США выдавливают Россию из ближневосточного урегулирования

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30 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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США выдавливают Россию из ближневосточного урегулирования

Павел Волков, публицист
В обозримом будущем мы станем свидетелями захватывающих событий на Ближнем Востоке. Там будет создано или государство Новая Палестина, или ближневосточное НАТО. Россия за процессом только наблюдает. Подробности...

Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

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              Павел Волков

              США выдавливают Россию из ближневосточного урегулирования

              Павел Волков
              публицист
              		 30 ноября 2019, 12:45

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              Еще совсем недавно казалось, что почва единственной переговорной площадки арабо-израильского мирного урегулирования из-под ног США выбита. Ну, или почти выбита. Сами судите, в ходе помощи сирийскому народу в борьбе против ужасов ИГИЛ* и «умеренных, демократических» террористов Россия вдруг получила такие могучие позиции на Ближнем Востоке, каких, пожалуй, не имел даже Советский Союз. Обнадеживало и то, что период президентства Обамы характеризовался очень напряженными отношениями США и Израиля.

              В Израиле прекрасно понимали, что инспирированные американцами так называемые арабские вёсны (исламисты вместо светских национальных правительств) – это по душу именно Израиля. Но ведь и полностью зависимым от нефтяного экспорта саудитам вообще не нужен «управляемый хаос» в регионе.

              В этой точке начался нелегкий и заковыристый, но все же неизбежный процесс сближения Израиля с арабскими монархиями Персидского залива и Москвой. Не на почве общих взглядов на жизнь, конечно, а на банальной почве выживания. Евреи вместе с вековечным врагом – саудитами – забороли Братьев мусульман в Египте (параллельно ухудшив положение ХАМАС в Газе), Нетаньяху не вылезал из Москвы, куда неоднократно ездил и лидер Палестины (в смысле, Западного берега Иордана) Махмуд Аббас. Позиции России настолько усилились, что даже ставился вопрос об объединении посредством Москвы ХАМАС и ФАТХ, то есть создании единой палестинской политической организации, с которой правительство Израиля опять же на площадке Москвы сядет за стол переговоров.

              И все шло довольно складно, пока не появился «Трампнаш». Этот экстравагантный персонаж, за которого почему-то поднимали бокалы некоторые крупные российские политики, начал действовать, как слон в посудной лавке - и это удивительным образом оказалось эффективно. Для Америки, конечно. Трамп заслал своего зятя Кушнера дружить с Нетаньяху, придумал общего главврага – Иран, выдвинул проект Ближневосточного НАТО (где Израиль должен дружить против Ирана с разными саудитами и катарцами). А когда ближневосточное НАТО затормозилось из-за известного катарского скандала, признал (со скандалом уже в Европе) Иерусалим столицей Израиля и суверенитет Израиля над Голанами.

              После такого поворота Москва, как площадка для переговоров, из повестки дня ушла необратимо, а Нетаньяху, выдохнув с облегчением, начал активно заниматься тем, чем и должен заниматься правый националист. Был принят откровенно дискриминационный в отношении арабов палестинских, арабов марокканских, эфиопов и др. Закон о еврейском национальном государстве (там говорится, что право на национальное самоопределение в Израиле является уникальным для еврейского народа), активизировалась поселенческая деятельность на Западном берегу. Причем, надо понимать, что израильские поселенцы – это не просто какие-то евреи, это религиозные иудейские общины на территории мусульман-палестинцев со всеми вытекающими последствиями. В итоге Биби, вероятно, решил, что можно вообще все, и заявил, что если его «Ликуд» возьмет парламентские выборы, то он распространит суверенитет Израиля на долину реки Иордан (30% всего Западного берега) и север Мертвого моря.

              Фото: Ammar Awad/Reuters

              В кулуарах это было названо «иммунитет в обмен на суверенитет» – коалиция выводит Нетаньяху из-под ответственности по гремящим в последнее время коррупционным делам, а он аннексирует указанные территории (на что ни пойдешь ради того, чтобы не сесть в тюрьму?). Выборы он таки взял вследствие того, что невнятные израильские «левые» отказались от работы с арабским населением, которое фактически решило выборы бойкотировать. Но все-таки откуда наполеоновские заявления в стиле Порошенко? Ведь это нешуточная ответственность, особенно когда американцы настаивают именно на создании двух государств в качестве мирного урегулирования.

              А дело в том, что в мае-июне этого года были опубликованы политические и экономические детали плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, более известного как «сделка века». Согласно им, Израиль, ФАТХ (контролирующий Западный берег Иордана) и ХАМАС (контролирующий сектор Газа) должны согласиться на создание государства Новая Палестина: Западный берег + Сектор Газа – земли, занятые еврейскими поселениями. Поселения и зоны огневой поддержки израильской армии отойдут Израилю. Иерусалим предполагается как объединенная столица двух государств. Территориальные потери Палестины будут компенсированы арендой небольшой территории Египта рядом с сектором Газа, 27,5 миллиардами долларов инвестиций непосредственно в Палестину и 22,8 миллиардами долларов – на палестинцев, проживающих в Египте, Иордании и Ливане. По плану Кушнера, это должно увеличить вдвое ВВП Палестины и обеспечить не менее миллиона рабочих мест.

              В Палестине, разумеется, отреагировали на это предложение негативно. «Нам требуются не американские деньги, а избавление от израильской оккупации» - таков общий посыл. Массовые акции протеста начались в Иордании, а представители иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что уверены в том, что на такую сделку палестинцы не пойдут.

              Если сделка провалится, а видимо так и будет, вряд ли что-то сильно помешает Израилю воспользоваться трамповским прецедентом по Голанам (раз это территории, завоеванные в ходе оборонительных войн, то они наши) и объявить, как заявляет Нетаньяху, суверенитет Израиля над долиной реки Иордан и севером Мертвого моря. Мы предлагали, вы отказались, поэтому извините, подвиньтесь. А если это подать, как противодействие Ирану, то вряд ли американцы будут сильно возмущаться.

              Да они уже не возмущаются. В условиях вновь развалившейся коалиции в правительстве еврейского государства и связанной с этим временной заморозки презентации плана Кушнера по мирному урегулированию, слон в посудной лавке снова решил пожертвовать парой тарелок. Госсекретарь Помпео заявил, что считает законным строительство еврейских поселений на Западном берегу, как раз на тех территориях, которые должны отойти Израилю в рамках проекта Новая Палестина. Нетаньяху тут же поблагодарил Трампа за то, что тот «исправил историческую ошибку».  А раз такой зеленый свет, то все осмелели настолько, что Jerusalem Post выдал оригинальный заголовок «Америка, наконец, решила, что Библия не является незаконной», а представители крайне правых израильских партий вместе с лидерами поселенческого движения прямо призвали правительство к аннексии указанных территорий. Самолеты же ЦАХАЛа произвели бомбардировки позиций иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийской правительственной армии на территории Сирии.

              Будут ли сильно возмущаться арабские государства? Вряд ли. Израильско-иорданское соглашение по укреплению экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности, газовая сделка с Египтом и летние переговоры с ОАЭ по противодействию иранской угрозе, пожалуй, посильнее общеарабского единства, которого, в общем-то, никогда и не существовало. Эту мысль только подтверждает твит министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца: «В последнее время я при поддержке Соединенных Штатов продвигаю политическую инициативу подписать «соглашение о ненападении» с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и расширит гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений».

              Да, Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала сложившуюся ситуацию несоответствующей международному праву и резолюции Совбеза ООН 2334 и призвала Израиль «прекратить всякую поселенческую деятельность в соответствии с его обязанностями в качестве оккупирующей державы», а глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что после таких художеств США ЕС должен признать Палестину в качестве самостоятельного государства. Но пойдут ли на такой смелый шаг евробюрократы, это вопрос.

              Конечно, остатки загнанных совместными израильско-египетскими усилиями Братьев мусульман будут мутить воду, особенно в поддержку своих единомышленников из ХАМАС, но ни те, ни другие, не нужны ни суннитским монархиям, ни арабским светским военным диктатурам. Особенно, когда почти все готовы вместе с США дружить против Ирана, а Иран откровенно поддерживает Палестину. Так что, похоже, объективные условия для реализации плана Нетаньяху вполне сложились.

              А проблема в том, что независимо от заявлений Сергея Лаврова об обеспокоенности новой позицией США по поселенческой деятельности Израиля, из этой части Ближнего Востока Россия, как влиятельный игрок, таки выбита. Пожалуй, стоит озаботиться тем, чтобы подобное не произошло и в других местах, особенно в свете американской «подставы» курдов в пользу члена НАТО Турции, с которой в последнее время у России все неплохо, а у США все нехорошо. Турки – они такие, сегодня друзья, а завтра враги. Впрочем, в мире империалистической конкуренции такие все. 

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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