Акция Навального на Тверской. Онлайн

Москвичам не нравится неорганизованная шумная толпа в выходной день. Митинг не согласован.

На Тверской улице в Москве помимо участников несанкционированной акции появились казаки и граждане, активно агитирующие за президента Владимира Путина. Таким образом, они решили выразить свое несогласие с тем, что происходит на акции. За происходящем в центре Москвы можно следить по трансляциям в интернете. Вместе с казаками стоят несколько человек в военной форме времен Великой Отечественной войны, один из которых играет на гармошке, казаки исполняли военную патриотическую песню.

Олёша считает ВСЕХ граждан «вторым сортом». Первым сортом считает лишь своих адептов. Тот кто не согласен с его мнением- «второй сорт», кто не идёт на его петтинги- «второй сорт», кто не «задонатил» комнатному революционеру- «второй сорт». #5мая pic.twitter.com/ocKWY6WKaL — Sergey (@tels78) 5 мая 2018 г.

Собравшиеся в центре Москвы люди пришли сюда со своей повесткой.

Организация уличные акции - это способ для Навального напоминать о себе как об активном оппозиционере. Но инаугурация главы государства – слабый повод для мобилизации существенного числа участников. «Навальному важно находиться в повестке, но такой повод слабоват», - заявил «Ведомостям» эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Протест становится более прагматичным, а общеполитическая повестка превращается в рутину, что сужает пространство для Навального. «Городская среда, экология, техногенные ситуации – эти темы несут конфликтный заряд, но Навальный в них не лидер... Произошло изменение повестки».

Накануне протестной акции, которую Алексея Навального решил провести 5 мая в нескольких городах страны, его тюменский актив оказался разочарован намерением политика проводить новую серию митингов. URA.RU выложил переписку в чате в поддержку политика в социальной сети «ВКонтакте». «Ура, новый митинг», — пишет один участник группы поддержки Навального. В ответ он получает сообщения «Да надоели уже митинги»