука не оправдалась: даже если такое объединение состоится, оно не будет иметь права голоса в нынешнем украинском политическом раскладе.

Вашингтону не удалась задача-максимум – вытеснить Россию с европейского рынка газа более чем полностью, заблокировав транзит газа через Украину. Москва, в свою очередь, не смогла реализовать план газового блицкрига, быстро преодолев сопротивление сателлитов США в Европе, построив обходной газопровод в срок. Газовый рынок Европы придется делить, а сама война на уничтожение противника стремительно теряет смысл.

Зачем, если можно договориться: провести красные линии, обозначить сферы влияния в этой Первой газовой войне. В конце концов, взвинтить цену на нефть на пару десятков долларов, компенсировав недополученную долю рынка за счет европейской – французской и немецкой – домохозяйки. И при этом не перейти черту, за которой экономическое противостояние перерастает в ненужный вооруженный конфликт, за которым – темнота и пугающая неизвестность.

Конфликт в Донбассе в этом смысле утратил свою значимость. Если посмотреть на мотивационную часть американских законопроектов о санкциях против России, мы увидим, что там очень мало Украины. В большинстве своем они содержат посылы о вмешательстве во внутренние дела США – выборы, кибератаки, Скрипали и тому подобное. Санкционная эпопея, которая станет неотъемлемой частью грядущих выборов в самих США, вполне может жить и без Украины.

При этом если Обама, по словам Трампа, «позволил Путину захватить Крым», то он, Трамп, может пойти на второй срок с разрешенным конфликтом в Донбассе в активе. Ведь реальных достижений у Трампа в международной политике немного, если они вообще есть. Переломить Китай не вышло, с КНДР переговоры не заладились, Иран идет ва-банк, Турция выходит из орбиты влияния НАТО и т. д. Донбасс для Трампа – самый простой и быстрый способ получить результат. «Этот страшный конфликт мог перерасти в новый ядерный кризис, за порогом которого – только новая мировая война». Такими могли бы быть передовицы СМИ. В конце концов, слова для описания победы можно подобрать самые разные – на это есть Fox News.

Проблема в том, что к стремительному завершению конфликта в Донбассе пока не готова сама Украина. Ведь, как написал в конце 2016 года в своей колонке в The Wall Street Journal упомянутый Виктор Пинчук, это потребует от Киева болезненных компромиссов. Отказа от вступления в НАТО, признания того факта, что в обозримой перспективе Крым не вернуть, начала диалога с Россией и непризнанными республиками. Инерция украинского общества, которое пять лет накачивали и продолжают накачивать жесточайшей русофобской пропагандой, слишком велика. А баланс сил, формирующийся вокруг нового президента Владимира Зеленского, пока еще слишком хрупкий. Мы видим, что быстрых решений о прекращении огня от нового главы государства нет.

Неожиданный окрик из Вашингтона «Сворачиваем активность!» лишит работы и достатка слишком многих: тех, кто зарабатывает на войне, отжимает под патриотическое улюлюканье бизнесы, и тех, кто списывает на войну все свои промахи. Интересантов завершения войны в украинской элите не так уж и много. Достаточно посмотреть на недавний междусобойчик националистов и лидеров новой Партии мэров вокруг снесенного памятника Георгию Жукову в Харькове. Одни валят, другие восстанавливают – никто не в обиде, народ одурачен. Необходимый градус истерии, который держится на стравливании украинцев между собой, нужен политикам как воздух.

И если описанный здесь сценарий действительно будет иметь место, украинский котел может не выдержать кипения. Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан.