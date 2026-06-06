Кафельников восхитился триумфом Андреевой на «Ролан Гаррос»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Победа Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции вызвала бурную реакцию в российском теннисе, сообщает RT. Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил: «Абсолютно искренне рад её успеху, значимому и нужному в такое непростое время. Мирра классом выше своей соперницы. Польская теннисистка сделала то, что никто не мог ожидать, честь и хвала ей. Но класс у соперниц сегодня был разный».

Кафельников подтвердил, что верит в большие перспективы Андреевой и её способность завоевать много трофеев. Он напомнил, что три-четыре месяца назад жёстко критиковал россиянку, но отметил серьёзный прогресс за последний месяц и признался, что доволен её нынешней игрой.

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал триумф Андреевой победой года, а возможно, и десятилетия для российского спорта. По его словам, в 19 лет теннисистка проявила невероятную стойкость духа, а опыт Олимпиады в Париже помог ей справиться с давлением. Он также подчеркнул, что полька Хвалиньская, пробившаяся в финал через квалификацию, была максимально мотивирована, но Андреева в юном возрасте всё равно оказалась сильнее.

Шамиль Тарпищев в беседе с РИА «Новости» заявил, что успех в Париже положительно скажется на эмоциональном состоянии Андреевой перед Уимблдоном и US Open, хотя там её ждут совсем другие матчи и напряжение. Он объяснил, что ключом к победе над Хвалиньской стала правильная тактика: игра по восходящему мячу, из-за чего соперница не успевала отвечать на удары, несмотря на помехи в виде нервов и ветра. При этом Тарпищев не согласился с мнением, что Андреева уже готова стать первой ракеткой мира, отметив, что пока рано, но перспектива у нее есть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-летняя Мирра Андреева впервые завоевала титул турнира «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Андреева победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3 и стала первой с 2021 года российской финалисткой турнира такого уровня.

Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова заявила о гордости за исторический триумф Андреевой, ставшей первой за 12 лет отечественной победительницей турнира Большого шлема в одиночном разряде.