  Лента новостей
    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 12:29 • Новости дня

    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии

    Tекст: Вера Басилая

    Армения обладает возможностями для развития солнечной энергетики благодаря более чем 300 солнечным дням в году в ряде регионов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости Армении остается отсутствие накопительных станций.

    Во время брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неограниченных энергоресурсах страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Армения ранее считалась энергозависимой, однако сейчас имеется потенциал благодаря большому количеству солнечных дней в году, что создает неограниченные возможности для развития солнечной энергетики.

    Пашинян подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости остается отсутствие накопительных станций. Он выразил благодарность европейским партнерам за содействие в развитии инфраструктуры для хранения энергии.

    Премьер-министр также отметил, что Армения способна не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и расширить экспортный потенциал.

    Ранее Пашинян сообщал, что в стране созданы мощности солнечной энергетики, сопоставимые с двумя атомными электростанциями, а именно 1141 мегаватт, и теперь задача заключается в развитии систем накопления энергии.

    Пашинян заявил о поиске удобных для страны проектов малых модульных атомных электростанций.

    Глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в Европейском союзе и ЕАЭС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял двух «отлично говорящих» на русском русофобов на саммите в Ереване, которые на камеру демонстративно общались на плохом английском.

    Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

    Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

    В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.

    Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    4 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский парламент препятствует урегулированию отношений между Баку и Ереваном, регулярно принимая резолюции с оскорбительными формулировками в адрес азербайджанской стороны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Алиев заявил о деструктивной роли Европейского парламента в нормализации отношений с Арменией, передает ТАСС.

    Выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, лидер страны подчеркнул, что действия европейских депутатов мешают достижению мира.

    «Этот орган, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, фактически занимается его саботажем. С мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана. Только представьте: 14 резолюций за пять лет – своего рода одержимость», – заявил глава государства, добавив, что последний подобный документ был одобрен всего четыре дня назад.

    В качестве ответной меры национальный парламент 1 мая принял решение о приостановке сотрудничества с европейскими коллегами. Кроме того, Баку запустил процедуру выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест», прекратив взаимодействие со структурой во всех сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Азербайджана заморозил контакты с европейскими депутатами. Баку назвал резолюцию Европарламента дипломатическим позором. Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова обвинила этот орган в ведении клеветнической кампании.

    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    5 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

    Tекст: Вера Басилая

    В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.

    В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.

    Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами.

    Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества с НАТО.

    4 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    Tекст: Ольга Иванова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян рассчитывает совершить визит в Баку для участия в крупном международном мероприятии на фоне укрепления мирных отношений между двумя странами.

    Премьер-министр Армении выразил надежду на участие в саммите Европейского политического сообщества, который примет соседняя республика в 2028 году, передает РИА «Новости».

    Выступая на аналогичном мероприятии в Ереване, политик подчеркнул факт установления мира между государствами.

    «Впервые президент Азербайджана участвует в мероприятии в Армении, хотя и по видеосвязи. Надеюсь, что у меня будет возможность посетить в Азербайджане саммит Европейского политического сообщества в 2028 году», – заявил Никол Пашинян.

    Руководитель кабмина также напомнил о совместной поддержке идеи проведения саммитов на территории обеих стран. Стороны продолжают тесное сотрудничество для институционального закрепления мирных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об ожидании президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

    Политик рассказал лидерам стран СНГ об установлении мира с Азербайджаном.

    Ранее лидеры двух государств договорились навсегда прекратить вражду.

    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    4 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Баку начал поставлять бензин и дизельное топливо в Армению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале экспорта бензина и дизельного топлива в Армению общим объемом 12 тыс. тонн.

    Алиев выступил по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В ходе мероприятия он объявил о старте экспорта нефтепродуктов соседнему государству, передает РИА «Новости».

    «Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению», – подчеркнул политик.

    Кроме того, глава государства добавил информацию о логистическом сотрудничестве. По его словам, Баку успешно обеспечил транзит 28 тыс. тонн различных грузов через свою территорию в армянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за старт двусторонней торговли.

    3 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

    Украинский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда. По словам Арольда, этой ночью произошла масштабная атака украинских дронов, и «существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его».

    Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ранним утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили предупреждение об угрозе дронов, однако позднее это предупреждение было отменено.

    По данным ERR, обломки беспилотников на территории Эстонии обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия отвергла обвинения в том, что украинские дроны пролетают через территорию Евросоюза для атак по России.

    На побережье Эстонии обнаружили обломки украинского дрона.

    Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил странам Прибалтики о праве России на самооборону на фоне атак дронов.

