Минцифры исключило введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик

  • Новость часаПутин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы
    Тело подозреваемой во взрыве в Монако нашли закопанным под Киевом
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Вассерман: Отмена домашних заданий в первом классе – трагическая ошибка
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России
    МВД получило право утверждать перечни профессий для трудовых мигрантов
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 15:38 • Новости дня

    Минцифры исключило введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России не планируют вводить дополнительную тарификацию за использование зарубежных сетевых ресурсов, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

    «Не рассматривается плата за иностранный трафик», – заявил Лебедев во вторник в ходе заседания Государственной думы, передает «Интерфакс».

    Таким образом замглавы ведомства ответил на вопрос депутата от фракции КПРФ Олега Смолина. Парламентарий ранее поинтересовался перспективами введения отдельного сбора за доступ к иностранному сегменту интернета.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести плату за международный трафик через VPN.

    Российские операторы связи подписали мораторий на расширение каналов связи с Европой.

    Депутат Госдумы Сергей Боярский опроверг слухи о штрафах за авторизацию через иностранные почтовые сервисы.

    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

    Комментарии (44)
    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

    Комментарии (20)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    В Запорожье ликвидирован обвиняемый в пытках начальник украинской полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье огнем российских военных ликвидирован начальник четвертого отдела управления полиции Украины капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в незаконном задержании людей и применении пыток.

    «В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», – заявили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В июне российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Ранее авиация нанесла удар фугасными бомбами по элитному украинскому подразделению беспилотников «Скифские грифоны».

    Украинская армия переоборудовала школы подконтрольного Киеву Запорожья под укрепленные огневые позиции.

    Комментарии (5)
    6 июля 2026, 20:28 • Новости дня
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    Евраев: ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали свыше 70 дронов Вооруженных сил Украины на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод. В результате инцидента два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    «Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», – написал губернатор в своем канале в Max.

    В ходе ночной атаки беспилотников на регион пострадали двое мирных жителей. Из-за налета дронов власти временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

    В конце мая украинские аппараты уже атаковали промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области.

    Комментарии (9)
    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (41)
    7 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Украины, и офис Владимира Зеленского едва ли сможет ее решить. Тем более, что после уничтожения автозаправок ВС России наверняка начнут «охоту» на бензовозы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что за 12 дней российские военные поразили 37 объектов снабжения горюче-смазочными материалами.

    «Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    @ Пресс-служба Курской АЭС/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 12 дронов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону города Курчатов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлены и уничтожены 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова», – написал Хинштейн в своем канале в Max.

    Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. Это не привело к аварийной ситуации, поскольку система охладительной башни ещё не была запущена в эксплуатацию, отметил Хинштейн.

    В сентябре прошлого года украинский беспилотник предпринял попытку атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. В середине июня в результате удара дрона по зданию автомагазина в регионе пострадали два человека. В конце мая Вооруженные силы Украины атаковали территорию области с помощью 75 беспилотников.

    Комментарии (4)
    7 июля 2026, 04:45 • Новости дня
    Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников

    Минпросвещения: С сентября у первоклассников домашних заданий не будет

    Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники из первых классов с начала нового учебного года будут избавлены от необходимости выполнять внеурочные работы, поскольку Минпросвещения их исключило из учебного плана.

    С первого сентября 2026 года обучение в первых классах российских школ будет проходить без домашних заданий, следует из официального письма Министерства просвещения Российской Федерации.

    «Обращаем внимание на то, что приказ Минпросвещения России от 8 октября 2025 г. № 729... устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

    Ранее методические рекомендации допускали домашние задания на дом для младших школьников. Такие задания должны были вводиться постепенно,  выполнение не должно было длиться дольше часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор призвал изменить формат школьных домашних заданий. Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах. Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ.


    На ваш взгляд
    Нужны ли домашние задания в первом классе школы?



    Результаты
    10 комментариев

    Комментарии (14)
    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о приличном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

    Комментарии (11)
    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Лавров прибыл в Эфиопию для переговоров о постройке АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал масштабное африканское турне с посещения Аддис-Абебы, где планируется обсудить возведение атомной электростанции в течение десяти лет.

    На вторник у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом и другими представителями руководства республики, передает РИА «Новости». Эта страна стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, который последний раз посещал государство в июле 2022 года.

    Ключевой темой встреч станет строительство атомной электростанции большой мощности на эфиопской территории. Предварительные консультации делегаций по этому вопросу состоялись в Москве в конце 2025 года.

    «Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет», – заявил посол республики в России Генет Тешоме Жирру.

    Аддис-Абеба также выражает заинтересованность в партнерстве с российскими компаниями для разведки месторождений, добычи полезных ископаемых и развития металлургии. Кроме того, стороны планируют затронуть вопросы двусторонней торговли и пути увеличения товарооборота, дискуссии о котором активно велись на предыдущих встречах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме «Мировая атомная неделя» в 2025 году президент Владимир Путин заявил о том, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. В сентябре 2025 года Россия и Эфиопия подписали совместный план разработки проекта АЭС. Росастом сообщил о строительстве АЭС в Эфиопии.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Дрон протаранил многоэтажку во время массированной атаки на Курск

    Tекст: Катерина Туманова

    В небе над Курском в ночь на вторник сбили несколько беспилотников ВСУ, есть повреждения частных жилых домов в разных районах города, сообщил в Max-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», – написал он.

    Хинштейн уточнил, что на место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, заместитель губернатора Олег Горячев и мэр Евгений Маслов.

    Специалисты продолжают обследовать территорию, вся поступающая информация оперативно уточняется.

    Утром специальная комиссия приступит к тщательной оценке причиненного инфраструктуре ущерба, подытожил врио губернатора.

    Как писала газете ВЗГЛЯД, суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение под Курском. Хинштейн сообщил о повреждениях жилых домов из-за дронов ВСУ, а днем 6 июля он сообщил об уничтожении 12 дронов ВСУ у Курской АЭС-2.


    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп заявил о скором мире на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп полагает, что завершение конфликта на Украине произойдет значительно раньше, чем в настоящее время принято думать.

    «Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    Соответствующее мнение глава государства озвучил в Вашингтоне в ходе беседы с журналистами на территории Белого дома.

    В апреле американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

    До этого Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения боевых действий перед американскими военными. В конце прошлого года Кремль согласился с оценкой президента США о переходе переговоров в финальную фазу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров обвинил ООН в уходе от ответов по Буче
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    Нидерланды заявили об исчерпании возможностей военной помощи Киеву
    Инициативная группа поддержала выдвижение Камболова на пост президента Южной Осетии
    Зафиксировано резкое сокращение числа американцев среднего возраста
    Певица Лолита полностью отказалась от алкоголя из-за риска диабета

    Три задачи России для конкуренции с американским СПГ

    Россия намерена создать полностью отечественный танкер для перевозки СПГ. Речь идет об уникальном газовозе самого высокого ледового класса Arc7. Это дефицитные суда, потому что они никому больше не нужны, кроме России. Только у нашей страны СПГ-заводы находятся в Арктике и сковываются толстым льдом по девять месяцев в году. Какие высочайшие технологические компетенции необходимо освоить? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение украинских АЗС продолжится «охотой» на бензовозы

    Украина за последние 12 дней лишилась минимум 37 автозаправочных станций, сообщило Минобороны. В Киеве уже признали удары по АЗС «огромной проблемой». Эксперты поясняют: системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ. Как устроена топливная инфраструктура на Украине и что предпримет противник? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации