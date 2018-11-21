Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

Антон Долин, я вот о чем подумала. Не буду произносить проблемных фамилий, тем более, что про это раньше написала. Я всю эту дискуссию наблюдаю издалека, из той самой Великобритании, гражданами которой являюсь и я, и гражданин Х, и еще тонна наших бывших соотечественников, непропорциональную долю которых я знаю лично ибо работаю иммиграционным юристом и многим помогала получить это самое гражданство. И самое главное, что я из нее вынесла, это абсолютно нереалистичное представление о Великобритании, да и всем Западе, наверное, но особенно, и в частности, Великобритании, которое почему-то превалирует среди российских так называемых либеральных оппозиционеров (хотя я, зная лично гражданина N, не считаю его ни одной минуты либеральным кем-либо, но это другой вопрос).

Сама идея, что гражданство Великобритании несовместимо с поддержкой Путина, а даже в данном случае скорее не с поддержкой Путина, а российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти или просто отсутствием желания обсирать Россию, смешна до невозможного. У нас нельзя что ли ругать Королеву и Терезу, а Путина любить?

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На самом деле британцы как никто понимают, что любовь к стране или ее народу, или патриотизм, не значит поддержки ее правительства. Я как иммиграционный юрист скажу, что иммигрант из России нынче пошел совсем не такой, какой был 20 или даже 10 лет назад. Сейчас появились глобальные граждане, люди с 1-2-3 паспортами, которые смотрят на мир совсем иначе.

И их способность это делать часто появилась у них, в частности, благодаря тому самому режиму, стабильности в России в последние 18 лет. И они благодарны ему за это. Да, ваш друг и друг Леши Н - Володя А, мутный с моей точки зрения кадр, заодно тоже поздаработавший деньжат при том же режиме там, теперь тут сидит и срет на кровавый режым по каким-то своим причинам, но он ведь не британец. Он беженец. И да, некоторые ястребы хватаются за таких как он, но среди нынешнего поколения нормальных эмигрантов такие взгляды это давно моветон.

Большинство британцев русского происхождения не живут в «России в изгнании», они живут в глобальном мире и чаще всего требуют уважения к России в нем, причем в том числе часто и к Путину. Я никогда не голосовала за Путина (я голосовала за Собчак! кстати), но русофобия которую развели тут в последнее время борцы с кровавым режымом, приводит к тому что я смотрю на этих борцов и думаю, блин, какой ни есть, а все родня.

Тысячи граждан Великобритании сегодня испытывают уважение к России и ее государственности совершенно искренне. Это раз. Два – вы не в курсе там все, что самым одиозным на Западе сичтается канал Рашиа Тудей, а вовсе не ваше ВГТРК? А на Раша Тудей смотрели кто работает? Правильно, граждане Великобритании. Урожденные в основном. А с творчеством Оливера Стоуна знакомы? У него одно гражданство есть, США, и скажем несколько процентов населения там, что есть миллионы человек, фанатеют от него.

Присягу мы приносили кому? Королеве. Но Королева нас не призывала против Путина воевать. К этому нас призывает только неуравновешенный националист из военгородка в Голицыно. А Тереза, так ее в нашей стране, Великобритании, ненавидят люто как минимум половина граждан, еще больше чем вы своего Путина. Очень даже урожденных. Более того процентов 5 урожденных британцев бы Терезу на Путина променяли ну прям завтра. Просто офигенно смешно как вы с пеной у рта учите плюрализму, а сами даже не понимаете что это такое. Но Королева понимает. У нас тут еще и похлеще кадры есть, вон за ИГИЛ** (запрещенная в России террористическая организация) воевали. Тоже урожденные кстати.

Источник: Блог Ольги Чайлдс

