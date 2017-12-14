Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Взгляд
4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:44  |  vz.ru
Разделы

Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
Перейти а раздел…

Италия устроит ЕС кризис на «русском фронте»

Маттео Сальвини с Владимиром Путиным в октябре 2014 года в Милане Фото: facebook.com/salviniofficial
В среду в Италии начинаются консультации о формировании нового правительства страны. Есть два основных претендента на пост будущего премьера, и оба хотят прекратить войну санкций между Евросоюзом и Россией. Любой новый итальянский премьер устроит Евросоюзу кризис на «русском фронте» – и в такой ситуации у Брюсселя будет единственный выход. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Девочку Таню из Волоколамска отправили в Нидерланды
          Миллер заявил о многократном снижении транзита газа через УкраинуШойгу назвал причину гонки вооруженийПомилованный в России шпион Солошенко умер на УкраинеЕК намерена закрыть антимонопольное дело Газпрома
          Пушков констатировал развал обвинений Лондона в адрес РоссииВенесуэла предложила России свои алмазы и золотоЗаявление Трампа сорвало планы Пентагона в СирииУкраинские пограничники увезли капитана крымского судна «Норд»
          В Германии раскритиковали Лондон за отсутствие доказательств по делу СкрипаляПостпред России при ЕС: Британцы априори не могли выяснить происхождение «Новичка»Полковник Захарченко признал своими часть изъятых 9 млрдМалышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак

          Главная тема


          Италия устроит ЕС кризис на «русском фронте»

          «плохая осведомленность»


          Хиллари Клинтон рекомендовала замять обсуждение «Новичка»

          «не хотим их видеть»


          Цукерберг объяснил удаление аккаунтов ряда российских СМИ из Facebook

          проект 22160


          Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля

          «зубные признаки»


          Экспертиза опровергла принадлежность екатеринбургских останков Николаю II

          «хотят развязать войну»


          Евродепутат призвал Британию извиниться перед Россией или предъявить доказательства

          Глава МВД Украины


          Аваков прокомментировал уголовное дело против него в России

          «сигнал агрессии»


          Новейшая российская бомба «Дрель» напугала британцев

          «жесткие люди»


          Бывший посол оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          «пазл наконец почти сложился»


          Владимир Можегов: Кто именно объявил нам войну? С кем мы собрались воевать? Кто такие мы?

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?


          Дмитрий Михайлин

          Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

          Дмитрий Михайлин
          медиаменеджер
          		 4 апреля 2018, 09:30

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Утром мне пришло сообщение от Госуслуг. «Уважаемый, то-се, в отношении вас вынесено судебное решение о взыскании 50 тысяч с чем-то рублей. Исполнительное производство такое-то, пристав-исполнитель такой-то».

          Сказать, что я ох..., ну пусть будет охренел – ничего не сказать.

          Во-первых, я точно знаю, что никому ничего не должен – кроме любви близким людям. А банку «Русский стандарт» – он там фигурировал – я не должен вообще ничего прям в принципе.

          Во-вторых, я сейчас летаю – в основном за пределы Родины – с частотой раз в две недели. Например, завтра – в Бишкек. А с такими предъявами Родина за свои пределы выпускает, как известно, неохотно.

          И я поехал в Федеральную службу судебных приставов по району Коптево г. Москвы, благо недалеко. Приготовился к длительной осаде.

          Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

          Пристав Шаталов Дмитрий Андреевич – приятный, интеллигентный парень – принял меня ровно через 3 (три) минуты после входа в здание. Быстро нашел документы. Толково объяснил, что варианта у меня два: или заплатить, или получить противоположное решение суда. Подтвердил, что через пять дней внесут в базу – и тогда из страны действительно не выедешь.

          На улице – весь процесс занял минут 10 – я взвесил все за и против и решил заплатить этот полтос, а потом отсудить его обратно у «Стандарта», присовокупив еще и моральный какой-нибудь ущерб. Ставить под удар большой проект – дороже во всех смыслах.

          Но сначала – заехать в суд. Прямо сейчас написать, что я не согласен. Через полгода, может, рассмотрят.

          В мировом суде судебного участка № 404 района Коптево г. Москвы я оказался единственным посетителем. Симпатичная девушка в канцелярии молниеносно поняла проблему, посадила за стол с ручкой и бумагой, положила передо мной образец и сказала, что писать. Через две минуты я был в кабинете судьи Калюжной Лады Геннадьевны.

          Я знаю, что для увлекательности в любом рассказе нужен конфликт – и Лада Геннадьевна должна бы оказаться грымзой. Но нет, не оказалась – а оказалась, я вынужден повториться – симпатичной интеллигентной женщиной.

          Я изложил суть проблемы, она попросила еще одну бумагу – бумага у меня оказалась, я сообщил, что мне бы побыстрее, хотя понимаю, что это невозможно. 

          «Да почему же невозможно, – сказала Лада Геннадьевна, – закон на вашей стороне, посидите полчаса в холле».

          Через. 15 (пятнадцать). Минут. У меня. Было. Определение. Суда. Об. Отмене. Предыдущего решения.

          Московский городской суд, возможно, это первое подобное обращение к вам в соцсетях. Пожалуйста, поощрите судью Калюжную Ладу Геннадьевну – просто за то, что она живой человек, а не биоробот. За то, что она – за закон и справедливость, а не за что-то другое.

          Но это еще не все.

          Мне же надо было прекратить и исполнительное производство, а у пристава-исполнителя Шаталова Д. А. приемные часы давно закончились. А мне завтра улетать. А вернусь как раз через пять дней, когда уже кирдык.

          Наудачу я вернулся в службу судебных приставов. «Да ладно, какие проблемы, я ж понимаю», – сказал Шаталов Д. А. и не просто вынес постановление о прекращении исполнительного производства, но и подписал его у начальника.

          Федеральная служба судебных приставов, вы будете смеяться, но это точно первое подобное обращение к вам: пожалуйста, поощрите пристава-исполнителя Шаталова Д. А. за общую адекватность, доброжелательность и стремление к справедливости, а не часам приема.

          Короче, ребята, кажется, я сегодня поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой – ровно за два часа я получил определение об отмене судебного приказа и постановление о прекращении исполнительного производства. Вообще не напрягаясь, не торопясь и не нервничая.

          Притом что до сегодняшнего дня я ни разу в жизни не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином Российской Федерации.

          Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример – начались. Я в начале процесса ох... ну, пусть будет охренел. И сейчас – сижу совершенно ох... ну, пусть будет охреневший.

          Источник: Блог Дмитрия Михайлина


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Наш враг в новой холодной войне

          Владимир Можегов, публицист
          Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
          Обсуждение: 32 комментария

          Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

          Екатерина Смолякова, политолог
          В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          «Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Три рациональных вывода из «британского безумия»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
          Обсуждение: 20 комментариев

          Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
          Обсуждение: 84 комментария

          Гражданское общество просит от власти простейших вещей

          Антон Крылов, журналист
          Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
          Обсуждение: 87 комментариев

          Не слушайте байки про инвестиционный климат

          Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
          Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
          Обсуждение: 114 комментариев

          Вторая холодная война официально объявлена

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
          Обсуждение: 128 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............