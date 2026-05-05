Власти Москвы передали сервисы электронной школы пяти регионам России
Образовательные учреждения Башкортостана, Карелии, Вологодской, Мурманской и Тверской областей начнут использовать передовые цифровые платформы столицы для обучения школьников.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и мэр столицы Сергей Собянин заключили договоры о развертывании подсистем «Московской электронной школы» (МЭШ) в новых субъектах страны, передает ТАСС.
Проект охватит учебные заведения республик Башкортостан и Карелия, а также Вологодской, Мурманской и Тверской областей.
«По поручению президента России Москва активно делится своими разработками в области информационных технологий, активно взаимодействует в области здравоохранения», – отметил Собянин в ходе подписания. Мэр добавил, что создавать собственные образовательные программы высочайшего уровня в каждом субъекте нерационально.
Градоначальник уточнил, что ранее столица договорилась с профильными министерствами о внедрении базовых сервисов МЭШ во всей стране. По его оценке, в перспективе платформой будут пользоваться около 10 млн человек.
Глава Минпросвещения подчеркнул важность сохранения традиционной системы образования. Искусственный интеллект и информационные технологии призваны лишь облегчить труд педагогов и повысить качество обучения. Руководители регионов выразили благодарность за предоставление современных образовательных инструментов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переходе всех российских школ на национальный мессенджер Max.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила о трудоустройстве бывших хакеров в систему «Московской электронной школы».
Министерство просвещения обсудило запуск отечественной системы искусственного интеллекта для поддержки учебного процесса.