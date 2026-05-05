Чешский альпинист Рубинек погиб на Эвересте из-за отека легких

Tекст: Денис Тельманов

Чешский альпинист Дэвид Рубинек погиб от высотного отека легких при спуске с третьего лагеря на вершине Макалу II высотой 7678 метров, передает Himalayan Times.

Газета сообщает, что отек развился после подъема на высоту и ухудшения состояния пострадавшего при транспортировке вниз, несмотря на попытки оказать помощь на уровне примерно 7200 метров.

Организаторы экспедиции уточнили, что Рубинек был в составе группы из семи человек, которая поднималась на вершину без помощи проводников. Высотный отек легких может возникнуть через сутки-четыре после подъема на высоту более 2500-3000 метров из-за скопления жидкости в легких.

Кроме того, по данным издания, утром во вторник на ледопаде Кхумбу, на маршруте к вершине Эвереста, обрушился серак – вертикальное ледяное образование. В результате пострадали индийский альпинист и непальский проводник-шерпа, которые вместе с другими участниками направлялись к лагерю.

Пострадавших эвакуировали вертолетом и доставили в больницу Катманду, где им оказана медицинская помощь. Непальские официальные лица сообщили, что угрозы их жизни нет, уточняет Himalayan Times.

Ранее газета Kathmandu Post отмечала, что в апреле гигантский серак перекрыл альпинистам путь на Эверест, однако затем маршрут был вновь открыт.

