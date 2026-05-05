Минздрав США объявил войну популярным антидепрессантам
Глава Минздрава США Кеннеди объявил об ужесточении контроля за антидепрессантами
В Соединенных Штатах стартует масштабная кампания против массового употребления антидепрессантов, в рамках которой врачам начнут доплачивать за помощь пациентам в отказе от тяжелых препаратов.
Глава американского здравоохранения представил инициативу по строгому контролю за лекарствами, передает РИА «Новости».
«Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший объявил в понедельник о ряде инициатив, направленных на усиление контроля за выдачей рецептов на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, самый часто выписываемый класс антидепрессантов, которые он описал как крайне тяжелые в отказе», – сообщает The New York Times.
Чиновник давно призывал ограничить применение таких медикаментов, как Zoloft, Lexapro, Paxil и Prozac. Новые правила предусматривают финансовые стимулы для врачей, помогающих пациентам отказаться от таблеток в пользу терапии, правильного питания и спорта. Государственные программы Medicare и Medicaid уже внедряют механизмы оплаты подобных консультаций.
Согласно прогнозам, к 2026 году подобные препараты будет принимать каждый шестой взрослый американец, несмотря на жалобы на суицидальные мысли и эмоциональное выгорание. Кеннеди подчеркнул, что антидепрессанты должны стать лишь одним из вариантов лечения, а не стандартом по умолчанию.
При этом крупные медицинские организации проигнорировали презентацию программы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Кеннеди-младший назвал американцев самым больным населением в мире. Позже глава Минздрава США сообщил о 48 миллионах страдающих от опиоидной зависимости граждан.
Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил об опасности неправильного применения антидепрессантов.