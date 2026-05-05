Пожар на казахстанском заводе унес жизни двух человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент с обрушением конструкций произошел во вторник на промышленном объекте «Казцинк» на востоке республики, указали в компании, передает РИА «Новости»

Жертвами происшествия стали два человека, еще пятеро получили различные травмы

«В ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы», – пояснили там.

Ранее в местном МЧС заявляли лишь о четырех пострадавших.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося сформирована специальная комиссия. Уполномоченные ведомства уже начали оценивать возможное воздействие инцидента на окружающую среду.

По предварительным данным, зафиксирован выброс пыли, однако он не превысил допустимых норм. Выделения опасных загрязняющих веществ не обнаружено, расследование причин трагедии продолжается.

В 2025 году на территории нефтебазы в казахстанском городе Жезказган произошел взрыв.