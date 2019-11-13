Соколова надо было посадить в 2008 году

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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

Пять лет назад, на прошлом саммите БРИКС в Бразилии, Владимир Путин встречался с президентами стран Южной АмерикиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Поездка Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС уже не воспринимается как что-то необычное, к визитам главы российского государства в Латинскую Америку стали привыкать. А ведь до 2004 года наши лидеры посещали только одно государство региона – Кубу. Сейчас у нас развиваются отношения практически со всеми странами Южной Америки. И они все меньше зависят от того, кто находится у власти. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет

«Железный купол» пока не может дать полных гарантий безопасности ИзраиляФото: EPA/Atef Safadi/ТАСС
Самая технологически развитая страна Ближнего Востока – Израиль – вновь подверглась атаке со стороны противника, обладающего крайне примитивным оружием. И атака эта была в какой-то мере успешна. Почему же даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...

Соколова надо было посадить в 2008 году

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
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Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
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          • В худшую сторону

          • Не изменило

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              Соколова надо было посадить в 2008 году

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 13 ноября 2019, 09:16

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              После того как петербургский историк Соколов убил и расчленил свою сожительницу, «Московский комсомолец» обнаружил еще одну девушку, с которой у Соколова, по ее словам, был роман в 2008 году и которую Соколов еще тогда якобы бил и истязал, однако дело не дошло до суда.

              Издание приводит заявление потерпевшей в 43-е отделение милиции Петроградского района Санкт-Петербурга. По ее словам, Соколов, узнав о ее намерении уйти от него, привязал ее к стулу, после чего бил, подносил к лицу раскаленный утюг, душил кожаным шнурком и едва не убил.

              Делу ход не дали. Ну, то есть заявление потерпевшая написала, и его, по-видимому, даже приняли, но, по ее словам, «у меня просто не было сил и возможностей двигать это дело». Дескать, она – бедная студентка, а у Соколова влиятельные друзья.

              Вот это то, что мы знаем.

              Я пытаюсь представить, что было. Девчонка-студентка приходит к участковому. Заплаканная и в синяках. Участковый поит ее чаем и вздыхает. Ему жалко девчонку, и он помогает ей составить заявление. Я думаю – так. Потому что заявление составлено грамотно, потому что в конце выдвигается предположение, что Соколов действовал обдуманно и заранее, а откуда было взять ей юриста, если она, по ее словам, бедная студентка?

              Фото: Anton Vaganov/Reuters

              И участковый этот поит ее чаем с крошащимся дешевым печеньем, какое только и купишь на милицейскую зарплату, помогает составить заявление и думает: бедная девочка. Ведь завтра же она придет забирать это заявление. Все они так делают, девчонки и бабы, которых избивают мужья и любовники. Сначала они прибегают заплаканные, пахнущие кто валерьянкой, кто алкоголем. На лицах у них – свежие следы побоев. Потом они уходят домой. И там через день ли, через два ли – наступает мир. И почти все, кто был избит впервые, забирают заявление.

              Но эта студентка настроена решительно, и участковый забирает у нее заявление и передает следователю.

              Хотя подождите, мы не знаем. Могло быть и так: вот она приходит домой, дрожащая от пережитых волнений и от собственной решительности – надо же, подала заявление на самого Соколова.

              А Соколов ей звонит и говорит: дура, что ты там себе уже надумала? Заявление подала? Заинька, да ты понимаешь, с кем связалась? Я ж тебя размажу, как муху, ты еще и виноватой окажешься. Ты же представляешь, какие у меня адвокаты, они докажут, что ты меня убить хотела, а я защищался. Давай-давай, марш забирать заявление, будь хорошей девочкой.

              И она, всхлипывая, идет к отделению по снежному декабрю 2008 года. И, запинаясь, говорит: я хотела бы забрать заявление. Участковый кивает, возвращает ей бумагу, и грустно смотрит вслед: вот все они так. Забирают заявления, а потом кого-нибудь убивают. И ничего ты с этими оборзевшими мужиками, бьющими жен, не сделаешь.

              Но, допустим, так – она все же говорит дрожащим голоском: я тебя не боюсь. И заявление ложится на стол к следователю.

              У следователя много дел, и вот еще одно: типичная бытовуха, странно, что девчонка не забрала заявление сразу. Он звонит Соколову. Соколов смеется. Послушайте, уважаемый, говорит он, я профессор СПбГУ, неужели вы верите этому бреду? Нет, вы, конечно, можете пообщаться с моим адвокатом, но, поверьте, она заберет заявление завтра, максимум послезавтра.

              А потом следователю звонят какие-нибудь люди с голосами, облагороженными легким налетом интеллигентности, и тоже просят дело прекратить, девочка заберет заявление.

              И следователь откладывает заявление подальше, занимаясь другими делами. Заявительница то ли придет, то ли не придет, но придет почти наверняка. Все правильно, бытовуха. Все правильно, все они забирают такие бумажки, закапанные слезами. И незачем связываться с серьезными людьми, бороться с системой из-за дурочки, которая в любой момент может забрать заявление. Все правильно, только под сердцем грызет червячок ледяной безнадеги.

              Если бы Соколова посадили тогда – а того, что он, по словам заявительницы, натворил, хватило бы на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва.

              Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, обвиняющие насильников, скольких смертей вообще удалось бы избежать.

              Все описанные события являются исключительно предположениями автора этого текста, основанными на знакомстве со множеством аналогичных случаев.


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