Люди с важным видом предсказывают революцию

Все время приходится читать километры текстов о том, что все пропало и все вот-вот рухнет. Как только произойдет что-нибудь – так сразу образуется новая гора этих прогнозов. Выборы? – скоро все рухнет. Санкции? – скоро все рухнет. Доллар, рубль, нефть? – скоро все рухнет. Чиновник глупость сказал? – скоро все рухнет.

И если выполнить одно важное условие – а именно, почувствовать себя кем-то вроде аквариумной рыбки и прочно забыть все, что было вчера и позавчера, – то во все это можно поверить. Ведь люди предсказывают революцию и апокалипсис с таким важным видом, у них столько серьезных аргументов, они всегда – ну, почти что правы. Почти.

Но человек не аквариумная рыбка, и он иногда помнит, что было вчера. А иногда даже – что было позавчера. Так, я по чистой случайности помню, что в первый раз я услышал обещание «краха режима» от одного своего тогдашнего приятеля, ныне руководящего не самой последней газетой, примерно пятнадцать лет назад. Как это тогда увлекательно звучало!

А помните, что писали блогеры в марте прошлого года, когда в Москве гуляла какая-то детская демонстрация? Я тогда прочитал как минимум миллион слов о том, что на улицы наконец-то вышла молодежь, и вот она-то уж, молодежь, ого-го, она сейчас всем покажет. Полтора года прошло. И где та молодая шпана?

А когда два или три, что ли, года назад резко прыгали курсы валют – помните, какая тогда была паника? Был даже специальный сайт, где эти курсы сопровождались приятной успокаивающей музыкой – примите, мол, неизбежное и расслабьтесь. И что же? Да ничего. Ни-че-го.

Это так волнующе – все время готовиться ко всеобщей катастрофе, к хаосу, ужасу и лихому веселью. И когда я был немного помладше, я тоже это любил. Но намного полезнее готовиться к тому, что прогнозы наврали, блогеры набрехали, молодежная революция сдулась, курсы не самые лучшие, но более-менее один и те же «режим» останется более-менее там же, где был – зато человек, который во всем этом живет, становится старше.

И, дай Бог, умнее.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского