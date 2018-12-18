Восстановление доверия – базовое условие успеха России

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Все, о чем говорил президент России в послании Федеральному собранию, в первую, и во вторую, и в третью очередь, конечно, имело отношение к повышению уровня доверия между государством и обществом.
Вообще если внимательно проанализировать послание, то станет очевидным, что обращался глава государства, к гражданам страны, и только затем – к тем, кто будет реализовывать послание: к депутатам и сенаторам. Глубоко персонализированное, адресное обращение с вполне конкретными мерами, направленными на улучшение жизни миллионов сограждан – вот чем запомнилось это важнейшее выступление президента. Немалую роль играло и восстановление доверия, несколько пошатнувшегося в последнее время в отношениях государства и гражданина, органов власти и простого человека.
О том, что в последнее время между государством и обществом возникло определенное недопонимание, не говорил только ленивый. Скандальные высказывания региональных чиновников (пусть зачастую и вырванные из контекста), выложенные в интернет, стали уже притчей во языцех. На всю страну прозвучали фразы «государство не просило вас рожать» и «ешьте макарошки». Владимир Путин не мог не отреагировать на возросшее в социуме напряжение. Он напомнил чиновникам, что они работают не во имя абстрактной цели, а для конкретных людей.
Конечно, это не прямая задача главы государства – напоминать бюрократам, что к гражданам надо относиться по-человечески. Вообще-то у чиновников есть непосредственное начальство, которое должно следить в том числе и за языком своих подчиненных. У послания президента иной смысл – дать госаппарату и обществу ориентиры для работы. Впрочем, Путин справился и с той, и с другой задачей.
Президент напомнил, что чиновник «приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан», следовательно, он должен «соответствовать самым строгим профессиональным требованиям». В числе прочего это означает следующее: «чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги». Глава государства потребовал не допускать высокомерия по отношению к гражданам. Чиновники должны уважать права человека и общества, помнить, что только они ответственны за то, как их слова воспринимает население.
Эта проблема носит и обратный характер – она связана с участившимися попытками чиновников защититься от заслуженной или незаслуженной критики. Так, за последние годы возник уже целый ворох законодательных инициатив, которые в обществе воспринимаются как желание бюрократов сделать любую критику незаконной. Впрочем, и критика критике рознь.
Все чаще под одну гребенку (особенно в этом усердствуют представители радикальной оппозиции) некоторые критиканы гребут всех госслужащих скопом. Порой ими высказывается даже тезис о тотальном неприятии гражданами чиновников, будто чиновники сами не являются теми же самыми гражданами, а предстают какими-то захватчиками с другой планеты! Однако само наличие такой позиции – уже свидетельство дефицита доверия между властью и обществом, причем с обеих сторон.
Такое недоверие затрудняет модернизацию страны. Без совместной работы государственного аппарата, чиновников и общества с преобразованиями, как правильно подчеркнул в послании Путин, не справиться. Успешно решать задачи, стоящие перед страной, в одиночку не получится, «холодная гражданская война» всех со всеми точно тут не поможет. В послании президент специально остановился на этом вопросе и призвал общественников и волонтеров помочь. Это явно правильный шаг в деле восстановления пошатнувшегося доверия.
Нельзя не остановиться на вполне конкретных решениях, направленных на восстановление доверия, с которыми президент выступил в послании. Мы чуть ли не впервые услышали, что государством на самом высоком уровне ставится задача – обеспечить естественный прирост населения. Многочисленные демографические меры принимались и раньше, в том числе системно, но именно сегодня напрямую заявлено, что традиционные семейные ценности – вопрос нашего будущего, что наша нация ставит в центр своей политики семью, рождение детей, продолжение рода. Это – стратегия российского государства, и ее выполнение – сверхзадача для живущих поколений.
Владимир Путин поставил задачу к 2023–2024 гг. добиться возобновления естественного прироста населения, а без поддержки многодетных семей добиться этого невозможно. Многодетные семьи сегодня одни из наименее успешных в финансовом плане. И данная ситуация воспринимается обществом как очевидно несправедливая. Поэтому новые социальные льготы, направленные на поддержку многодетных семей, о которых объявил президент, будут способствовать повышению доверия к власти.
Другой вопрос – как именно помочь многодетным. Известно же, что дать человеку рыбу – плохое решение, лучше научить его рыбачить. Вот и в данном случае простая раздача денег не подходит. Характерной в этом плане является идея нового социального контракта, которую президент предложил в качестве меры борьбы с бедностью. Основной ее смысл такой: государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет деньги для открытия подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, а гражданин, свою очередь, берет на себя обязательства пройти переобучение, найти работу. Это и есть та самая «удочка» вместо «рыбы» для голодного, то есть в нашем случае достойная работа для бедных граждан.
И очень важно, что в этих вопросах реализация проекта, его успех, а значит, успех России, напрямую зависят от слаженной деятельности и государственного аппарата, и представительной ветви власти, и, не в меньшей степени – от институтов гражданского общества, на плечи которого и ляжет реализация этих амбициозных проектов.
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