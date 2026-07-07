Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.3 комментария
Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки, уничтожив несколько дронов на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин в Max сообщил об успешной нейтрализации воздушных целей.
«Сбиты ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», – заявил глава города.
В настоящее время специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков для устранения последствий инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили три дрона ВСУ на подлете к Москве.
Более 430 дронов летело на Московский регион с вечера.
Всего средствами ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве.