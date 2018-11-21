В СССР замалчивали катастрофы

Левое кликушество вокруг трагических событий в Кемерово и Магнитогорске в прошлом году имеет под собой реальную основу: советскую цензуру, которая создавала для отечественной аудитории правильную картинку героического труда и, за редким исключением, светлых и беззаботных будней сталеваров и комбайнеров. Зачастую, сами того не осознавая, левые критики современных российских реалий обнажают ностальгию по той самой цензуре.

Отправимся на минуту во времена, которые они ставят в пример, в эпоху развитого социализма, и посмотрим, как выглядела бы картинка того периода в рамках нынешней информационной парадигмы. Возьмем, допустим, 1979 год. Итак, хроника одного года, 40 лет назад:

2 января – крушение Ил-14 близ советской станции Молодежная в Антарктиде, трое погибших, 11 раненых (один из раненых, бортрадист Узикаев, вскоре скончался от травм).

15 января – катастрофа в окрестностях Минска Ан-24, 13 погибших.

18 января – крушение во время учебно-тренировочного полета близ Белгорода самолета L-410, трое погибших.

24 января – оглашение приговора армянским националистам-террористам, осуществившим двумя годами ранее серию взрывов в московском метро, в продуктовом магазине на Большой Лубянке и у магазина на Никольской (семеро погибших, 37 раненых).

16 марта – столкновение подлодки С-333 с торпедоловом ТЛ-12 при переходе в Балаклаву.

17 марта – катастрофа Ту-104 в районе аэропорта Внуково, 59 погибших, 60 раненых.

22 марта – крушение под Лиепаей грузового Ту-134, выполнявшего рейс Омск – Горький – Лиепая, четверо погибших.

26 марта – крушение грузового Ан-26 у аэропорта Байкит, четверо погибших.

Апрель – эпидемия сибирской язвы в Свердловске, 64 погибших.

12 апреля – авария главного двигателя космического корабля «Союз-33», при спуске на Землю космонавты испытывали 10-кратные перегрузки.

14 мая – захват несовершеннолетними террористами автобуса «Икарус» в Новокузнецке, двое погибших.

2 июля – авария реактора левого борта подлодки К-116 при переходе из бухты Павловского в залив Владимира, переоблучение личного состава.

3 августа – крушение в Ковалевском лесу выполнявшего рейс Смоленск – Ленинград L-410, 10 погибших.

11 августа – столкновение над Днепродзержинском выполнявшего рейс Челябинск – Воронеж – Кишинев Ту-134 и такого же Ту-134, выполнявшего рейс Ташкент – Гурьев – Донецк – Минск, 178 погибших.

29 августа – в воздухе над Тамбовской областью развалился Ту-124, выполнявший рейс Одесса – Киев – Казань, 63 погибших.

3 сентября – крушение близ Амдермы Ан-24, 40 погибших.

16 ноября – крушение близ Вологды выполнявшего технический рейс Як-40, трое погибших.

10 декабря – крушение под Комсомольском-на-Амуре Ан-26 Министерства радиопромышленности СССР, девять погибших.

25 декабря – крушение Ил-76 ВВС под Кабулом, 47 погибших.

Источник: Блог Виктора Олевича