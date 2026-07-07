Лавров поприветствовал начало переговорного процесса по Ормузскому проливу

Лавров обсудил ситуацию в Ормузском проливе с представителями Афросоюза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская сторона положительно оценивает диалог по урегулированию ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Эфиопию.

«По Ормузу: переговорный процесс, который сейчас развернулся, мы приветствуем. Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как США и Израиль развязали агрессию против Исламской республики Иран», – подчеркнул дипломат.

Тему безопасности в Персидском заливе министр подробно обсудил с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом в ходе личной встречи и переговоров в расширенном составе. Кроме того, у главы российского ведомства запланирована беседа с руководителем МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает РИА «Новости».

Поездка в Аддис-Абебу стала первой остановкой в рамках масштабного африканского турне Сергея Лаврова на этой неделе. В предыдущий раз он посещал африканскую республику ровно четыре года назад – в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

Накануне американские чиновники обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.