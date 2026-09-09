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    Шведские политики испуганы русской женщиной
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    Ушаков допустил продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    9 сентября 2026, 18:35 • Новости дня

    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ

    Мерц отменил звонок Трампу после поста президента США об успехе АдГ
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после его слов о победе партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах, пишет The Guardian.

    Представитель немецкого лидера не назвал агентству AFP причину отмены беседы, но уточнил, что решение не связано с накладками в расписании, пишет The Guardian.

    Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал успех партии «Альтернатива для Германии» важным событием. Он использовал аббревиатуру MGGA, которая отсылает к его известному лозунгу, адаптированному под Германию.

    «Ух ты! У Популистской партии Германии сегодня был действительно грандиозный вечер. Им наконец-то надоели ужасные иммиграционные правила и нормы, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть! MGGA!!! Президент Дональд Трамп!», – написал американский лидер.

    Пресс-секретарь Мерца не стал напрямую комментировать заявления Трампа или подтверждать связь между ними и отменой звонка. Однако он подчеркнул, что канцлер выступает против вмешательства во внутренние дела страны, особенно в контексте выборов.

    Напомним, президент США Дональд Трамп своеобразно поздравил партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги этого голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы.

    Ранее глава немецкого правительства призвал американскую сторону отказаться от вмешательства в избирательный процесс.

    9 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    Лидер АдГ Вайдель заявила о наказании Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    В Бундестаге в среду вспыхнула жесткая перепалка между Фридрихом Мерцем и Алисой Вайдель после рекордной победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Во время обсуждения бюджета в парламенте Германия Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями, передает AP. Вайдель открыла дебаты нападками на канцлера, заявив: «В Саксонии-Анхальт люди не просто наказали вас, они стерли вашу партию в порошок», и объявила, что будущие выборы дадут АдГ «четкий мандат на управление».

    Мерц признал результат АдГ в Саксонии-Анхальт «выдающимся», но напомнил, что партия не добилась обещанного абсолютного большинства и, по его словам, не получит его «нигде в Германии с такой политикой». Он назвал АдГ «разрушительной силой» и обвинил ее в поддержке России, отметив, что Вайдль не упомянула недавнюю попытку атаки дрона на аэропорт Лейпциг/Халле, в которой власти обвинили Москву.

    Канцлер заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, и раскритиковал позицию АдГ против помощи Киеву и за снятие санкций с России, обвинив партию в «гротескном переворачивании ролей жертвы и агрессора». Он также резко осудил популярный в риторике АдГ термин «ремиграция», назвав его «синонимом этнической чистки по происхождению и цвету кожи», и подчеркнул, что даже при общем согласии по усилению депортаций правительство различает легально работающих мигрантов и тех, кто не имеет права на проживание.

    Рекордный успех АдГ на востоке страны уже вызвал тревогу в правящей коалиции и подогрел интерес к выборам в Берлине и земле Мекленбург–Передняя Померания, намеченным на 20 сентября. Победу партии приветствовали правые силы в Европе, а президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что «популистская партия в Германии» провела «по-настоящему большой вечер», связав ее успех с недовольством жесткой миграционной политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, а ХДС канцлера Фридриха Мерца показал худший результат.

    Накануне голосования Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы АдГ в регионе.

    После выборов сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала итоги голосования историческими и заявила о мандате на формирование правительства Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции

    СДПГ отказалась поддерживать курс Мерца после победы АдГ в Саксонии-Анхальт

    Мерц столкнулся с бунтом партнеров по коалиции
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии партнеры канцлера Фридриха Мерца из Социал-демократической партии начали выступать против его программы реформ после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт.

    После поражения консерваторов на выборах в Саксонии-Анхальт Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начинает отворачиваться от программы реформ канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico. Политики считают, что проблема кроется не в коммуникации, а в самой сути изменений.

    «Путь, по которому пошло федеральное правительство со своими планами реформ, вызвал особую неуверенность. Сейчас очень важно, чтобы в отличие от других в коалиции мы не просто проталкивали это», – заявила депутат Бундестага от СДПГ Раша Наср.

    Канцлер сделал ставку на экономические и социальные реформы, включая повышение пенсионного возраста и сокращение некоторых льгот по медицинскому страхованию. Он признал, что его низкие рейтинги способствовали победе «Альтернативы для Германии», но настаивает на продолжении курса.

    Генеральный секретарь СДПГ Тим Клюссендорф отметил, что осенью необходимо обсудить конкретные меры, включая пенсии, здравоохранение и цены на газ. Партия надеется на успех на предстоящих 20 сентября выборах в Мекленбурге – Передней Померании, где премьер-министр Мануэла Швезиг набирает популярность благодаря критике реформ Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер Фридрих Мерц назвал результаты этого голосования драматическим поражением Христианско-демократического союза.

