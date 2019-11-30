США выдавливают Россию из ближневосточного урегулирования

Еще совсем недавно казалось, что почва единственной переговорной площадки арабо-израильского мирного урегулирования из-под ног США выбита. Ну, или почти выбита. Сами судите, в ходе помощи сирийскому народу в борьбе против ужасов ИГИЛ* и «умеренных, демократических» террористов Россия вдруг получила такие могучие позиции на Ближнем Востоке, каких, пожалуй, не имел даже Советский Союз. Обнадеживало и то, что период президентства Обамы характеризовался очень напряженными отношениями США и Израиля.

В Израиле прекрасно понимали, что инспирированные американцами так называемые арабские вёсны (исламисты вместо светских национальных правительств) – это по душу именно Израиля. Но ведь и полностью зависимым от нефтяного экспорта саудитам вообще не нужен «управляемый хаос» в регионе.

В этой точке начался нелегкий и заковыристый, но все же неизбежный процесс сближения Израиля с арабскими монархиями Персидского залива и Москвой. Не на почве общих взглядов на жизнь, конечно, а на банальной почве выживания. Евреи вместе с вековечным врагом – саудитами – забороли Братьев мусульман в Египте (параллельно ухудшив положение ХАМАС в Газе), Нетаньяху не вылезал из Москвы, куда неоднократно ездил и лидер Палестины (в смысле, Западного берега Иордана) Махмуд Аббас. Позиции России настолько усилились, что даже ставился вопрос об объединении посредством Москвы ХАМАС и ФАТХ, то есть создании единой палестинской политической организации, с которой правительство Израиля опять же на площадке Москвы сядет за стол переговоров.

И все шло довольно складно, пока не появился «Трампнаш». Этот экстравагантный персонаж, за которого почему-то поднимали бокалы некоторые крупные российские политики, начал действовать, как слон в посудной лавке - и это удивительным образом оказалось эффективно. Для Америки, конечно. Трамп заслал своего зятя Кушнера дружить с Нетаньяху, придумал общего главврага – Иран, выдвинул проект Ближневосточного НАТО (где Израиль должен дружить против Ирана с разными саудитами и катарцами). А когда ближневосточное НАТО затормозилось из-за известного катарского скандала, признал (со скандалом уже в Европе) Иерусалим столицей Израиля и суверенитет Израиля над Голанами.

После такого поворота Москва, как площадка для переговоров, из повестки дня ушла необратимо, а Нетаньяху, выдохнув с облегчением, начал активно заниматься тем, чем и должен заниматься правый националист. Был принят откровенно дискриминационный в отношении арабов палестинских, арабов марокканских, эфиопов и др. Закон о еврейском национальном государстве (там говорится, что право на национальное самоопределение в Израиле является уникальным для еврейского народа), активизировалась поселенческая деятельность на Западном берегу. Причем, надо понимать, что израильские поселенцы – это не просто какие-то евреи, это религиозные иудейские общины на территории мусульман-палестинцев со всеми вытекающими последствиями. В итоге Биби, вероятно, решил, что можно вообще все, и заявил, что если его «Ликуд» возьмет парламентские выборы, то он распространит суверенитет Израиля на долину реки Иордан (30% всего Западного берега) и север Мертвого моря.

В кулуарах это было названо «иммунитет в обмен на суверенитет» – коалиция выводит Нетаньяху из-под ответственности по гремящим в последнее время коррупционным делам, а он аннексирует указанные территории (на что ни пойдешь ради того, чтобы не сесть в тюрьму?). Выборы он таки взял вследствие того, что невнятные израильские «левые» отказались от работы с арабским населением, которое фактически решило выборы бойкотировать. Но все-таки откуда наполеоновские заявления в стиле Порошенко? Ведь это нешуточная ответственность, особенно когда американцы настаивают именно на создании двух государств в качестве мирного урегулирования.

А дело в том, что в мае-июне этого года были опубликованы политические и экономические детали плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, более известного как «сделка века». Согласно им, Израиль, ФАТХ (контролирующий Западный берег Иордана) и ХАМАС (контролирующий сектор Газа) должны согласиться на создание государства Новая Палестина: Западный берег + Сектор Газа – земли, занятые еврейскими поселениями. Поселения и зоны огневой поддержки израильской армии отойдут Израилю. Иерусалим предполагается как объединенная столица двух государств. Территориальные потери Палестины будут компенсированы арендой небольшой территории Египта рядом с сектором Газа, 27,5 миллиардами долларов инвестиций непосредственно в Палестину и 22,8 миллиардами долларов – на палестинцев, проживающих в Египте, Иордании и Ливане. По плану Кушнера, это должно увеличить вдвое ВВП Палестины и обеспечить не менее миллиона рабочих мест.

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В Палестине, разумеется, отреагировали на это предложение негативно. «Нам требуются не американские деньги, а избавление от израильской оккупации» - таков общий посыл. Массовые акции протеста начались в Иордании, а представители иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что уверены в том, что на такую сделку палестинцы не пойдут.

Если сделка провалится, а видимо так и будет, вряд ли что-то сильно помешает Израилю воспользоваться трамповским прецедентом по Голанам (раз это территории, завоеванные в ходе оборонительных войн, то они наши) и объявить, как заявляет Нетаньяху, суверенитет Израиля над долиной реки Иордан и севером Мертвого моря. Мы предлагали, вы отказались, поэтому извините, подвиньтесь. А если это подать, как противодействие Ирану, то вряд ли американцы будут сильно возмущаться.

Да они уже не возмущаются. В условиях вновь развалившейся коалиции в правительстве еврейского государства и связанной с этим временной заморозки презентации плана Кушнера по мирному урегулированию, слон в посудной лавке снова решил пожертвовать парой тарелок. Госсекретарь Помпео заявил, что считает законным строительство еврейских поселений на Западном берегу, как раз на тех территориях, которые должны отойти Израилю в рамках проекта Новая Палестина. Нетаньяху тут же поблагодарил Трампа за то, что тот «исправил историческую ошибку». А раз такой зеленый свет, то все осмелели настолько, что Jerusalem Post выдал оригинальный заголовок «Америка, наконец, решила, что Библия не является незаконной», а представители крайне правых израильских партий вместе с лидерами поселенческого движения прямо призвали правительство к аннексии указанных территорий. Самолеты же ЦАХАЛа произвели бомбардировки позиций иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийской правительственной армии на территории Сирии.

Будут ли сильно возмущаться арабские государства? Вряд ли. Израильско-иорданское соглашение по укреплению экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности, газовая сделка с Египтом и летние переговоры с ОАЭ по противодействию иранской угрозе, пожалуй, посильнее общеарабского единства, которого, в общем-то, никогда и не существовало. Эту мысль только подтверждает твит министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца: «В последнее время я при поддержке Соединенных Штатов продвигаю политическую инициативу подписать «соглашение о ненападении» с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и расширит гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений».

Да, Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала сложившуюся ситуацию несоответствующей международному праву и резолюции Совбеза ООН 2334 и призвала Израиль «прекратить всякую поселенческую деятельность в соответствии с его обязанностями в качестве оккупирующей державы», а глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что после таких художеств США ЕС должен признать Палестину в качестве самостоятельного государства. Но пойдут ли на такой смелый шаг евробюрократы, это вопрос.

Конечно, остатки загнанных совместными израильско-египетскими усилиями Братьев мусульман будут мутить воду, особенно в поддержку своих единомышленников из ХАМАС, но ни те, ни другие, не нужны ни суннитским монархиям, ни арабским светским военным диктатурам. Особенно, когда почти все готовы вместе с США дружить против Ирана, а Иран откровенно поддерживает Палестину. Так что, похоже, объективные условия для реализации плана Нетаньяху вполне сложились.

А проблема в том, что независимо от заявлений Сергея Лаврова об обеспокоенности новой позицией США по поселенческой деятельности Израиля, из этой части Ближнего Востока Россия, как влиятельный игрок, таки выбита. Пожалуй, стоит озаботиться тем, чтобы подобное не произошло и в других местах, особенно в свете американской «подставы» курдов в пользу члена НАТО Турции, с которой в последнее время у России все неплохо, а у США все нехорошо. Турки – они такие, сегодня друзья, а завтра враги. Впрочем, в мире империалистической конкуренции такие все.