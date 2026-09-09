Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.4 комментария
Психолог предупредила об опасности говорящих маминым голосом умных игрушек
Психолог Глазунова предупредила об опасности говорящих маминым голосом игрушек
Использование умных игрушек с функцией имитации голоса матери способно серьезно нарушить формирование базовой привязанности у детей первых лет жизни, заявила психоаналитик Ирина Глазунова.
Замена живого общения с младенцем гаджетами с искусственным интеллектом ведет к серьезным искажениям в развитии малыша, пояснила специалист ТАСС.
Базовое доверие к миру закладывается в первые два года жизни исключительно через эмоциональный контакт.
«Есть возрастные створы, на которых формируется то или иное приращение в эмоциональной психики ребенка. От нуля до двух лет – здесь главная мама», – подчеркнула Глазунова.
Она добавила, что звучание родного голоса из динамика при отсутствии реального взаимодействия вызывает недоверие к окружающим.
Специалист пояснила, что эмоциональный интеллект растет благодаря материнской заботе, нежности и колыбельным песням. Алгоритмы лишь отдаляют младенца от необходимого физического присутствия родителя, которое невозможно компенсировать технологиями.
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