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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

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    7 июля 2026, 16:18 • Новости дня

    Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выстраивание прочных экономических связей с дружественными государствами в рамках работы экспортного центра.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной обратил внимание на эффективное развитие международных контактов, передает ТАСС.

    «Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?» – поинтересовался глава государства, изучая представленную презентацию. Руководитель структуры подтвердила это наблюдение.

    В ходе беседы Никишина подчеркнула, что ключевой целью ведомства в настоящее время выступает существенное увеличение объемов экспорта. Планируется, что к 2030 году этот показатель должен вырасти на две трети по сравнению с результатами 2023 года. Достижение таких амбициозных планов предполагается обеспечить именно за счет создания надежных альянсов с иностранными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году объем поставок товаров неэнергетического сектора вырос на девять процентов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении исторического рекорда доли экспорта в дружественные страны.

    5 июля 2026, 00:44 • Новости дня
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    Трамп позвонил Путину после победы в Константиновке
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал о заявлениях российского президента: «Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка, и как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмет».

    По словам Ушакова, Путин сообщил Трампу, что Киев и европейская «партия войны» исходят из ложного восприятия общей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российский лидер обрисовал картину реальной ситуации на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают и освобождают один населенный пункт за другим, сообщается на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин обратил внимание американского президента на сделанную Европой и киевскими властями ставку на затягивание и эскалацию конфликта. Ушаков отметил, что Украина при этом не гнушается террористическими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия освободила Константиновку, которая являлась мощным укрепрайоном и ключевым логистическим узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут и состоялся по инициативе американской стороны.

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 00:22 • Новости дня
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником», – сказал Ушаков.

    По его словам, беседа стала уже четвертой в году и носила не только протокольный, но и деловой, весьма конструктивный характер. Лидеры отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Стороны подчеркнули союзничество в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков добавил, что в США широко отмечался День независимости, празднования проходили пышно и масштабно, как это умеет организовывать Трамп. На это, по словам Ушакова, обратил внимание в разговоре российский президент.

    Путин и Трамп по телефону обсудили актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня.

    Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

    «Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит», – сказал Ушаков.

    Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов двух стран. Они договорились вновь созвониться уже в ближайшее время. 

    Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут. Разговор стал 14-м за полтора года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием и обсудил развитие двусторонних контактов и ситуацию вокруг готовящегося меморандума США и Ирана.

    В апреле президенты России и США в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушения на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов.

    В марте Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

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    4 июля 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин подписал закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основания для выдачи пенсионных удостоверений представителям силовых структур.

    Согласно нововведениям, документ единого образца смогут получить бывшие военные, сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и других ведомств, передает РИА «Новости».

    Право на получение документа также распространяется на членов их семей, если им положена соответствующая пенсия.

    Разработка образца, а также определение порядка оформления, учета и выдачи новых удостоверений поручены Социальному фонду России. Ожидается, что это упростит процесс подтверждения статуса пенсионера для бывших силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об учете службы добровольцев спецоперации в стаж для пенсии за выслугу лет.

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    5 июля 2026, 01:24 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление государственности США

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил вклад России в становление американской государственности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности», – сообщил Ушаков.

    Как отметил Ушаков, в США 4 июля отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму, в которой выразил уверенность, что развитие конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам народов двух стран и всего мирового сообщества, сообщается на сайте Кремля.

    Помощник президента напомнил, что ранее, ко дню России 12 июня, Трамп прислал на имя Путина теплое поздравительное послание. В нем, по словам Ушакова, американский лидер воздал дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США и подчеркнул общую ответственность двух стран за мировую стабильность.

    Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели четвертый в 2026 году телефонный разговор и отметили важность бережного отношения к общим страницам истории двух стран.

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    5 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Президенты естественно затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля», – отметил Ушаков.

    По словам Ушакова, в разговоре была вновь подчеркнута предпочтительность для Москвы политико-дипломатического урегулирования конфликта при обязательном учете известных принципиальных российских подходов. Ушаков добавил, что Трамп подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений по преодолению кризиса, сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков рассказал, что спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и готовы «в удобное время» приехать в Москву.

    Ушаков указал, что просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Трамп отметил, что для реализации такого потенциала следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

    14 июня Путин позвонил Трампу, поздравил его с 80-летием.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    5 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин подчеркнул, что для главы американского государства Дональда Трампа по-прежнему действует приглашение приехать в Россию с визитом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, «наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков сообщил, что в ходе разговора лидеры отметили символичность планируемого на космодроме Байконур запуска совместного российско-американского экипажа на МКС.

    В Кремле подчеркнули, что этот пример показывает заинтересованность двух держав в совместной работе в самых разных областях. По словам помощника президента, «это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы».

