Вертолет вылетел на поиски пропавших на Колыме туристов

  • Новость часаС начала дня на подлете к Москве силы ПВО уничтожил 27 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    На Кубе полностью отключилось электричество
    Хинштейн сообщил об уничтожении 12 беспилотников ВСУ у Курской АЭС-2
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    Польша рассекретила данные о всем переданном украинской армии вооружении
    Никитин: Авиакомпании не смогут требовать отсадить детей от родителей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    8 комментариев
    7 июля 2026, 05:52 • Новости дня

    Вертолет вылетел на поиски пропавших на Колыме туристов

    В Магаданской области развернута поисковая операция, цель которой – найти пятерых путешественников, не вернувшихся со сплава по местным рекам, для поисков задействовали вертолет, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    На поиски направили вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра (ХАСЦ), указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Уже обследованы 52 километра береговой полосы реки Армань.

    Специалисты осматривают акваторию в районе поселка Мадаун. Также организовано дежурство у контрольной точки завершения маршрута. В наземной группировке задействованы 11 человек и семь единиц техники.

    Отмечается, что зарегистрированная группа не завершила маршрут в установленные сроки. Туристы сплавлялись по рекам Иганджа и Армань. Последний раз они выходили на связь по спутниковому телефону двое суток назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года вертолет МЧС спас троих сплавлявшихся по реке Бахапча туристов в Магаданской области.

    Также в прошлом году туристы в составе группы из шести человек в Магаданской области попали под сход снежной массы, погибли четыре человека.

    Также в 2025 году в Бурятии нашли живым туриста из Белоруссии, которого унесло течением при падении в месте слияния рек Китой и Билюты.

    6 июля 2026, 06:59 • Новости дня
    ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины группы украинских военных пытались выйти к российской границе, но были уничтожены группировкой российских войск «Север».

    «В Черниговской области украинские националисты, возможно из войсковой разведки или ССО, малыми группами пытались просочиться в направлении госграницы в районе села Гремяч. В результате нашего огневого воздействия противник бежал в обратном направлении, где укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, села Мирлоги, поселка Хотень, Вольной Слободы, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 14 участках до 400 м, бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Новой Сечи, Хотене и окрестных лесах, в Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Рубежного, Белого Колодезя, Захаровки, Ольховатки, Устиновки, Артельного, Зарубинки, Новоуживновки, Кленового, Старого Салтова, Великого Бурлука и Харькова.

    Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах, операторы FPV-дронов контролируют ключевые логистические маршруты противника.

    Отмечается, что ВСУ с привлечением работников ЖКХ Харьковской области пытаются восстановить противодроновые сети на основном дорожном направлении из Золочева.

    В ходе зачистки подвалов взят в плен военнослужащий ВСУ.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м, стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и лесных массивах района. На Великобурлукском направлении бои продолжаются в Петро-Ивановке и окрестностях, а также в лесах у сел Шевяковка, Бударки и Землянки.

    Около Шевяковки уничтожена группа националистов, трое украинских пограничников из состава первой пограничной заставы взяты в плен.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Четверо украинских националистов взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Петро-Ивановки группа испаноязычных наемников ВСУ отказалась выполнять задачу и отошла вглубь украинской территории.

    В селах Газопроводное и Александровка Черниговской области Украины жители отказались от объявленной украинскими властями обязательной эвакуации.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские удары по украинским предприятиям носят комплексный характер. Они не только способствуют сокращению производства боеприпасов и БПЛА, но и лишают ВСУ топлива, а также систем защиты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия нанесла массированный удар по заводам в Киеве.

    «В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

    Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

    Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

    «Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

    Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

    Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

    Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

    Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

    «Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

    Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

    Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

    «Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

    Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (11)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Даудов поздравил Кадырова с выдвижением на пост главы Чечни
    Даудов поздравил Кадырова с выдвижением на пост главы Чечни
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов поздравил Рамзана Кадырова с выдвижением на пост главы региона.

    «Друзья! От имени многонационального народа Чеченской Республики и от себя лично от всего сердца поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, Героя России, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рамзана Ахматовича Кадырова с выдвижением его кандидатуры на должность главы ЧР», – написал Даудов в своем канале в Max.

