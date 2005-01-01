Забавно, что в погоне за скоростным хайпом журналисты, работающие в рамках внутренней политики, совсем перестали обдумывать то, что они пишут. Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики, как и в сюжете «смерть и воскресение Бабченко».

В последние дни в соцсетях и ряде Telegram-каналов, известных своей крайне своеобразной «политологической» экспертизой, пошли массовые вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что прошедшие президентские выборы в России якобы изобиловали нарушениями, а явка была существенно завышена.

Следует отметить, что весь материал «Новой» базируется на очень и очень растяжимых допущениях и крайне странной выборке избирательных участков, наблюдения за которыми затем экстраполировались на всю страну.

И дело даже не в том, что не ясна методология и статистическая модель, которая бы объясняла, почему выбраны именно эти 50 участков и почему они представляют общую картину – проблемы у «Новой» начинаются уже внутри самой их выборки. Смотрите сами.

Расследованию «Новой газеты» предшествует видеоролик, в котором тезисно проговариваются основные пункты всего материала и приводятся фрагменты нарушений. Вот, в частности, два раза на временной отметке в 0:50 и 3:08 в видеоролике демонстрируется запись с УИК № 1073 в Махачкале. Запись с этого УИК стала довольно популярной в интернете, на нем девушка пять раз забрасывает бюллетени в урну, затем под камеру говорит фразу: «Все! Мы выиграли выборы!»

Затем ведущая произносит буквально следующее: «Вот только один пример того, как они выиграли выборы». На представленном скриншоте как раз запечатлен момент «коварного» вброса злодеев-фальсификаторов.

Слабым местом данного сюжета является тот факт, что, собственно говоря, сама Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты выборов – и именно на том самом участке № 1073 в Махачкале, запись с которого фигурировала в ролике «Новой газеты». Вот об этом пишет ТАСС.

Однако пикантности этой истории придает тот факт, что сама же «Новая газета» со ссылкой на ТАСС сообщала об отмене результатов голосования на этой УИК вышестоящей избирательной комиссией. Эта вопиющая небрежность в подготовке своего «расследования», когда журналисты «Новой» настолько обленились, что даже не смогли прочитать собственный сайт (возможно, собственный материал), наглядно показывает, в какой спешке, коряво и на коленке клепался весь остальной материал.

Пруф об аннулировании результатов можно поглядеть тут, идите проверьте, а то вдруг уже застенчивые фейкометы потеряли собственную новость (хотя кэш поисковиков, конечно, помнит все).



В итоге имеем крайне неприглядную картину. Во-первых, очевидно, что «Новой» спустили какой-то очень глупый и очень срочный темник с задачей под видом «расследования» написать о «страшных» фальсификациях, включая якобы завышение явки.

Поскольку фактов, демонстрирующих системность такого явления, нарыть на полноценный материал не хватило – решили просто тупо взять хоть что-то, и накопали эти несчастные 50 УИК (из более чем 97 тысяч, то есть примерно 0,05% от общего числа), среди которых попалась вот такая, на которой результаты были ЦИК аннулированы.

Во-вторых, исходя из формирования выборки такими средствами, нет вообще никаких оснований доверять остальным представленным «Новой» в «расследовании» кейсам. Они просто пишут о политике, чтобы быстро написать.

Источник: Блог Александра Серавина