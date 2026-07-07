Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.8 комментариев
Тренер сообщил о вылете форварда «Краснодара» с чемпионата мира
Форвард «Краснодара» Кордоба выбыл до конца чемпионата мира из-за разрыва мышцы
Нападающий колумбийской сборной Джон Кордоба досрочно завершил выступление на турнире, получив тяжелую травму левой ноги уже на восьмой минуте победного матча против Ганы.
Главный тренер национальной команды Нестор Лоренсо подтвердил информацию о тяжелой травме футболиста, передает РИА «Новости».
Нападающий покинул поле в самом начале встречи, которая завершилась выходом южноамериканского коллектива в одну восьмую финала.
«У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные члены команды восстановились. У нас все хорошо», – отметил специалист.
Спортсмену 33 года, он выступает за российский клуб с 2021 года. Нападающий успел провести три матча на текущем турнире, а всего за сборную сыграл 24 раза и забил шесть голов.
Колумбийцы сыграют со Швейцарией во вторник. Мировое первенство завершится 19 июля, после чего стартует новый сезон Российской премьер-лиги, где «Краснодар» встретится с казанским «Рубином».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборные Швейцарии и Колумбии встретятся в матче одной восьмой финала чемпионата мира.
В прошлом году Российский футбольный союз признал Джона Кордобу лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги.
В марте нападающий забил единственный гол «Краснодара» в гостевом матче против казанского «Рубина».