    Политик отметил, что делегаты 42-й конференции партии поддержали кандидатуру руководителя республики единогласно. По его словам, это решение отражает высокое доверие народа и признание выдающихся заслуг лидера перед регионом и страной. Даудов подчеркнул огромную роль президента России в поддержке текущего курса развития субъекта. Он добавил, что жители связывают с именем действующего руководителя уверенность в завтрашнем дне и дальнейшее укрепление стабильности.

    В феврале Рамзан Кадыров согласился участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» при поддержке президента.

    В конце прошлого года глава региона выразил готовность баллотироваться на новый срок.

    Прошлой осенью политик получил высшее звание Героя Чеченской Республики.

    Комментарии (4)
    6 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    ЦИК приняла документы «Единой России» на выборы в Госдуму

    Партия «Единая Россия» сдала в ЦИК документы на заверение списка из 400 федеральных и 225 одномандатных кандидатов на выборы в Госдуму.

    Делегация «Единой России» передала документы в Центральную избирательную комиссию в понедельник, передает РИА «Новости».

    В процедуре сдачи участвовали представители федеральной пятерки списка партии Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин.

    На съезде «Единой России» 28 июня был утвержден федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошли 400 человек, еще 225 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований отметили электоральное лидерство «Единой России» в кампании в Госдуму девятого созыва в условиях СВО и внешнего давления.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 18:12 • Новости дня
    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ подала документы в МФТИ

    Первая 500-балльница в истории ЕГЭ определилась с выбором вуза
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Установившая абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене выпускница Екатерина Малкова официально направила документы для поступления в Московский физико-технический институт (МФТИ).

    Екатерина Малкова, ставшая первой за всю историю Единого государственного экзамена выпускницей со 500 баллами по пяти предметам, подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Абитуриентка Екатерина Малкова, которая первая за всю историю Единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление», – отметили представители высшего учебного заведения.

    В пресс-службе добавили, что у рекордсменки остается время до 25 июля, чтобы окончательно определиться с выбором факультета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня рекордсменка рассматривала для поступления химический факультет МГУ и ФЭФМ МФТИ. Профессор РАН Артем Оганов посоветовал девушке отталкиваться от желаемой будущей профессии. Всего в текущем году максимальные оценки по итогам сдачи экзаменов получили почти десять тысяч российских выпускников.

    Комментарии (23)
    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

    Комментарии (20)
    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

    Комментарии (2)
    6 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Исход матча Бразилии и Норвегии вновь подтвердил, что в футболе невозможно просчитать все заранее, сказал газете ВЗГЛЯД экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя вылет пятикратных чемпионов мира из турнира в 1/8 финала. Он объяснил, почему неудача фаворитов стала закономерной частью нынешнего чемпионата мира.

    «Я думаю, что каждые девять человек из десяти были уверены, что Бразилия, конечно, обыграет Норвегию – ту самую Норвегию, которая до этого со скрипом прошла матч с Кот-д'Ивуаром. Хотя по игре бразильцы проигрывали, по-хорошему им вообще не должны были уступать. Но, как часто бывает и как я уже много раз говорил, футбол – это не наука, здесь нет формулы. Ты можешь быть прекрасно готов, давить, давить, давить, а потом соперник один раз выйдет в центр поля и забьет», – говорит Мостовой.

    По его словам, именно в этой непредсказуемости и заключается вся прелесть игры. При этом он напомнил, что еще перед стартом называл нынешнее первенство турниром сюрпризов. «Сюрпризов в начале было много, сейчас поменьше, но они продолжаются. Ну что говорить – забивали бы бразильцы свой пенальти в начале, и игра была бы сделана. Забили бы потом еще, может, второй, и спокойно выиграли бы», – рассуждает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Он подчеркивает, что предыдущие матчи турнира служат этому подтверждением. Например, в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Сенегала вела у Бельгии до 86-й минуты со счетом 2:0, без всяких шансов для соперника, а в итоге на табло оказался совсем другой результат. По его словам, то же самое происходило и с другими командами.

    «Поэтому еще раз подчеркиваю: это футбол, это же не наука. И прекрасно, что такое происходит на этом турнире. Дальше будем смотреть еще с большим удовольствием», – заключил Мостовой.

    После поражения от Норвегии лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, провел свой 15-й матч на мировых первенствах и обошел по этому показателю Пеле, а после финального свистка не смог сдержать слез. За карьеру в сборной он забил 80 мячей в 130 матчах.

