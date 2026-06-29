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Британия навсегда отменила запрещавший бродяжничество закон
Британия навсегда отменила закон о наказании за бродяжничество
Закон о бродяжничестве, принятый в 1824 году для наказания «праздных и недисциплинированных лиц, а также мошенников и бродяг», больше не действует в Британии, позволяя с полным правом ночевать на улице всем желающим.
С понедельника сон на улице перестанет считаться уголовным преступлением в Британии благодаря официальной отмене устаревшего нормативного акта, действовавшего более двух веков, пишет Independent.
Британское министерство жилищного строительства подтвердило формальную отмену закона о бродяжничестве. Изначально документ приняли в 1824 году для борьбы с праздными лицами и мошенниками. Теперь отмена стала возможной благодаря новому закону о преступности и полиции.
«Эти новые положения, которые включают такие правонарушения, как содействие попрошайничеству и незаконное проникновение с целью совершения преступления, призваны заполнить любые правовые пробелы, оставшиеся после отмены старого закона, по словам чиновников», – сказано в статье.
Министр жилищного строительства Стив Рид поприветствовал данное решение. «Бездомные – это не преступники, это люди, которым нужна помощь», – заявил политик. Он добавил, что правительство переходит от наказания к профилактике.
Благотворительные организации назвали событие переломным моментом. Руководители профильных фондов подчеркнули важность гуманного подхода, который устраняет коренные причины проблемы и помогает уязвимым слоям населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер перед отставкой собрался выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил, спор вокруг которого ранее привел к отставке министра обороны Джона Хили. Британский король Карл III заплатил более 39,5 млн долларов налогов, что стало первым актом публичного раскрытия финансов монарха. При этом искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде.