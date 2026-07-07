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    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогуна. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 02:15 • Новости дня

    Дрон протаранил многоэтажку во время массированной атаки на Курск

    Tекст: Катерина Туманова

    В небе над Курском в ночь на вторник сбили несколько беспилотников ВСУ, есть повреждения частных жилых домов в разных районах города, сообщил в Max-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», – написал он.

    Хинштейн уточнил, что на место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, заместитель губернатора Олег Горячев и мэр Евгений Маслов.

    Специалисты продолжают обследовать территорию, вся поступающая информация оперативно уточняется.

    Утром специальная комиссия приступит к тщательной оценке причиненного инфраструктуре ущерба, подытожил врио губернатора.

    Как писала газете ВЗГЛЯД, суд вынес приговор четырем боевикам ВСУ за вторжение под Курском. Хинштейн сообщил о повреждениях жилых домов из-за дронов ВСУ, а днем 6 июля он сообщил об уничтожении 12 дронов ВСУ у Курской АЭС-2.


    6 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские удары по украинским предприятиям носят комплексный характер. Они не только способствуют сокращению производства боеприпасов и БПЛА, но и лишают ВСУ топлива, а также систем защиты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия нанесла массированный удар по заводам в Киеве.

    «В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

    Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

    Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

    «Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

    Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

    Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

    Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

    Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

    «Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

    Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

    Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

    «Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

    Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    В Запорожье ликвидирован обвиняемый в пытках начальник украинской полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье огнем российских военных ликвидирован начальник четвертого отдела управления полиции Украины капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в незаконном задержании людей и применении пыток.

    «В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам», – заявили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В июне российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Ранее авиация нанесла удар фугасными бомбами по элитному украинскому подразделению беспилотников «Скифские грифоны».

    Украинская армия переоборудовала школы подконтрольного Киеву Запорожья под укрепленные огневые позиции.

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    6 июля 2026, 20:28 • Новости дня
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    Евраев: ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ

    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали свыше 70 дронов Вооруженных сил Украины на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод. В результате инцидента два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    «Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», – написал губернатор в своем канале в Max.

    В ходе ночной атаки беспилотников на регион пострадали двое мирных жителей. Из-за налета дронов власти временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

    В конце мая украинские аппараты уже атаковали промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области.

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    6 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали колледж в Запорожской области
    Украинские беспилотники атаковали колледж в Запорожской области
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области здание многопрофильного учебного заведения подверглось атаке вражеского беспилотного летательного аппарата, при, по предварительным данным, обошлось без жертв.

    Украинские военные нанесли удар по колледжу в городе Молочанске Запорожской области, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об отсутствии, по предварительным данным, пострадавших. В настоящее время сохраняется угроза повторных атак.

    «В городе Молочанске Токмакского муниципального округа произошла атака беспилотного летательного аппарата противника на здание многопрофильного колледжа. В результате удара повреждены остекление и фасад учебного заведения. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Балицкий в своем канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День защиты детей украинский беспилотник повредил кровлю начальной школы в Васильевке.

    Днем ранее артиллерия противника обстреляла территорию другого образовательного учреждения этого города. В конце мая украинские военные нанесли удар по зданию местной средней школы №3.

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    6 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки

    Политолог Шеслер: Бросая трупы украинских военных, Киев скрывает утрату Константиновки

    Эксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти отказались от предложенной Москвой гуманитарной акции по выдаче тел военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке, из-за нежелания признавать потерю города, а также в попытке увильнуть от обязательств выплатить денежную помощь родственникам погибших, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Я думаю, причин отказа Киева принять тела погибших в Константиновке солдат ВСУ, несколько. Во-первых, украинское руководство не может признать потерю этого населенного пункта», – отметила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, Украина пока создает иллюзию продолжения боев за город. «Забрать тела – это значит расписаться под тем, что военные действия в Константиновке фактически подошли к логическому завершению», – уточнила собеседница.

    «Во-вторых, киевские власти не желают озвучивать число погибших военнослужащих. Поскольку Владимир Зеленский отрицает потерю города, то и признать, что его авантюра обходится в десятки тысяч жизней, он тоже не хочет», – считает Шеслер. Наконец, третья причина – украинское руководство пытается избежать выплат родным погибших, добавила спикер.

    Она напомнила, что процедура затруднена и затянута, потому что бюджет Украины не может покрыть такие расходы. «Лишь небольшая часть родственников, которые получили тела своих близких в рамках предыдущих гуманитарных акций, добились компенсации», – указала политолог, сославшись на данные украинских СМИ.

    По ее оценкам, информация об отказе Киева забирать тела погибших военнослужащих вряд ли сильно повлияет на моральный дух внутри подразделений ВСУ, который и так очень невысок. Эксперт также не ожидает и протестов со стороны родственников погибших.

