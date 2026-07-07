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В Риме задержали двух экс-сотрудников спецслужб Италии за «шпионаж на Россию»
В Риме двух экс-сотрудников спецслужб Италии заподозрили в шпионаже на Россию
Итальянские власти задержали двух бывших сотрудников собственных спецслужб по подозрению в якобы передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности, представителю российского посольства.
Бывших работников итальянских спецслужб обвиняют в работе на Россию, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.
Они более десяти лет трудились в оборонном ведомстве страны. Следователи полагают, что подозреваемые контактировали с сотрудником дипломатической миссии России в Риме.
Правоохранители провели обыски, изъяв мобильные телефоны, компьютеры и другую электронику. Всего фигурантами дела стали четыре человека, включая еще двух действующих сотрудников министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года суд в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.
В феврале 2026 года польские спецслужбы задержали сотрудника Минобороны по подозрению в передаче секретной информации России.
Суд в Польше приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в готовности сотрудничать с российскими спецслужбами.