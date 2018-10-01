Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов приехал на встречу с земляками немедленно после возвращения из Лас-ВегасаФото: Саид Царнаев/РИА Новости
Тысячи людей бурно встречали в Дагестане Хабиба Нурмагомедова – победителя исторического поединка, прошедшего в выходные в Лас-Вегасе. Насколько популярны боевые единоборства в республике, сколько регион воспитал олимпийских чемпионов и как местные жители относятся к Конору Макгрегору, выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. Подробности...

Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

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          Андрей Медведев

          Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

          Андрей Медведев
          Политический обозреватель
          		9 октября 2018, 12:06

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          Вот англичане пугают весь мир тем, что к ним приезжали рашн киллерс фром GRU Петров энд Баширов.

          Вы лучше радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали.

          Это русский чиновник крепок, как кувалда. Он закален политической ситуацией, санкциями, откатами, он под контролем ФСБ, его жизнь трудна, он должен учитывать группы влияния и решать с правильными решальщиками.

          Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. 

          А в вашем чахоточном толерастическом Лондоне наши Кокорин с Мамаевым могли бы стулом даже Терезу Мэй прибить. Или Джонсона. Насмерть. По пути ушатав охрану. Стулом же. 

          Вот не доводите нас. Не доводите.

          P. S. Надеюсь, что футболистов посадят. По полной. Годиков на пять. Чай, вам тут не Лондон, хулиганить и стульями махать.

          Источник: Блог Андрея Медведева


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