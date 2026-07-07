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Лавров поприветствовал начало переговорного процесса по Ормузскому проливу
Лавров обсудил ситуацию в Ормузском проливе с представителями Афросоюза
Россия приветствует переговорный процесс по Ормузскому проливу, надеется на урегулирование всех вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская сторона положительно оценивает диалог по урегулированию ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Эфиопию.
«По Ормузу: переговорный процесс, который сейчас развернулся, мы приветствуем. Надеемся, что этот переговорный процесс позволит вернуть ситуацию со свободой прохода через Ормузский пролив к тому состоянию, в котором она была до того, как США и Израиль развязали агрессию против Исламской республики Иран», – подчеркнул дипломат.
Тему безопасности в Персидском заливе министр подробно обсудил с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом в ходе личной встречи и переговоров в расширенном составе. Кроме того, у главы российского ведомства запланирована беседа с руководителем МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает РИА «Новости».
Поездка в Аддис-Абебу стала первой остановкой в рамках масштабного африканского турне Сергея Лаврова на этой неделе. В предыдущий раз он посещал африканскую республику ровно четыре года назад – в 2022 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.
Накануне американские чиновники обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.