Акция Навального на Тверской. Онлайн

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5 мая, суббота  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Учение Маркса совпало с цивилизационным кодом русского народа

Только «Почта России» отметила юбилей немецкого философа и экономистаФото: Акционерное общество «Марка»
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Этот юбилей отмечается в России более чем скромно. Уже почти три десятилетия марксизм не является «единственно верным учением» – так что все ограничилось выпуском памятной почтовой марки. Как относиться к роли к марксизма в истории России - и есть ли у него будущее? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

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          Акция Навального на Тверской. Онлайн

             5 мая 2018, 11:12
          Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

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          Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти 5 мая на несанкционированную акцию протеста. Правоохранительные органы Москвы рекомендовали жителям столицы не участвовать в неразрешенной акции на Тверской улице.



          5 мая 14:03

          В толпе у памятника Пушкину вспыхивают споры между прохожими и сторонниками Навального
          Москвичам не нравится неорганизованная шумная толпа в выходной день. Митинг не согласован.
          5 мая 14:00

          Понаблюдать за несогласованным митингом Навального в Москве пришли казаки и люди в форме времен ВОВ с гармошками
          На Тверской улице в Москве помимо участников несанкционированной акции появились казаки и граждане, активно агитирующие за президента Владимира Путина. Таким образом, они решили выразить свое несогласие с тем, что происходит на акции. За происходящем в центре Москвы можно следить по трансляциям в интернете. Вместе с казаками стоят несколько человек в военной форме времен Великой Отечественной войны, один из которых играет на гармошке, казаки исполняли военную патриотическую песню.
          5 мая 13:51

          Блогеры объяснили, по каком принципу Навальный делит людей на первый и второй сорт
          5 мая 13:46

          Вышедшие на митинг люди в разговорах с журналистами критикуют Навального и периодически скандируют «Майдан не пройдет»
          Собравшиеся в центре Москвы люди пришли сюда со своей повесткой.
          5 мая 13:35

          На Тверской замечены люди с георгиевскими лентами и футболках с Путиным
          5 мая 12:49

          Эксперт Московского центра Карнеги: Навальный выбрал слабый повод для мобилизации существенного числа участников
          Организация уличные акции - это способ для Навального напоминать о себе как об активном оппозиционере. Но инаугурация главы государства – слабый повод для мобилизации существенного числа участников. «Навальному важно находиться в повестке, но такой повод слабоват», - заявил «Ведомостям» эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. 

          Протест становится более прагматичным, а общеполитическая повестка превращается в рутину, что сужает пространство для Навального. «Городская среда, экология, техногенные ситуации – эти темы несут конфликтный заряд, но Навальный в них не лидер... Произошло изменение повестки».

          5 мая 12:39

          «Ура, новый митинг». Активисты Навального признаются, что устали от митингов
          Накануне протестной акции, которую Алексея Навального решил провести 5 мая в нескольких городах страны, его тюменский актив оказался разочарован намерением политика проводить новую серию митингов. URA.RU выложил переписку в чате в поддержку политика в социальной сети «ВКонтакте». 

          «Ура, новый митинг», — пишет один участник группы поддержки Навального. В ответ он получает сообщения «Да надоели уже митинги»

          5 мая 12:25

          «Будут тешить самолюбие». Политолог считает, что Навальный организует акцию протеста исключительно ради личного пиара
          Политолог Дмитрий Гусев считает, что Алексей Навальный, который намерен провести в субботу несанкционированную акцию оппозиции в Москве на Тверской улице, организует ее исключительно ради личного пиара.

          «Навальный хотел нарастить себе рейтинг на президентских выборах. Он делает все, чтобы не выпасти из информационной повестки. Его задача-максимум – привлечь к себе внимание любыми способами», – заявил Гусев.

           
           
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