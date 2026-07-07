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Киев вошел в десятку самых худших городов мира
Global Liveability Index: Киев в рейтинге городов мира занял 166-е место из 173
Столица Украины вошла в десятку самых худших для жизни городов мира по версии ежегодного исследования The Global Liveability Index 2026, подготовленного аналитическим подразделением Economist Intelligence Unit (EIU).
Киев занял 166-е место из 173, набрав 45 баллов из 100, говорится в исследовании EIU. Выше украинской столицы расположились Тегеран (Иран), занявший 164-е место, и Хараре (Зимбабве), оказавшийся на 165-й строчке. Ниже Киева в рейтинге оказались только Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир (Алжир), Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия), который замкнул список на 173-м месте.
При составлении рейтинга эксперты оценивали города по пяти критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Под критерием «стабильность» авторы исследования понимают уровень безопасности в городе. В него входят такие показатели, как уровень преступности, угроза терроризма, риск военных конфликтов и вероятность массовых беспорядков. По этому параметру Киев получил 40 баллов из 100. Также украинская столица набрала 42 балла за здравоохранение, 53 – за культуру и окружающую среду, 75 – за образование и 27 баллов за инфраструктуру, что стало одним из самых низких показателей среди всех участников исследования.
Самым комфортным для жизни городом мира признан Копенгаген (Дания), набравший 98 баллов. В первую десятку также вошли Вена (Австрия), Мельбурн, Сидней и Аделаида (Австралия), Цюрих и Женева (Швейцария), Осака и Токио (Япония), а также Ванкувер (Канада).
В отчете также отмечается, что наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировали китайские города. Лидером по росту стал Фучжоу, поднявшийся сразу на семь позиций. Значительно улучшили свои места Нанкин, Уси, Циндао и ряд других городов Китая. Среди крупных мегаполисов заметно вырос Нью-Йорк, который поднялся на три строчки благодаря улучшению показателей по критерию «стабильность» на фоне снижения уровня преступности и уменьшения террористических рисков. Также в первую десятку вошел Токио, улучшивший оценку в категории «культура и окружающая среда».
В то же время наиболее заметное снижение позиций зафиксировано у городов Ближнего Востока. Сильнее всего опустился Маскат (Оман) – сразу на 14 мест. Также ухудшились позиции Эль-Кувейта, Аммана, Манамы, Дохи, а также ряда европейских городов, включая Цюрих и Люксембург. По данным EIU, средняя оценка региона Ближнего Востока и Северной Африки снизилась на один балл главным образом из-за войны между Ираном и Израилем, которая негативно сказалась на показателях безопасности.
Индекс The Global Liveability Index ежегодно оценивает 173 города мира по пяти основным категориям – стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, на основании которых определяется общий уровень комфортности проживания.