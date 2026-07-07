Певица Лолита полностью отказалась от алкоголя из-за риска диабета

Tекст: Ольга Иванова

Популярная артистка поделилась подробностями изменений в своих привычках, передает «Комсомольская правда». По словам знаменитости, она никогда не страдала от зависимости, однако была вынуждена принять радикальные меры ради сохранения здоровья.

«Я сейчас в завязке, об алкоголе только пою», – призналась певица. Поводом для такого шага стал визит к специалисту, который предупредил звезду о высоком риске развития диабета при употреблении спиртных напитков.

Медицинское предупреждение оказало на исполнительницу сильное впечатление. Теперь она физически не может позволить себе бокал даже на день рождения или в новогоднюю ночь. Знакомые артистки с пониманием отнеслись к ситуации, а многие из них последовали ее примеру и тоже выбрали трезвость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о резком омоложении сахарного диабета среди россиян.

Весной прошлого года организаторы без объяснения причин отменили выступление Лолиты Милявской в Казани.

Сама певица сравнила запреты на свои концерты с тюремным заключением.