    «Для того, чтобы оформилось социальное возмущение, нужен субъект. Это может быть политическая сила, общественное движение. Мы видим, что Зеленский практически полностью уничтожил любую оппозицию, а информационное пространство контролируется, поэтому рассчитывать на какие-то организованные протесты со стороны родственников не приходится», – подчеркнула Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Он связывает реакцию Киева на инициативу Москвы с приближением саммита НАТО. По словам парламентария, киевские власти всеми силами пытаются поддерживать легенду о боеспособности ВСУ для выкачивания новых траншей западноевропейских стран.

    «И очевидно, на Банковой испугались репортеров, готовых поехать в зону конфликта и зафиксировать этот трагический момент и количество напрасных жертв», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что украинское руководство уже не в первый раз демонстрирует свое истинное отношение к собственным гражданам и ценности их жизни. «Для Зеленского и Ко – все они «сопутствующий ущерб», пешки в политической игре киевского террористического режима и европейской партии войны», – заключил депутат.

    Ранее Украина отказалась от предложения России временно прекратить огонь для передачи тел погибших военнослужащих ВСУ, находящихся в Константиновке. Как напомнило Минобороны РФ, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода населенного пункта под контроль российских войск. Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались.

    «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками. Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», – подчеркнули в ведомстве.

    В силовых структурах сообщили, что на месте брошены до нескольких сотен тел солдат ВСУ. Указывается, что российским военным приходится заниматься сбором останков.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

    Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки с 12.00 до 18.00 мск 6 июля для передачи украинской стороне тел погибших военнослужащих ВСУ. В случае согласия Киев должен был проинформировать российское командование о своем решении до полудня воскресенья. Потенциальную гуманитарную акцию выражали желание посетить более 20 редакций иностранных СМИ.

    Комментарии (6)
    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    6 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Лихачев: Украинский дрон атаковал градирню строящегося энергоблока Курской АЭС
    Лихачев: Украинский дрон атаковал градирню строящегося энергоблока Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали градирню строящегося второго энергоблока Курской атомной электростанции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Инцидент произошел минувшей ночью, передает РИА «Новости».

    «В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции», – рассказал глава госкорпорации журналистам.

    В сентябре прошлого года украинский беспилотник зацепил вспомогательное здание Курской АЭС-2.

    Месяцем позже дрон ВСУ атаковал градирню Нововоронежской атомной электростанции.

    В мае текущего года Росатом сообщил об ударе беспилотника возле первого энергоблока Запорожской АЭС.

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    6 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    @ Пресс-служба Курской АЭС/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 12 дронов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону города Курчатов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Накануне ночью враг пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлены и уничтожены 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова», – написал Хинштейн в своем канале в Max.

    Один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. Это не привело к аварийной ситуации, поскольку система охладительной башни ещё не была запущена в эксплуатацию, отметил Хинштейн.

    В сентябре прошлого года украинский беспилотник предпринял попытку атаковать строящуюся Курскую АЭС-2. В середине июня в результате удара дрона по зданию автомагазина в регионе пострадали два человека. В конце мая Вооруженные силы Украины атаковали территорию области с помощью 75 беспилотников.

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    6 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ достигли северного промышленного узла Омска

    Губернатор Хоценко: Беспилотники ВСУ достигли северного промышленного узла Омска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил о достижении украинскими беспилотниками северного промышленного узла Омска.

    На месте работают оперативные службы для устранения последствий инцидента, сообщил Хоценко в своем канале в Max.

    «Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий», – сообщил глава региона.

    В середине июня Украина предприняла рекордную атаку беспилотников на российские регионы.

    Вскоре после этого вражеские аппараты попытались поразить подмосковный Центр космической связи.

    Зимой украинские дроны атаковали город Ухту в Республике Коми.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    С начала дня на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    6 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Лавров прибыл в Эфиопию для переговоров о постройке АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал масштабное африканское турне с посещения Аддис-Абебы, где планируется обсудить возведение атомной электростанции в течение десяти лет.

    На вторник у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом и другими представителями руководства республики, передает РИА «Новости». Эта страна стала первой остановкой в африканском турне Лаврова, который последний раз посещал государство в июле 2022 года.

    Ключевой темой встреч станет строительство атомной электростанции большой мощности на эфиопской территории. Предварительные консультации делегаций по этому вопросу состоялись в Москве в конце 2025 года.

    «Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет», – заявил посол республики в России Генет Тешоме Жирру.

    Аддис-Абеба также выражает заинтересованность в партнерстве с российскими компаниями для разведки месторождений, добычи полезных ископаемых и развития металлургии. Кроме того, стороны планируют затронуть вопросы двусторонней торговли и пути увеличения товарооборота, дискуссии о котором активно велись на предыдущих встречах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме «Мировая атомная неделя» в 2025 году президент Владимир Путин заявил о том, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. В сентябре 2025 года Россия и Эфиопия подписали совместный план разработки проекта АЭС. Росастом сообщил о строительстве АЭС в Эфиопии.

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    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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