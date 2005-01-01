Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Взгляд
6 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
Разделы

Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
Перейти а раздел…

Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Во что играет сборная России

Дмитрий Пугаченко, журналист
Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:ДНР: ВСУ перебросили под Мариуполь дивизион С-300
          Богатейшая страна мира захотела стать членом НАТОАвтомобилистам сократили время на дорогу из Москвы в Петербург на три часаЕС объявил о введении пошлин на товары из СШАВ Сети отреагировали на возможную дуэль Симоньян и Порошенко
          Украина поняла превосходство России в Азовском мореРоссия запретила въезд «русофобски настроенным» эстонским политикамВ ДНР рассказали о состоянии преемника Моторолы после ДТПУткин уличил Черчесова во лжи
          Футболист сборной России отказался говорить на русском языкеДНР: ВСУ перебросили под Мариуполь дивизион С-300Украинские двигатели «Русланов» могут заменить российскимиЕфремов предложил отдать Украине Крымский мост и бесплатно поставлять газ

          Главная тема


          Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

          отравление Скрипалей


          Скотленд-Ярд установил время применения «Новичка»

          международный порядок


          Spiegel: Меркель надела темные очки и больше не пытается изменить мир

          возвращение Крыма


          НАТО обвинило Россию в нарушении военного равновесия в Черном море

          армия и вооружение


          Новый китайский беспилотник станет «кошмаром для США»

          национальный рекордсмен


          На Украине создали робота-попрошайку

          «вдруг не доживу»


          Лимонов сказал, какие еще территории должна вернуть Россия

          извращенный взгляд


          Что стоит за словами Ильвеса о потере Омска, Томска и Петербурга

          «планы люстрации»


          Сергей Худиев: Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          «в надежде на чудо»


          Дмитрий Пугаченко: Как будет играть сборная России, не знают даже сами футболисты

          «47 врагов Путина»


          Александр Васильев: Одним из механизмов этой машины был покончивший с собой украинский режиссер

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          «Авиадартс-2018»


          Воздушный бой новейших Су-35С произвел фурор на авиашоу


          Александр Серавин

          Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

          Александр Серавин
          Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
          		 6 июня 2018, 14:52

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Забавно, что в погоне за скоростным хайпом журналисты, работающие в рамках внутренней политики, совсем перестали обдумывать то, что они пишут. Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики, как и в сюжете «смерть и воскресение Бабченко».

          В последние дни в соцсетях и ряде Telegram-каналов, известных своей крайне своеобразной «политологической» экспертизой, пошли массовые вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что прошедшие президентские выборы в России якобы изобиловали нарушениями, а явка была существенно завышена.

          Следует отметить, что весь материал «Новой» базируется на очень и очень растяжимых допущениях и крайне странной выборке избирательных участков, наблюдения за которыми затем экстраполировались на всю страну.

          И дело даже не в том, что не ясна методология и статистическая модель, которая бы объясняла, почему выбраны именно эти 50 участков и почему они представляют общую картину – проблемы у «Новой» начинаются уже внутри самой их выборки. Смотрите сами.

          Расследованию «Новой газеты» предшествует видеоролик, в котором тезисно проговариваются основные пункты всего материала и приводятся фрагменты нарушений. Вот, в частности, два раза на временной отметке в 0:50 и 3:08 в видеоролике демонстрируется запись с УИК № 1073 в Махачкале. Запись с этого УИК стала довольно популярной в интернете, на нем девушка пять раз забрасывает бюллетени в урну, затем под камеру говорит фразу: «Все! Мы выиграли выборы!»

          Затем ведущая произносит буквально следующее: «Вот только один пример того, как они выиграли выборы». На представленном скриншоте как раз запечатлен момент «коварного» вброса злодеев-фальсификаторов. 

          Слабым местом данного сюжета является тот факт, что, собственно говоря, сама Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты выборов – и именно на том самом участке № 1073 в Махачкале, запись с которого фигурировала в ролике «Новой газеты». Вот об этом пишет ТАСС.

          Однако пикантности этой истории придает тот факт, что сама же «Новая газета» со ссылкой на ТАСС сообщала об отмене результатов голосования на этой УИК вышестоящей избирательной комиссией. Эта вопиющая небрежность в подготовке своего «расследования», когда журналисты «Новой» настолько обленились, что даже не смогли прочитать собственный сайт (возможно, собственный материал), наглядно показывает, в какой спешке, коряво и на коленке клепался весь остальной материал.

          Пруф об аннулировании результатов можно поглядеть тут, идите проверьте, а то вдруг уже застенчивые фейкометы потеряли собственную новость (хотя кэш поисковиков, конечно, помнит все).
           
          В итоге имеем крайне неприглядную картину. Во-первых, очевидно, что «Новой» спустили какой-то очень глупый и очень срочный темник с задачей под видом «расследования» написать о «страшных» фальсификациях, включая якобы завышение явки.

          Поскольку фактов, демонстрирующих системность такого явления, нарыть на полноценный материал не хватило – решили просто тупо взять хоть что-то, и накопали эти несчастные 50 УИК (из более чем 97 тысяч, то есть примерно 0,05% от общего числа), среди которых попалась вот такая, на которой результаты были ЦИК аннулированы.

          Во-вторых, исходя из формирования выборки такими средствами, нет вообще никаких оснований доверять остальным представленным «Новой» в «расследовании» кейсам. Они просто пишут о политике, чтобы быстро написать.

          Источник: Блог Александра Серавина


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Во что играет сборная России

          Дмитрий Пугаченко, журналист
          Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

          Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
          Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
          Обсуждение: 54 комментария

          Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
          Обсуждение: 36 комментариев

          Крайняя битва тамплиеров с казаками

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Бездонное презрение к детям и мужикам

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...
          Обсуждение: 66 комментариев

          Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
          Обсуждение: 28 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............