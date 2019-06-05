Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

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Как США толкают мировую экономику к новой рецессии

Борьба США с низкой инфляцией может привести к новой рецессии Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Не только высокая инфляция является проблемой, но и низкая. США опасаются попасть в ловушку низкой инфляции в течение ближайших десяти лет, пишет WSJ. Именно в такой ловушке в свое время оказалась Япония, которая вот уже несколько десятилетий не может из нее вылезти. Борьба США с этой напастью может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.  Подробности...
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Россия должна добиться выдачи убийц спецназовца Белянкина

Один из задержанных по подозрению в убийстве Никиты БелянкинаФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Поиск убийц бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина остается в центре внимания общественности. От того, как быстро найдут и накажут виновных в смерти спецназовца, зависят далеко не только связи России с Арменией. На кону доверие людей к власти. И нет сомнений, что правоохранительные органы сделают все для быстрой поимки и экстрадиции убийцы в Россию. Подробности...
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У авиаторов появились новые вопросы к «Суперджету»

В авиации ожесточенно спорят о том, чьи ошибки губят «Суперджеты» – конструкторов или пилотовФото: СК РФ/РИА «Новости»
В канун публикации первых выводов МАК о причинах катастрофы «Суперджета» в Шереметьево в российской авиации развернулся ожесточенный спор. Одни винят в гибели 41 пассажира экипаж, допустивший роковой просчет. Другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель. К последним, похоже, примкнул и владелец авиакомпании S7 Владислав Филев, вновь поднявший вопрос о конструкции «Суперджета». Подробности...
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Что означают слова Трампа о «бегстве русских из Венесуэлы»

Российские военные советники остаются в ВенесуэлеФото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press
«Российские специалисты массово покидают Венесуэлу». Такими заявлениями сегодня бросаются не только крупные американские СМИ, но и президент США Дональд Трамп. Насколько достоверны подобные утверждения, как они связаны с переговорами Москвы и Вашингтона – и почему все эти вбросы делаются именно сейчас? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Армяне заставят Россию ужесточить миграционную политику

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
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            Глеб Простаков

            Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

            Глеб Простаков
            журналист
            		 5 июня 2019, 12:00

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            Возвращение Леонида Кучмы представителем в трехстороннюю контактную группу по Донбассу, которая заседает в Минске, кто-то воспринял как первый шаг президента Зеленского на пути к миру. Мол, Кучма – проводник интересов своего зятя Виктора Пинчука, который, в свою очередь, тесно связан с американским истеблишментом. И если в Штатах дадут сигнал мириться, будет кому и как действовать. В преддверии предполагаемой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, а затем – запланированной встречи Трампа с Зеленским, такой сценарий действительно может иметь место.

            Если кому-то кажется, что конфликт в Донбассе заморожен, то это не так. Точнее, так только внешне. Все так же вяло стреляют, периодически гибнут бойцы и мирные жители по обе стороны фронта. Но донбасский конфликт давно вырос сам из себя и стал частью более общей повестки геополитического противостояния США, России и Европы. Во многом это противостояние про газ и многомиллиардный рынок сбыта в Европе. «Северный поток – 2» готов почти на 60%, в США активно строятся СПГ-терминалы, в ряде европейских стран на подходе регазификационные терминалы.

            В Конгрессе лежат охапки повторяющих друг друга в разных вариациях законопроектов о новых санкциях против России и ее элит. Между Россией и США уже прекратили действие два из трех базовых договоров в сфере контроля вооружений, а судьба последнего – СНВ-3 – должна будет решиться в 2020 году. У Кремля, вероятно, тоже заканчиваются аргументы: ставка на объединение оппозиционных сил вокруг Виктора Медведчука не оправдалась: даже если такое объединение состоится, оно не будет иметь права голоса в нынешнем украинском политическом раскладе.

            Вашингтону не удалась задача-максимум – вытеснить Россию с европейского рынка газа более чем полностью, заблокировав транзит газа через Украину. Москва, в свою очередь, не смогла реализовать план газового блицкрига, быстро преодолев сопротивление сателлитов США в Европе, построив обходной газопровод в срок. Газовый рынок Европы придется делить, а сама война на уничтожение противника стремительно теряет смысл.

            Зачем, если можно договориться: провести красные линии, обозначить сферы влияния в этой Первой газовой войне. В конце концов, взвинтить цену на нефть на пару десятков долларов, компенсировав недополученную долю рынка за счет европейской – французской и немецкой – домохозяйки. И при этом не перейти черту, за которой экономическое противостояние перерастает в ненужный вооруженный конфликт, за которым – темнота и пугающая неизвестность.

            Фото: Gleb Garanich/Reuters

            Конфликт в Донбассе в этом смысле утратил свою значимость. Если посмотреть на мотивационную часть американских законопроектов о санкциях против России, мы увидим, что там очень мало Украины. В большинстве своем они содержат посылы о вмешательстве во внутренние дела США – выборы, кибератаки, Скрипали и тому подобное. Санкционная эпопея, которая станет неотъемлемой частью грядущих выборов в самих США, вполне может жить и без Украины.

            При этом если Обама, по словам Трампа, «позволил Путину захватить Крым», то он, Трамп, может пойти на второй срок с разрешенным конфликтом в Донбассе в активе. Ведь реальных достижений у Трампа в международной политике немного, если они вообще есть. Переломить Китай не вышло, с КНДР переговоры не заладились, Иран идет ва-банк, Турция выходит из орбиты влияния НАТО и т. д. Донбасс для Трампа – самый простой и быстрый способ получить результат. «Этот страшный конфликт мог перерасти в новый ядерный кризис, за порогом которого – только новая мировая война». Такими могли бы быть передовицы СМИ. В конце концов, слова для описания победы можно подобрать самые разные – на это есть Fox News.

            Проблема в том, что к стремительному завершению конфликта в Донбассе пока не готова сама Украина. Ведь, как написал в конце 2016 года в своей колонке в The Wall Street Journal упомянутый Виктор Пинчук, это потребует от Киева болезненных компромиссов. Отказа от вступления в НАТО, признания того факта, что в обозримой перспективе Крым не вернуть, начала диалога с Россией и непризнанными республиками. Инерция украинского общества, которое пять лет накачивали и продолжают накачивать жесточайшей русофобской пропагандой, слишком велика. А баланс сил, формирующийся вокруг нового президента Владимира Зеленского, пока еще слишком хрупкий. Мы видим, что быстрых решений о прекращении огня от нового главы государства нет.

            Неожиданный окрик из Вашингтона «Сворачиваем активность!» лишит работы и достатка слишком многих: тех, кто зарабатывает на войне, отжимает под патриотическое улюлюканье бизнесы, и тех, кто списывает на войну все свои промахи. Интересантов завершения войны в украинской элите не так уж и много. Достаточно посмотреть на недавний междусобойчик националистов и лидеров новой Партии мэров вокруг снесенного памятника Георгию Жукову в Харькове. Одни валят, другие восстанавливают – никто не в обиде, народ одурачен. Необходимый градус истерии, который держится на стравливании украинцев между собой, нужен политикам как воздух.

            И если описанный здесь сценарий действительно будет иметь место, украинский котел может не выдержать кипения. Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан.


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