    Комментарии (5)
    6 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев

    ВС России поразили заводы БПЛА, БЭКов и навигации ракет в Киеве

    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили предприятия в украинской столице, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии, сообщило Минобороны.

    В украинской столице поражены сразу пять ключевых заводов, указало ведомство в Max.

    Под удар попало предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), разрабатывающее и производящее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дроны «Шрайк-10».

    Там также производятся средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.

    Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (киевский завод «Буревестник»), где собирают дальнобойные беспилотники и создают радиолокационную технику ВСУ.

    Кроме того, удар пришелся по «Киеву-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где производят броневики и бронезащиту техники ВСУ, боевые части для ракет и БПЛА.

    Поражен судостроительный завод (верфь) ЧАО «Кузницана Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», выпускают и ремонтируют безэкипажные катера ударного типа.

    Удару подвергся приборостроительный завод «Киев-1» («Квант»), где выпускают системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, включая управляемые ракеты «Нептун-МД».

    На территории Киевской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший топливом зону боевых действий. Помимо этого, удар пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу, там зафиксирована обширная детонация зенитных ракетных систем.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля российские военные поразили ряд заводов в Киеве.

    В середине июня армия России атаковала киевский завод «Радар» и цех по производству беспилотников.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (12)
    6 июля 2026, 06:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская оборона больше не может опираться на «аутсорсинг», когда ответственность за безопасность Европы передавалась США, заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», – говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для Economist.

    Фон дер Ляйен и Рютте подчеркнули, что странам-союзникам НАТО и государствам ЕС необходимо больше истребителей, самолетов дозаправки в воздухе, кораблей и подводных лодок. По их словам, поддержка, которую европейские страны направляют на Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая перехватчики и средства борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен и Рютте отметили, что нынешние оборонные производственные мощности Европы не поспевают за растущим спросом. Они указали на риск дальнейшего истощения арсеналов без резкого наращивания выпуска вооружений и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявлял о неспособности Европы обеспечить свою безопасность без поддержки США.

    Комментарии (4)
    6 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    ФСБ: На рассылавшего бомбы участникам СВО завели дело о госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отношении завербованного украинскими спецслужбами россиянина, рассылавшего замаскированные под парфюм взрывные устройства участникам СВО, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ФСБ.

    Уголовное дело по статье о государственной измене, а также о покушении на теракт, завели на агента Киева, отправлявшего на Урале бомбы участникам СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Кроме того, дело заведено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    В марте прошлого года спецслужба предотвратила серию покушений на военнослужащих и чиновников. Украинская разведка планировала прислать им по почте посылки со взрывчаткой, спрятанной в парфюмерные наборы. Тогда в аэропорту Челябинска при досмотре нашли пять таких отправлений.

    Позже в Первоуральске задержали гражданина России, который весной 2025 года отправил эти посылки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания кураторы прервали с ним связь и не выплатили вознаграждение.

    Известно, что в 2024 году мужчина также собирал данные о российских военных в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили отправку замаскированных под парфюм бомб участникам спецоперации.

    В июле 2026 года задержанный в Крыму украинский диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей. В конце июня суд приговорил трех агентов киевского режима к длительным срокам лишения свободы за планирование серии терактов.

    Комментарии (14)
    6 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    МИД предупредил Латвию о последствиях ударов по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Участие латвийской стороны в ударах по территории России не останется без ответа, передает РИА «Новости». Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин подчеркнул недопустимость подобных действий.

    «Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что Москва внимательно фиксирует все пункты принятия решений о провокациях против мирного населения. Это касается и мест запуска беспилотников по российским объектам, а также точек их производства и финальной сборки вне зависимости от юрисдикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Латвия и Украина решили построить совместный завод по производству беспилотников на границе с Россией.

    Министерство иностранных дел назвало данную инициативу откровенной провокацией.

    В мае британский военный аналитик Александр Меркурис обвинил Ригу в содействии ударам украинских дронов по российской территории.

    Комментарии (18)
    6 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    В РПЦ предложили разделить обучение мальчиков и девочек

    Иерей Лукьянов предложил разделить обучение мальчиков и девочек

    В РПЦ предложили разделить обучение мальчиков и девочек
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе, а также институт помолвки.

    По его словам, это поможет увеличить количество студенческих семей в стране, передает РИА «Новости».