    Рейтинг одобрения главы немецкого правительства на фоне непопулярных социальных реформ упал до исторических 13%.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу

    Рубио: Есть перспектива дорожной карты для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал журналистам в Колумбии некоторые детали о переговорах спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому вопросу в Москве.

    Рубио заявил, что не хотел бы давать оценок прошедшим в Москве переговорам и как-то характеризовать их.

    «Скажу разве, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Американский госсекретарь добавил, что не хотел бы выражать чрезмерный оптимизм, как и пессимизм, но ближайшие недели могут привести к разработке дорожной карты.

    «Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Лавров связал сроки завершения спецоперации с разумностью советов Запада Киеву.

    Путин и Трамп провели во вторник часовой телефонный разговор по украинскому вопросу, детали которого раскрыл Ушаков.

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    8 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Бербок рассказала о своих планах после ухода из ООН

    Handelsblatt: Бербок решила стать профессором после ухода из ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН, пишет газета Handelsblatt.

    Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок решила полностью покинуть публичную жизнь. Она станет частным лицом после завершения работы в структурах ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

    «Для меня это действительно в каком-то смысле момент, когда я могу сказать: ну а теперь я частное лицо», – призналась политик. Ее полномочия на посту председателя текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН истекают 8 сентября. На этой должности Бербок сменит глава МИД Бангладеш Халилур Рахман.

    Политик подтвердила свои планы переехать в США, где собирается преподавать в Колумбийском университете в Нью-Йорке в течение нескольких лет. Она также отметила, что рада возможности взять паузу в карьере. Ранее сообщалось, что экс-глава немецкой дипломатии рассчитывала продолжить работу в международной политике, однако, вероятно, не получила подходящих предложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе итогового заседания 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок сложила полномочия председателя. На эту должность бывшего министра иностранных дел ФРГ избрали летом прошлого года.

    Ради работы в международной организации политик сдала мандат депутата Бундестага.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 05:41 • Новости дня
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    Берлин потребовал от Зеленского увеличить военные заказы у Германии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль потребовал от Владимира Зеленского активнее привлекать немецкую оборонную промышленность к военным проектам.

    Глава немецкого внешнеполитического ведомства раскритиковал Владимира Зеленского за недостаточное внимание к интересам Берлина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    По словам дипломата, Берлин рассчитывает на большую отдачу от своей помощи Киеву.

    «В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещенных в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение», – заявил Вадефуль.

    Министр подчеркнул, что Германия, являясь одним из самых активных спонсоров Украины, должна получать соответствующую выгоду. Однако украинская сторона до сих пор не привлекает немецкую оборонную промышленность ко всем своим военным проектам, что вызывает недовольство в Берлине.

    В августе глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посещал с необъявленным визитом Киев для обсуждения оборонного сотрудничества.

    Во время этой поездки немецкий министр анонсировал передачу Украине дополнительных 50 млн евро.

    На следующий день руководитель дипломатического ведомства ФРГ посетил прифронтовой Харьков.

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    9 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста

    Politico: Берлин готов передать Киеву данные об украинских мужчинах в Германии

    Берлин предложил Украине помощь с возвращением мужчин призывного возраста
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Германии могут начать делиться с Киевом информацией об украинских мужчинах призывного возраста, проживающих на территории страны.

    Немецкое правительство рассматривает возможность передачи Киеву сведений об украинцах призывного возраста, проживающих в Германии, пишет Politico. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль пояснил, что Берлин готов предоставить информацию о мужчинах с видом на жительство.

    «Мы знаем, кто здесь живет. Например, кто получает социальные пособия, или кто здесь зарегистрирован», – отметил Вадефуль.

    По его словам, на основе этих сведений украинское правительство сможет связываться с гражданами и призывать их на службу. При этом дипломат подчеркнул, что весь процесс должен проходить без принуждения.

    По данным 2025 года, около 1 млн украинских беженцев получили временный вид на жительство в Германии, среди них порядка 450 тыс. мужчин. В настоящее время около 1,17 млн взрослых украинцев находятся в странах Евросоюза под временной защитой.

    В ноябре прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского ограничить выезд молодых людей из страны. В апреле Зеленский назвал возвращение мужчин призывного возраста вопросом справедливости. В июле Евросоюз исключил мужчин призывного возраста из программы приема беженцев, однако запрет касается только новых заявителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения таких беженцев из системы временного убежища.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить молодых украинцев для службы на родине.

