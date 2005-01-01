Во что играет сборная России

«Не знаешь, что делать с мячом, – отдай его сопернику и навяжи борьбу». Этот футбольный афоризм приписывают Джеки Чарльтону, чемпиону мира в составе сборной Англии и экс-тренеру сборной Ирландии. Не знаю, как относится к этой фразе тренер Черчесов, но в последних матчах его команда играет точно по принципу Чарльтона.

После чудесного выступления футбольной сборной России на Евро-2008 команда с каждым годом падала все ниже и ниже. И не только по результатам в матчах и в рейтинге ФИФА, но и просто в глазах болельщиков.

Команда Гуса Хиддинка трагически пролетела мимо чемпионата мира 2010 года, проиграв в стыковых матчах Словении, но тогда это воспринималось как несчастный случай. Тогда же президент РФС Сергей Фурсенко изрек пророчество, что «Россия выиграет чемпионат мира 2018 года». Кстати, теоретически оно еще может сбыться.

В 2012 году был чемпионат Европы, запомнившийся убийственным поражением от Греции и нашими ожиданиями, ставшими нашими же проблемами согласно знаменитому стендапу Андрея Аршавина.

На провальном Евро-2016 был другой стендап – от Леонида Слуцкого, призвавшего футболистов покаяться словами «Мы – говно». Между ними была еще сборная Фабио Капелло, которая собиралась в четвертьфинал ЧМ-2014, но не вышла из группы с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей, за что вскоре Капелло получил отставку и 15 млн евро выходного пособия.

Конечно, те самые слова Сергея Фурсенко мало кто воспринимал всерьез (как и его самого). Но то, в каком антураже национальная сборная подойдет к домашнему чемпионату мира, мало кто мог предположить. И ожидания, и проблемы времен Аршавина остались в прошлом.

На сегодняшний день сборная России занимает 66-е место в рейтинге ФИФА. Еще в мае это было самое низкое место среди всех участников мундиаля-2018, но сейчас на 67-е место опустилась Саудовская Аравия, наш первый соперник на турнире. Конечно, рейтинг некорректен, потому что не учитывает контрольные матчи, а от официальных (отборочных к мировому первенству) Россия освобождена.

Станислав Черчесов возглавил сборную России по футболу в августе 2016 года. Единственный турнир, выигранный тренером в его карьере, – чемпионат Польши (с «Легией»). Еще можно вспомнить серебро чемпионата РФ 2007 года, взятое со «Спартаком», хотя этот результат можно скорее отнести к поражениям – красно-белые могли стать первыми, но уступили титул «Зениту».

Сборная России при Черчесове сыграла 21 матч и одержала шесть побед, если учитывать расслабленный разгром московского «Динамо». Еще пять поверженных: Гана, Румыния, Венгрия, Южная Корея и Новая Зеландия (единственная победа Черчесова в официальном матче сборной – на Кубке Конфедераций, где мы традиционно не вышли из группы).

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Какое место в рейтинге заслуживает команда с такими результатами? Хорошо, на самом деле мы не 66-е, а на пару десятков выше.

Последнюю победу российские футболисты одержали в октябре 2017 года над Южной Кореей (4:2). С тех пор команда Черчесова не может выиграть в семи матчах подряд (три ничьи, четыре поражения).

Неудивительно, что с такой статистикой болельщики не ждут от национальной сборной ничего хорошего. И это, как ни странно, может сыграть за Россию. В такой ситуации победа над Саудовской Аравией будет воспринята как успех, а выход из группы – почти как подвиг. И это, будем надеяться, избавит футболистов от пудового груза ответственности и стартового мандража.

В конце концов, футбол до невозможности непредсказуем, и совсем не обязательно побеждают немцы или мадридский «Реал». Зачем же еще смотреть матчи сборной России, как не в надежде на чудо.

Кстати, букмекеры, которые всегда знают чуть больше, чем простые смертные, не считают россиян совсем уж безнадежной командой.

Иностранные уважаемые конторы William Hill и Bwin дают сборной России в качестве возможного победителя мундиаля коэффициент 51. Отечественная «Лига Ставок» принимает ставки на Россию с коэффициентом 50, а компания Winline дает и вовсе 40. Во всех случаях это высокое 12-е место в списке фаворитов чемпионата.

Лидируют сборные Бразилии и Германии, затем идут Испания и Франция.

Как будет играть сборная России на чемпионате мира, не знают ни болельщики, ни специалисты. Более того, не знают даже сами футболисты.

Черчесов почти два года в контрольных матчах и на Кубке Конфедераций наигрывал схему с тремя центральными защитниками. Затем случились травмы основных игроков обороны Васина и Джикии. Однако это не привело к изменению схемы. Озарение случилось у главного тренера только за две недели до начала чемпионата, и матчи с Австрией и Турцией команда начинала с двумя центральными защитниками.

Но за 15 минут до конца последней контрольной игры сборная по мановению руки тренера опять перестроилась на три защитника (очевидно, охраняла ничью с экспериментальной сборной Турции).

Еще одна проблемная линия сборной – атака.

За четыре игры, которые Россия провела в 2018 году, забито лишь два гола, и ни разу больше одного за матч. Тем не менее, в итоговую заявку Черчесов включил только двух чистых нападающих (Смолова и Дзюбу). При этом вместе они не наигрывались, а на подмогу отряжались то Миранчук, то Головин, то Дзагоев.

Голов от этих игроков в сборной в этом году не видели, хотя на счету последнего результативная передача Самедову в матче с Турцией, после гола которого главный тренер сборной размашисто перекрестился. Это был, кстати, единственный раз, когда мы попали в створ неприятельских ворот за два решающих спарринга.

Единственный плюс во всех этих метаниях со схемой и составом – мы наверняка окончательно запутали наших соперников по группе, если они вдруг пытались разгадать замыслы штаба Черчесова.

Согласно теории синергетики, из хаоса рано или поздно должен родиться порядок. Хотелось бы, чтобы это произошло до последнего матча сборной России на самом важном турнире в ее истории.