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Жительницу Махачкалы оштрафовали за скрытую камеру в квартире возлюбленного
Ленинский райсуд Махачкалы вынес приговор местной жительнице по делу об установке скрытой камеры в квартире возлюбленного, ее признали виновной в незаконном обороте специальных технических средств.
Не позднее августа 2022 года осужденная решила тайно следить за своим мужчиной из ревности, указали в пресс-службе судов Дагестана, передает РИА «Новости».
Для контроля за его частной жизнью она установила скрытую камеру прямо в квартире партнера. Устройство было надежно спрятано на карнизе для штор, а видеозаписи транслировались напрямую на мобильный телефон злоумышленницы.
Ее оштрафовали на 100 тыс. рублей с рассрочкой на 10 месяцев.
По эпизоду о нарушении неприкосновенности частной жизни подсудимую освободили от наказания. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд оштрафовал москвича за использование шпионской камеры на экзамене в ГИБДД.
В конце мая следователи возбудили уголовное дело против установившего скрытую камеру для слежки за женой жителя столицы.
В середине мая суд арестовал на 15 суток снимавшего пассажирку метро на скрытую камеру эндоскопа мужчину.