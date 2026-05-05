  • Новость часаВоенкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    25 комментариев
    5 мая 2026, 12:59 • Новости дня

    Историк Турсунова рассказала о любимом блюде солдат Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Знаменитая фронтовая «макаловка», которую солдаты Великой Отечественной войны ели до последней крошки, получила свое название из-за особого способа употребления, рассказала историк, профессор филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте Рано Турсунова.

    Турсунова на международном круглом столе «Общая победа – взгляд в будущее» рассказала, что самой популярной едой среди советских солдат в годы Великой Отечественной войны была знаменитая фронтовая «макаловка», сообщает РИА «Новости».

    Она пояснила, что «макаловка» готовилась из замороженной тушенки, мелко нарезанной и смешанной с обжаренным луком, после чего смесь заливали водой и кипятили. Густую часть солдаты ели ложкой, а в жирную макали хлеб, отсюда и произошло название блюда. Она подчеркнула, что популярность «макаловки» объяснялась простотой приготовления и возможностью использовать минимум продуктов в тяжелых условиях фронта.

    Историк отметила, что в полевой кухне также были популярны кулеш, борщ, щи, плов, тушеный картофель и гречка с мясом, а каши занимали особое место в рационе. Чтобы разнообразить вкус, повара иногда добавляли в каши листья смородины или вишни. Рацион красноармейцев включал от 800 до 900 граммов хлеба в сутки, 500 граммов картофеля, 140 граммов крупы, овощи, растительное масло, соль и 30 граммов сала или комбижира.

    Турсунова напомнила, что пищу на фронте готовили в экстремальных условиях, а от поваров требовались не только профессионализм, но и отвага. В 1943 году в СССР был учрежден нагрудный знак »Отличный повар«, которым наградили около 33 тыс. человек. «Самую высокую оценку деятельности поваров дали сами солдаты. Они признавали: повар на поле боя – второй человек после командира. Его оберегали, защищали, как могли. Ведь иногда приходилось готовить еду под обстрелами, а порой доставлять еду прямо на поле боя», – сказала Турсунова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после парада Победы для иностранных журналистов в Москве организовали дегустацию традиционной солдатской кухни с кулешом и гречневой кашей с тушенкой.

    В современной Российской армии солдатам срочной службы предлагают питание по системе «шведский стол» с выбором супов, горячих блюд и салат-бара, а в зоне СВО еду обеспечивают полевые кухни и сухпайки.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    Комментарии (67)
    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Комментарии (57)
    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая ожидается очень важным, как и в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.

    Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.

    По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.

    Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.

    Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Комментарии (56)
    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    Комментарии (9)
    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    Комментарии (22)
    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    @ Freddy Davies/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане Эстонии раскупают путевки стоимостью от 80 евро в Нарву для наблюдения за праздничными мероприятиями на российской стороне.

    Высокий интерес к поездкам на приграничные территории зафиксировали туристические компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Life. В субботу планируется организовать несколько специальных экскурсий в Нарву для желающих увидеть торжества.

    «Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос», – говорится в материале. Стоимость подобной поездки начинается от 80 евро.

    Организаторы туров признались, что праздник Победы прочно вошел в гены жителей восточных регионов страны. По их словам, такие туристические предложения вызывают огромный отклик у местного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал традиционно важным предстоящее выступление Владимира Путина на Параде Победы 9 мая.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Берлина введут строгие ограничения на использование символики СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая.

    Ограничения затронут мемориалы в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайде, передает «Интерфакс». «Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов», – приводит Berliner Morgenpost слова представителя полиции.

    Газета уточняет, что под запрет попадут флаги и знамена бывших советских республик, Белоруссии и Чеченской Республики. Однако использование флага СССР запрещено не будет. Также нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, символику с буквами «V» и «Z», а также исполнять российские марши и военные песни.

    Официальное постановление о новых правилах планируется опубликовать на этой неделе. Ожидается, что общественные организации попытаются оспорить ограничения в суде, однако, по информации издания, в прошлом году все подобные иски были отклонены.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина рассматривают возможность введения ограничений на демонстрацию российской и советской символики в майские памятные дни.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Эстонии Кристен Михал посетит приграничный с Россией город Нарва для празднования Дня Европы 9 мая, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая отправится в приграничный с Россией город Нарва, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В официальном сообщении отмечается: «В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы».

    Помимо Михала, в Нарве в этот день также будет присутствовать комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф. Программа мероприятий для европейских чиновников пока не раскрывается.

    Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что туроператор Hansareisid организует экскурсионные поездки в Нарву и приграничные районы на 9 мая. Желающие смогут стать свидетелями празднования Дня Победы, который традиционно отмечается в этот день в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Комментарии (2)
    3 мая 2026, 02:28 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк», посвященные предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    Около 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла по улицам в центре Вашингтона. К шествию присоединились как российские соотечественники, так и американцы, передает РИА «Новости».

    Участники с портретами ветеранов, российскими флагами и копиями Знамени Победы прошли от сквера Фаррагут у Белого дома к мемориалу Второй мировой войны, исполняя песни военных лет.

    Безопасность колонны обеспечивали полицейские автомобили и офицеры на велосипедах. У мемориала шествие встретил живой оркестр.

    Аналогичное мероприятие состоялось на территории жилого комплекса постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, где собрались несколько десятков человек.

    Заместитель постпреда Дмитрий Чумаков обратился к собравшимся: «День Победы – это два слова, которые заставляют чаще биться наши сердца, два слова, которые напоминают нам всем о цене, которую заплатил советский народ за эту победу. Давайте отдадим дань всем, кто сделал вклад в эту победу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Группа украинцев пыталась помешать проведению шествия, выкрикивая угрозы и националистические лозунги.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люксембурге открылась фотовыставка «Юрий Никулин и артисты цирка в годы Великой Отечественной войны», посвященная вкладу представителей циркового искусства в борьбу с нацизмом. Проект представили Международный «Бессмертный Полк» совместно с «Московским цирком Юрия Никулина на Цветном бульваре».

    Мероприятие прошло в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Бессмертного полка. Экспозиция рассказывает о том, как цирковые артисты в годы войны входили в состав фронтовых бригад, поднимали боевой дух бойцов Красной Армии и давали выездные представления на линии фронта. Всего, по представленным данным, ими было проведено 978 шефских выступлений и более десяти тысяч концертных программ.

    Отдельный раздел выставки посвящен биографиям известных цирковых артистов, прошедших войну. Среди них – клоун Юрий Никулин, защищавший Псковскую область и Ленинград, танкист Михаил Шуйдин, участник Курской битвы, а также Михаил Туганов и его труппа, завершившие войну совместным с певицей Лидией Руслановой концертом у стен Рейхстага в мае 1945 года.

    «Уже почти ушло из жизни поколение тех, кто вынес войну на своих плечах. Вслед за ним уходит и поколение наших отцов – тех, кто не воевал, но видел и помнил. Остаемся мы с вами – кто обязан завещать память о войне и Великой Победе нашим детям и внукам. Это нужно не мертвым! Это надо – живым!», – заявил на церемонии открытии выставки посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Пусане, сообщило генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея.

    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея. В мероприятии участвовали российские соотечественники, сотрудники генконсульства и представители морского регистра судоходства. Колонна прошла по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы, неся портреты родственников – участников Великой Отечественной войны.

    Дипломаты также выразили благодарность полиции Пусана за высокий уровень безопасности во время шествия. Отмечается, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась в Пусане впервые после шестилетнего перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона.

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Амстердама.

    В России начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    В Молдавии захоронили останки героев Великой Отечественной войны

    Молдавские политики, дипломаты посольств России, Белоруссии и Казахстана, а также ветераны приняли участие в захоронении на территории Шерпенского плацдарма останков 16 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны.

    Останки 16 советских солдат, павших в боях за освобождение Молдавии во время Великой Отечественной войны, были захоронены на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм», сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие ветераны, дипломаты России, Белоруссии и Казахстана, а также политики оппозиционных партий, общественные деятели и местные жители.

    По словам председателя молдавского координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, все 16 солдат погибли в одном бою и были обнаружены в одной траншее, проходящей по пшеничному полю и старому винограднику. Он отметил: «С одной стороны за 80 лет через тела этих ребят пророс хлеб, с другой – виноград. Это похоже на молдавскую православную традицию причащения хлебом и вином, эти ребята пожертвовали собой ради нашей земли».

    Петрович также подчеркнул, что поисковые отряды продолжают находить погибших воинов в тяжелых условиях, а народ Молдавии сохраняет память о героях, несмотря на отсутствие официальных почестей. По его мнению, власти страны отказались отдать должные воинские почести: на церемонии не было ни военного оркестра, ни караула, ни салюта.

    Российский посол Олег Озеров, выступая на церемонии, призвал молдавских политиков и общественность не допустить возрождения нацизма и отметил, что такие проявления уже видны в Молдавии. Он выразил обеспокоенность появлением учебников, восхваляющих маршала Антонеску, а также установкой памятников оккупантам и восстановлением нацистской символики. Озеров подчеркнул, что величие страны определяется готовностью защищать свою историю и идентичность, а память о советских солдатах остается живой связью между прошлым и настоящим.

    Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» был открыт 22 августа 2004 года в память о боях Ясско-Кишиневской операции, сыгравшей ключевую роль в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Молдавии Серджиу Продан приравнял советских солдат к фашистским.

    Ранее власти республики отказались зажигать Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения страны.

    Министерство обороны Молдавии официально запретило выделять почетный караул для церемонии захоронения советских воинов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    TEC: Предстоящий визит Фицо на День Победы в Москву вскрыл разногласия в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция европейских стран на поездку премьера Словакии Роберта Фицо в Россию выявила глубокие противоречия среди членов Евросоюза, сообщает The European Conservative (TEC).

    Издание The European Conservative пишет, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь обнажил серьезные противоречия между странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

    После объявления о визите несколько стран, включая Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии. В то же время Чехия разрешила этот перелет, что стало заметным исключением на фоне общей позиции ряда государств.

    Как отмечает издание, этот инцидент ясно показал, что страны – члены ЕС не смогли договориться о едином подходе к России.

    Роберт Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном считают важным сохранять открытые каналы для диалога ради мира и энергетической безопасности. В то время как ряд других европейских лидеров полагают, что такие визиты лишь подрывают единство Евросоюза и усиливают позиции Москвы.

    В польских дипломатических кругах допустили поездку Фицо в Москву на автомобиле.

    Власти Чехии одобрили пролет самолета Фицо через свое воздушное пространство по пути на торжества.

    Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на День Победы, чтобы выразить признательность бойцам Красной Армии за 81 год мирной жизни для Словакии.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Власти Воронежа отменили парад на День Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный парад ко Дню Победы на площади Ленина в Воронеже отменен, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Мера принята для усиления безопасности граждан на фоне роста террористической активности ВСУ, пояснил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде – всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», – заявил глава региона.

    Вместо парада в Воронеже и муниципалитетах пройдут патриотические мероприятия, возложение венков и акции памяти. Губернатор подчеркнул, что память участников Великой Отечественной войны и ныне живущих ветеранов будет обязательно почтена.

    В прошлом году в Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все» – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации