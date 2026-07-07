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Власти ОАЭ сообщили о создании суда по торговле людьми
В Абу-Даби учредили специализированный суд по делам о торговле людьми
Специализированная судебная инстанция для рассмотрения преступлений, связанных с торговлей людьми, учреждена в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
В Абу-Даби начал работу специализированный суд по делам о торговле людьми, передает РИА «Новости». Соответствующее постановление было выпущено руководством страны.
«Вице-президент и заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заед Аль Нахайян выпустил постановление о создании в Абу-Даби специализированного суда по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, что способствует укреплению специализированной судебной системы и обеспечению самых высоких стандартов своевременного правосудия», – говорится в заявлении правительства столичного эмирата.
В пресс-службе уточнили, что новая структура включает профильную государственную прокуратуру для расследования подобных преступлений. Кроме того, в систему входят суды первой инстанции и апелляционные суды. Ожидается, что этот интегрированный подход повысит эффективность юридических процедур и значительно ускорит рассмотрение соответствующих дел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов передали российским правоохранителям двух разыскиваемых граждан.