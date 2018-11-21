На Новый год Донецк живет, надеется и радуется

Раз в году Донецк забывает о всех своих горестях и наперекор всему – войне, бедности, отсутствию перспектив – с каким-то особенным настроением празднует новый год. В эти дни на площади Ленина, где установлена главная городская елка, не прекращаются народные гуляния.

В новогоднюю ночь в городе был отменен комендантский час и момент, когда кремлевские куранты возвестили о наступлении 2019 года, несколько тысяч человек встречали именно на этой площади.

Украшать город в праздничные дни – давняя традиция. Донецк в предвоенные годы был одним из самых – если не самым – ухоженных городов Украины. Ухоженных и состоятельных. Виктор Янукович, уроженец Енакиево не жалел средств на его благоустройство.

Сейчас денег мало, но именно в новогодние праздники, которые с советских времен воспринимаются как наиболее значимые, городские власти стараются все сделать в соответствии со сложившейся традицией.

На площади Ленина организован новогодний парк: светящиеся беседки и скульптуры, пони, фаэтоны, торговые ларьки с сувенирами и глинтвейном. Судя по количеству людей, которые уже в течение трех дней выходят вечером на площадь, дончане считают все это важной и органичной частью собственной жизни.

Еще одна статья расходов – новогодние елки. Елочные базары каждый год открываются по всему городу за три недели до праздника. Рядом с моим домом работало три таких базара. Еще с десяток я насчитал у крупных торговых центров и просто в оживленных местах.

В общем, в Донецке новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении, которые стали постоянными спутниками жителей республики в последние годы.

Волонтеры из России, о которых сейчас мало вспоминают, тоже считают праздник нерядовым событием. Они традиционно развозят новогодние подарки по детским домам, школам, садикам, госпиталям и воинским частям.

Донецк не обойден внимание, что бы по этому поводу не думали сами жители города. Знакомые ребята из санкт-петербургского издательства привезли в Донецк целую машину художественной и не только литературы. Хотя, казалось бы, где война и где книги.

Город живет, надеется, радуется, ему не все равно. Он хочет быть и он будет.