Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

Вот англичане пугают весь мир тем, что к ним приезжали рашн киллерс фром GRU Петров энд Баширов.

Вы лучше радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали.

Это русский чиновник крепок, как кувалда. Он закален политической ситуацией, санкциями, откатами, он под контролем ФСБ, его жизнь трудна, он должен учитывать группы влияния и решать с правильными решальщиками.

Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол.

А в вашем чахоточном толерастическом Лондоне наши Кокорин с Мамаевым могли бы стулом даже Терезу Мэй прибить. Или Джонсона. Насмерть. По пути ушатав охрану. Стулом же.

Вот не доводите нас. Не доводите.

P. S. Надеюсь, что футболистов посадят. По полной. Годиков на пять. Чай, вам тут не Лондон, хулиганить и стульями махать.

Источник: Блог Андрея Медведева