    «Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возможности визита в Россию до конца 2026 года.

    Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Разговор президентов России и США продлился 1 час 25 минут.

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    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    4 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил закон о жилищных сберегательных вкладах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 1 января 2027 года граждане получат возможность копить средства на покупку недвижимости с помощью специальных банковских счетов со страховкой до 10 млн рублей, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

    Новый финансовый инструмент предназначен для накопления денег на приобретение квартиры, индивидуальное или долевое строительство. Банки также смогут выдавать таким клиентам ипотечные кредиты на улучшение жилищных условий, передает РИА «Новости».

    Минимальный срок действия договора составит три года. Однако уже через год накопленные сбережения разрешается направить на оплату первоначального взноса по ипотеке. Средства можно будет использовать для расчетов по действующему жилищному кредиту даже в другой финансовой организации.

    Если клиенту откажут в выдаче займа или он передумает приобретать недвижимость, деньги вернут вместе с процентами. При самостоятельном отказе от планов забрать сбережения удастся не ранее чем через полтора года после заключения договора.

    Пополнять такие счета разрешается без ограничений в любое время. Вносить средства сможет как сам владелец, так и третьи лица. Порядок выплаты процентов будет определяться индивидуальными условиями каждого конкретного договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума одобрила законопроект о введении жилищных вкладов. Ранее президент России Владимир Путин утвердил нормы о страховании жизни с расчетной и объявленной доходностью.

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    5 июля 2026, 23:59 • Новости дня
    Песков назвал Путина и Иванова близкими соратниками

    Tекст: Антон Антонов

    Ушедший из жизни Сергей Иванов был для президента России Владимира Путина близким соратником, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», – заявил Песков Павлу Зарубину для ИС «Вести».

    Он подчеркнул, что Иванов всегда занимал «весьма и весьма ответственные должности» и на каждом месте трудился самоотверженно, не жалея себя. Песков добавил, что лично наблюдал его работу более чем 20 лет и назвал этот период огромной частью собственной жизни.

    По словам пресс-секретаря, уход Сергея Иванова стал большой утратой для всех, кто с ним работал. Особенно болезненной потерей Песков назвал ее для Путина, отметив значимость Иванова для президента в личном плане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 74-м году жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался.

    Президент России Владимир Путин направил семье Иванова телеграмму с глубокими соболезнованиями. Позднее глава государства посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве.

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    4 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий

    Нововведение расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений. В федеральный закон добавлено новое основание – «обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий», передает РИА «Новости».

    В сопроводительных материалах отмечается, что реализация инициативы позволит сократить ущерб от преступлений с использованием цифровых технологий. Это обеспечит ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Госдума приняла этот закон в окончательном чтении.

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    4 июля 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин разрешил жертвам мошенников судиться по месту жительства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет жертвам мошенников подавать иски к владельцам счетов злоумышленников по своему месту жительства или по месту расследования уголовного дела.

    Новая норма дополняет статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Теперь иски о взыскании неосновательного обогащения и возмещении имущественного вреда могут рассматриваться в суде по месту жительства истца или производства уголовного дела, даже если оно приостановлено, передает РИА «Новости».

    Закон разработан после решения Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что прежнее правило, обязывающее подавать иск по месту жительства ответчика, ограничивало доступность судебной защиты для пострадавших от хищений.

    Поводом стала жалоба женщины, потерявшей 235 тыс. рублей из-за телефонных мошенников: суд отказал ей в рассмотрении иска по месту жительства, сославшись на нарушение подсудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд России разрешил жертвам телефонного мошенничества подавать иск о возмещении вреда по месту жительства.

    В июне 2026 года Госдума одобрила закон о новых мерах защиты россиян от кибермошенников.

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    4 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Песков не стал анонсировать возможный телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать возможность беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Сообщим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой разговор, передает ТАСС.

    4 июля Соединенные Штаты отмечают 250-летие своей независимости. Российский лидер уже направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

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    5 июля 2026, 09:43 • Новости дня
    Путин поздравил работников морского и речного транспорта с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму работникам морского и речного флота, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля. В обращении отмечается, что водный транспорт является неотъемлемой составляющей транспортной системы России.

    «Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи», – подчеркнул российский лидер. Среди ключевых целей президент назвал обновление флота, модернизацию портовой инфраструктуры и выстраивание устойчивых логистических маршрутов.

    Также глава государства указал на важность международного сотрудничества и внедрения современных технологий судоходства. Он выразил уверенность, что компетентность специалистов поможет успешно воплощать намеченные планы и укреплять технологический суверенитет страны.

    «Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», – отметил президент России.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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