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    9 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    Трамп назвал причину победы АдГ на выборах
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп своеобразно поздравил немецкую партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в Саксонии-Анхальт.

    «Ого! Для популистской партии в Германии та ночь стала по-настоящему триумфальной. Они наконец устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что теперь эта политическая сила на подъеме и больше не намерена мириться с вредными для страны правилами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Германский политолог Александр Рар назвал результаты Христианско-демократического союза политическим Ватерлоо.

    Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Власти США потребовали от Ford разорвать связи с Китаем

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа во вторник резко раскритиковала компанию Ford Motor за деловые связи с китайскими компаниями, которые, по их словам, представляют угрозу национальной безопасности.

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал генерального директора Ford Джима Фарли прекратить сотрудничество с китайскими компаниями из-за угрозы национальной безопасности, передает Reuters.

    В официальном письме руководству компании отмечается, что сделки с производителями аккумуляторов CATL, Geely и BYD вызывают серьезные опасения.

    «Когда компания намеренно решает углубить операционную зависимость от стратегических конкурентов, она не может действовать как надежный партнер», – заявил Даффи.

    Министр указал на зависимость завода Ford в Мичигане от технологий CATL, которая числится в американском списке связанных с китайскими военными компаний.

    Чиновник осудил решение отложить перенос сборки модели Lincoln Nautilus в США до 2030 года. В ответ представители Ford назвали обращение попыткой привлечь внимание прессы. В автоконцерне подчеркнули масштабные инвестиции в американское производство батарей и полный контроль над своими предприятиями.

    Давление на компанию происходит на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Одновременно Конгресс США рассматривает возможность полного запрета на продажу китайских автомобилей в стране без права на исключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем. МИД Китая заявил о готовности жестко противостоять давлению США. Пекин пообещал защитить попавших под санкции США китайских производителей.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    8 сентября 2026, 23:23 • Новости дня
    Сотрудники закрытого в Берлине Русского дома вернулись в Москву

    Россотрудничество: Все сотрудники Русского дома получат работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Русского дома в Берлине вернулись в Москву после решения властей Германии закрыть учреждение и расторгнуть соответствующий договор.

    Возвращение работников закрытого в Берлине Русского дома состоялось на фоне дипломатической напряженности между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что все сотрудники берлинского Русского дома будут обеспечены работой.

    «Карьерные перспективы у них самые хорошие. Они специалисты своего дела, они профессионалы. Конечно же, вопрос их трудоустройства будет стоять у нас на особом контроле. Все будут обеспечены работой», – сказал он.

    Чайка отметил, что предложенные вакансии будут как в центральном аппарате Россотрудничества, так и в других Русских домах.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о закрытии генерального консульства России в Бонне 18 сентября. Также было объявлено о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине.

    В ответ на недружественные действия Германии МИД России объявил о закрытии культурных центров имени Гете, а до 18 сентября должно прекратить работу генконсульство Германии в Петербурге.

    Напомним, правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал обвинения о дроне в Лейпциге «началом настоящей войны». Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете.

    Россотрудничество договорилось об открытии 11 новых Русских домов за рубежом.

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    9 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса
    Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала канцлера Германии Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса, обслуживающим интересы немецких оружейников ради личной выгоды.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц является рабом военно-промышленного комплекса, которому требуется больше денег и заказов, чтобы получать личную выгоду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом во время эфира на радио Sputnik.

    «Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не очень доволен Украиной. Казалось бы, можно было бы подумать, что он, возможно, прочитал доклад Европейского союза по правам человека, ужаснулся тем беспределом, который творится на Украине в отношении всего: своих собственных граждан, правил и законов, которыми регулируется наша современная жизнь с точки зрения прав человека, вообще чести, достоинства и морали. Но нет, он был недоволен Украиной, киевским режимом и Банковой ровно в противоположном ключе. Он сказал, что они очень мало военных заказов размещают в военно-промышленном комплексе Германии», – сказала она.

    Дипломат подчеркнула, что связь Мерца и его команды с ВПК тянется уже много лет. По ее словам, немецкий политик не просто лоббирует интересы оружейников, а обслуживает их. Захарова также обратила внимание на масштаб Республики Коми, где она находится с рабочим визитом. Представитель МИД отметила, что территория этого российского региона сопоставима с площадью всей Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль потребовал от Киева увеличения военных заказов для немецкой промышленности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резкие антироссийские шаги канцлера Фридриха Мерца неуклюжими попытками заработать политические очки.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о практической подготовке Берлина к войне.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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