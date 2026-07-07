Жительницу Махачкалы оштрафовали за скрытую камеру в квартире возлюбленного

Tекст: Алексей Дегтярёв

Не позднее августа 2022 года осужденная решила тайно следить за своим мужчиной из ревности, указали в пресс-службе судов Дагестана, передает РИА «Новости».

Для контроля за его частной жизнью она установила скрытую камеру прямо в квартире партнера. Устройство было надежно спрятано на карнизе для штор, а видеозаписи транслировались напрямую на мобильный телефон злоумышленницы.

Ее оштрафовали на 100 тыс. рублей с рассрочкой на 10 месяцев.

По эпизоду о нарушении неприкосновенности частной жизни подсудимую освободили от наказания. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд оштрафовал москвича за использование шпионской камеры на экзамене в ГИБДД.

В конце мая следователи возбудили уголовное дело против установившего скрытую камеру для слежки за женой жителя столицы.

В середине мая суд арестовал на 15 суток снимавшего пассажирку метро на скрытую камеру эндоскопа мужчину.