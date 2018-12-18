Восстановление доверия – базовое условие успеха России

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

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Восстановление доверия – базовое условие успеха России

Павел Данилин, политолог
Успешно решать задачи, стоящие перед Россией, в условиях дефицита доверия между властью и обществом не получится. «Холодная гражданская война» всех со всеми точно тут не поможет. Подробности...

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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Восстановление доверия – базовое условие успеха России

          Павел Данилин
          политолог
          		 28 февраля 2019, 18:49

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          Все, о чем говорил президент России в послании Федеральному собранию, в первую, и во вторую, и в третью очередь, конечно, имело отношение к повышению уровня доверия между государством и обществом.

          Вообще если внимательно проанализировать послание, то станет очевидным, что обращался глава государства, к гражданам страны, и только затем – к тем, кто будет реализовывать послание: к депутатам и сенаторам. Глубоко персонализированное, адресное обращение с вполне конкретными мерами, направленными на улучшение жизни миллионов сограждан – вот чем запомнилось это важнейшее выступление президента. Немалую роль играло и восстановление доверия, несколько пошатнувшегося в последнее время в отношениях государства и гражданина, органов власти и простого человека.

          О том, что в последнее время между государством и обществом возникло определенное недопонимание, не говорил только ленивый. Скандальные высказывания региональных чиновников (пусть зачастую и вырванные из контекста), выложенные в интернет, стали уже притчей во языцех. На всю страну прозвучали фразы «государство не просило вас рожать» и «ешьте макарошки». Владимир Путин не мог не отреагировать на возросшее в социуме напряжение. Он напомнил чиновникам, что они работают не во имя абстрактной цели, а для конкретных людей.

          Конечно, это не прямая задача главы государства – напоминать бюрократам, что к гражданам надо относиться по-человечески. Вообще-то у чиновников есть непосредственное начальство, которое должно следить в том числе и за языком своих подчиненных. У послания президента иной смысл – дать госаппарату и обществу ориентиры для работы. Впрочем, Путин справился и с той, и с другой задачей.

          Президент напомнил, что чиновник «приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан», следовательно, он должен «соответствовать самым строгим профессиональным требованиям». В числе прочего это означает следующее: «чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги». Глава государства потребовал не допускать высокомерия по отношению к гражданам. Чиновники должны уважать права человека и общества, помнить, что только они ответственны за то, как их слова воспринимает население. 

          Фото: Е. Осипов

          Эта проблема носит и обратный характер – она связана с участившимися попытками чиновников защититься от заслуженной или незаслуженной критики. Так, за последние годы возник уже целый ворох законодательных инициатив, которые в обществе воспринимаются как желание бюрократов сделать любую критику незаконной. Впрочем, и критика критике рознь.

          Все чаще под одну гребенку (особенно в этом усердствуют представители радикальной оппозиции) некоторые критиканы гребут всех госслужащих скопом. Порой ими высказывается даже тезис о тотальном неприятии гражданами чиновников, будто чиновники сами не являются теми же самыми гражданами, а предстают какими-то захватчиками с другой планеты! Однако само наличие такой позиции – уже свидетельство дефицита доверия между властью и обществом, причем с обеих сторон.

          Такое недоверие затрудняет модернизацию страны. Без совместной работы государственного аппарата, чиновников и общества с преобразованиями, как правильно подчеркнул в послании Путин, не справиться. Успешно решать задачи, стоящие перед страной, в одиночку не получится, «холодная гражданская война» всех со всеми точно тут не поможет. В послании президент специально остановился на этом вопросе и призвал общественников и волонтеров помочь. Это явно правильный шаг в деле восстановления пошатнувшегося доверия.

          Нельзя не остановиться на вполне конкретных решениях, направленных на восстановление доверия, с которыми президент выступил в послании. Мы чуть ли не впервые услышали, что государством на самом высоком уровне ставится задача – обеспечить естественный прирост населения. Многочисленные демографические меры принимались и раньше, в том числе системно, но именно сегодня напрямую заявлено, что традиционные семейные ценности – вопрос нашего будущего, что наша нация ставит в центр своей политики семью, рождение детей, продолжение рода. Это – стратегия российского государства, и ее выполнение – сверхзадача для живущих поколений.

          Владимир Путин поставил задачу к 2023–2024 гг. добиться возобновления естественного прироста населения, а без поддержки многодетных семей добиться этого невозможно. Многодетные семьи сегодня одни из наименее успешных в финансовом плане. И данная ситуация воспринимается обществом как очевидно несправедливая. Поэтому новые социальные льготы, направленные на поддержку многодетных семей, о которых объявил президент, будут способствовать повышению доверия к власти.

          Другой вопрос – как именно помочь многодетным. Известно же, что дать человеку рыбу – плохое решение, лучше научить его рыбачить. Вот и в данном случае простая раздача денег не подходит. Характерной в этом плане является идея нового социального контракта, которую президент предложил в качестве меры борьбы с бедностью. Основной ее смысл такой: государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет деньги для открытия подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, а гражданин, свою очередь, берет на себя обязательства пройти переобучение, найти работу. Это и есть та самая «удочка» вместо «рыбы» для голодного, то есть в нашем случае достойная работа для бедных граждан.

          И очень важно, что в этих вопросах реализация проекта, его успех, а значит, успех России, напрямую зависят от слаженной деятельности и государственного аппарата, и представительной ветви власти, и, не в меньшей степени – от институтов гражданского общества, на плечи которого и ляжет реализация этих амбициозных проектов.


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