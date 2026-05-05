Atlantic: США не определили, каких военных выведут из Германии

Tекст: Денис Тельманов

США пока не определились с конкретными частями и подразделениями, которые должны будут покинуть Германию, пишет колумнист Atlantic Исаак Стэнли-Бекер со ссылкой на источники.

По информации издания, решение о выводе 5 тыс. военных было принято без предварительного анализа штатного расписания и последствий для американского контингента в стране.

Как отмечает автор, чиновники признались, что перед объявлением не был проведен детальный анализ, и на данный момент отсутствует четкое понимание, какие подразделения окажутся затронуты и каковы будут последствия вывода.

В материале подчеркивается, что вывод войск может сказаться на совместных учениях и отношениях с союзниками.

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА «Новости», что США планируют вывести из Германии пять тысяч военнослужащих в течение ближайших шести-двенадцати месяцев. Это решение касается лишь части американского контингента, насчитывающего 40 тысяч человек.

Газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что речь идет в первую очередь о выводе бригады на бронемашинах Stryker из Вильзека в Верхнем Пфальце. При этом после вывода военная база продолжит функционировать, на ней останутся от пяти тысяч до восьми тысяч военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные находились в Германии для демонстрации присутствия и давления на Россию после начала спецоперации на Украине.

Белый дом принял решение вывести часть своего контингента из ФРГ, что сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц изменил риторику и согласился с претензиями президента США ради предотвращения введения высоких пошлин на европейские автомобили.