Уровень доверия, о котором можно только мечтать

Произведем небольшой эксперимент – забьем в поисковик словосочетание «рейтинг Путина» и сразу видим хор торжествующих заголовков: «Мусорный» рейтинг Владимира Путина» (Радио Свобода), «Рейтинг доверия Путину обновил исторический минимум» («Медуза»), «Рейтинг доверия Путину продолжает падать» («Новая газета»). Можно цитировать и дальше, но в целом все издания либеральной направленности не считают нужным скрывать своего удовлетворения фактом падения доверия главе государства. Между тем тут есть, в чем разбираться, поскольку ситуация неоднозначная и стандартная трактовка итогов соцопроса мало что объясняет.

Итак, процитирую все те же либеральные медиа: «личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину снизился за неделю до 31,7%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного с 13 по 19 мая. Это минимальный показатель с 2006 года». Казалось бы, действительно катастрофическое снижение. Однако посмотрим следующие графы опроса.

«Показатель одобрения деятельности президента стабилен и находится в рамках сформировавшегося коридора: по среднему значению с 13 по 19 мая он составил 65,8%». Эти цифры не меняются долгие годы. То есть две трети граждан России удовлетворены тем, как Владимир Путин исполняет свои обязанности на посту первого лица. Лидеры даже не подавляющего, а абсолютного большинства европейских государств, находящиеся длительное время у власти, о таком уровне поддержки могут только мечтать.

Воспользуемся подсказкой Михаила Ходорковского, который в эфире «Эха Москвы» прокомментировал означенный соцопрос, ибо он, как ни странно, говорит хотя и очевидные, но вполне справедливые вещи: «Тот уровень доверия, который сегодня есть у Путина, он, наверное, был бы очень хорош для лидера нормальной европейской страны демократической, но для авторитарного лидера он, конечно, критически низок».

Правда, характеризуя «кровавый режим» как авторитарный, один из лидеров российской оппозиции почему-то не слишком обращает внимание на то обстоятельство, что в странах, где уровень политических прав и свобод граждан находится на критически низкой отметке, характерной для авторитарных и тоталитарных государственных систем, опросы, выявляющие падение популярности руководителя государства, в принципе не имеют шансов быть опубликованными.

Закрытые опросы проводятся для того, чтобы узкий круг политиков был информирован о реальном положении дел. А открытые данные свидетельствуют о том, что граждане всем довольны: и жизнью, и политическим устройством, и действиями руководства. Как раз наличие в открытом доступе данных о снижающемся рейтинге президента – есть один из показателей демократического устройства общества и государства.

Теперь следующее замечание Ходорковского: «Если он (рейтинг) снизится еще, то вспыхивать начнет…». Уважаемый Михаил Борисович, когда почти 66% граждан считает, что президент справляется с обязанностями руководителя государства, ничего «вспыхивать» не начнет. Для того, чтобы «вспыхнуло» – а подобные прогнозы в вашей среде выпекаются, как пирожки, с завидной регулярностью – должно быть недовольных примерно столько, ну или чуть меньше, как сейчас одобряющих деятельность Путина. Так что вашим благим пожеланиям при нынешних показателях едва ли суждено сбыться.

Теперь посмотрим на рейтинги европейских лидеров, чтобы было, с чем сравнивать.

Апрельский опрос во Франции показывает, что лишь 27% французов удовлетворены деятельностью Эммануэля Макрона на посту президента. Это не личный рейтинг, а именно оценка поступков, решений, деятельности руководителя государства. Как мы помним, по этому показателю у Путина 65,8%. А еще весьма любопытно, что 30% французов «недовольны» Макроном, а еще 40 – «очень недовольны».

Теперь возьмем Ангелу Меркель, чьи ставки после того, как она объявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера, резко поползли вверх. На вопрос «При ком страна будет находиться в хороших руках», 60% респондентов в январе 2019 года указали именно на госпожу канцлер. Формулировка прямо рифмуется с тем, как ставит вопрос ВЦИОМ, опрашивая граждан на предмет одобрения деятельности Владимира Путина.

Ну и, наконец, рассмотрим все же самый неудобный момент: «приболевший» личный рейтинг президента. Еще одна цитата из опроса ВЦИОМ: «Президенту по-прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам. Второе место в рейтинге доверия удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье – министр иностранных дел Сергей Лавров (13%)». А Шойгу с Лавровым чем провинились? Точно не они принимали решение о непопулярной пенсионной реформе.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью телеканалу «Дождь» так объяснил снижение доверия к Владимиру Путину: «Я думаю, что главная причина – непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут. И это людей сильно напрягает». При этом уважаемый социолог никак не объяснил низкие рейтинги таких популярных политиков, как Шойгу и Лавров. Главу Минобороны и министра иностранных дел граждане едва ли считают ответственными за низкий уровень доходов. Поэтому причина, указанная Федоровым, не кажется мне безусловной.

Я бы скорее предположил, что речь идет об элементарной усталости: Путин, Шойгу и Лавров находятся у власти не первый год. Люди считают, что они хорошо делают свою работу и ситуация в государстве стабильна и предсказуема. Но неплохо бы увидеть и новые лица при сохранении и, естественно, улучшении именно существующего порядка вещей. Мне кажется, это объяснение дает внятный ответ на вопрос о том, почему снижаются рейтинги трех самых популярных российских политиков.