    «Если мы сделаем раздельно-параллельное обучение с пятого класса, когда идет разница в развитии мальчиков и девочек, то мы получим рост количества молодых студенческих семей. Сегодня их не так много в стране, потому что мальчики и девочки обучаются совместно в старших классах», – заявил священнослужитель на пресс-конференции.

    Лукьянов отметил, что такая мера позволит школьникам избежать негативного опыта и сосредоточиться на учебе. Он привел в пример Удмуртию, где подобный подход уже дал положительные результаты. После школы молодые люди, по его мнению, смогут создавать семьи с новыми силами.

    Кроме того, иерей подчеркнул важность института помолвки, который предполагает серьезный подход к браку, а не сожительство. Пресс-конференция прошла в преддверии Всероссийского парада семьи, который состоится 8 июля в День семьи, любви и верности более чем в 200 городах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» разработала меры поддержки студенческих семей с детьми.

    Протоиерей Федор Лукьянов выступил с инициативой учреждения в России месяца семьи.

    Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов призвал возродить систему воспитания девочек по примеру института благородных девиц.

    Комментарии (36)
    6 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    На заводе под Киевом уничтожены снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории атакованного предприятия «Визар» в пригороде Киева хранились кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, заявил бывший украинский парламентарий Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

    Политик заявил, что «из-за мощной детонации после прилета практически уничтожены пять улиц, а население вынуждены эвакуировать», сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Мосийчук напомнил, что эти вооружения были переданы Британией и США в 2023 году для оснащения танков Challenger 2 и Abrams.

    Бывший депутат подверг жесткой критике украинское руководство за создание угрозы для мирных жителей. По его словам, размещение военных складов вблизи жилой застройки недопустимо, а ответственность за подобные действия должны нести конкретные должностные лица.

    Напомним, в городе Вишневое Киевской области началась эвакуация жителей из-за серии мощных взрывов.

    Вооруженные силы России ранее атаковали склады со снарядами с обедненным ураном в Киевской области.

    Комментарии (6)
    6 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки
    В Подмосковье задержали школьницу за поджог автозаправки
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Щелково в Московской области задержана несовершеннолетняя жительница столицы, устроившая пожар на автозаправочной станции по указке мошенников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейские задержали 16-летнюю москвичку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в территориальный отдел полиции», – сообщила Волк, передает ТАСС.

    В отношении несовершеннолетней подозреваемой инициировано разбирательство.

    Во время допроса в присутствии законных представителей фигурантка призналась, что совершила преступление под чужим влиянием. Неизвестные кураторы руководили ее действиями, отдавая приказы через мобильный телефон.

    По факту происшествия правоохранители завели уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Кроме того, действия задержанной дополнительно квалифицировали по статье о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня полицейские поймали в Подольске 13-летнего подростка за попытку поджога топливной колонки из-за шантажа. В середине того же месяца правоохранители Ленинградской области задержали 17-летнего юношу за умышленный поджог двух автозаправок. В мае 15-летняя школьница по указанию куратора из интернета подожгла колонку на газозаправочной станции под Петербургом.

    Комментарии (9)
    Главное
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области
    ПВО отразила крупнейшую атаку беспилотников ВСУ на Ярославский НПЗ
    Лавров прибыл в Эфиопию для переговоров о постройке АЭС
    Эстония лишена чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить спортсменов из России
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Прокуратура Манхэттена пригрозила российским руферам 20 годами тюртмы

    Что мешает массовому спросу на электромобили

    Электромобили в России стали продаваться как горячие пирожки. С начала года они уже стали более популярными, чем ранее, а в последние недели топливные проблемы и очереди на АЗС сделали их особенно желанными моделями у автомобилистов. Сохранится ли такой ажиотажный спрос, когда ситуация с топливом вернется в норму? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис

    «Сикеры» попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект». Такими словами эксперты объясняют то, почему в последнее время удары ВС РФ по украинской топливной инфраструктуре стали особенно эффективны: все дело в новой модификации БПЛА «Герань». Что это за аппарат и чем он лучше базового варианта «Герани»? Подробности

    Перейти в раздел

    Страх перед Россией делает Прибалтику невыносимой для немецких военных

    Германское военное ведомство вынуждено признать: немецкие военнослужащие не хотят выполнять свой «союзнический долг» и воевать за Литву в случае гипотетического конфликта с Россией. Бундесвер никак не может найти добровольцев для формирования немецкой бригады в этой стране. Последствия этого могут затронуть всех граждан Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации