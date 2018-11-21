Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

Ольга Чайлдс, консультант по иммиграции, Великобритания
Идея, что британское гражданство несовместимо с поддержкой Путина или российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти, смешна до невозможного. У нас нельзя что ли ругать Королеву и Терезу, а Путина любить? Подробности...

Во Франции придумали новую тактику протеста

Евгений Ворожцов, Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
Особенностью нынешних акций Жёлтых Жилетов во Франции стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Новшество создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции. Подробности...

Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Ольга Чайлдс

          Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

          Ольга Чайлдс
          консультант по иммиграции, Великобритания
          		 2 декабря 2018, 21:02

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          Антон Долин, я вот о чем подумала. Не буду произносить проблемных фамилий, тем более, что про это раньше написала. Я всю эту дискуссию наблюдаю издалека, из той самой Великобритании, гражданами которой являюсь и я, и гражданин Х, и еще тонна наших бывших соотечественников, непропорциональную долю которых я знаю лично ибо работаю иммиграционным юристом и многим помогала получить это самое гражданство. И самое главное, что я из нее вынесла, это абсолютно нереалистичное представление о Великобритании, да и всем Западе, наверное, но особенно, и в частности, Великобритании, которое почему-то превалирует среди российских так называемых либеральных оппозиционеров (хотя я, зная лично гражданина N, не считаю его ни одной минуты либеральным кем-либо, но это другой вопрос).

          Сама идея, что гражданство Великобритании несовместимо с поддержкой Путина, а даже в данном случае скорее не с поддержкой Путина, а российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти или просто отсутствием желания обсирать Россию, смешна до невозможного. У нас нельзя что ли ругать Королеву и Терезу, а Путина любить?

          На самом деле британцы как никто понимают, что любовь к стране или ее народу, или патриотизм, не значит поддержки ее правительства. Я как иммиграционный юрист скажу, что иммигрант из России нынче пошел совсем не такой, какой был 20 или даже 10 лет назад. Сейчас появились глобальные граждане, люди с 1-2-3 паспортами, которые смотрят на мир совсем иначе.

          И их способность это делать часто появилась у них, в частности, благодаря тому самому режиму, стабильности в России в последние 18 лет. И они благодарны ему за это. Да, ваш друг и друг Леши Н - Володя А, мутный с моей точки зрения кадр, заодно тоже поздаработавший деньжат при том же режиме там, теперь тут сидит и срет на кровавый режым по каким-то своим причинам, но он ведь не британец. Он беженец. И да, некоторые ястребы хватаются за таких как он, но среди нынешнего поколения нормальных эмигрантов такие взгляды это давно моветон.

          Большинство британцев русского происхождения не живут в «России в изгнании», они живут в глобальном мире и чаще всего требуют уважения к России в нем, причем в том числе часто и к Путину. Я никогда не голосовала за Путина (я голосовала за Собчак! кстати), но русофобия которую развели тут в последнее время борцы с кровавым режымом, приводит к тому что я смотрю на этих борцов и думаю, блин, какой ни есть, а все родня.

          Фото: Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

          Тысячи граждан Великобритании сегодня испытывают уважение к России и ее государственности совершенно искренне. Это раз. Два – вы не в курсе там все, что самым одиозным на Западе сичтается канал Рашиа Тудей, а вовсе не ваше ВГТРК? А на Раша Тудей смотрели кто работает? Правильно, граждане Великобритании. Урожденные в основном. А с творчеством Оливера Стоуна знакомы? У него одно гражданство есть, США, и скажем несколько процентов населения там, что есть миллионы человек, фанатеют от него.

          Присягу мы приносили кому? Королеве. Но Королева нас не призывала против Путина воевать. К этому нас призывает только неуравновешенный националист из военгородка в Голицыно. А Тереза, так ее в нашей стране, Великобритании, ненавидят люто как минимум половина граждан, еще больше чем вы своего Путина. Очень даже урожденных. Более того процентов 5 урожденных британцев бы Терезу на Путина променяли ну прям завтра. Просто офигенно смешно как вы с пеной у рта учите плюрализму, а сами даже не понимаете что это такое. Но Королева понимает. У нас тут еще и похлеще кадры есть, вон за ИГИЛ** (запрещенная в России террористическая организация) воевали. Тоже урожденные кстати.

          Источник: Блог Ольги Чайлдс

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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