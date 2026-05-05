В Иране нашли доказательства существования третьей древнейшей письменности

Tекст: Мария Иванова

Историки традиционно считают, что письменность зародилась в Египте и Месопотамии около 5300 лет назад. Однако в то же время на территории современного Ирана развивалась третья система – протоэламское письмо, пишет New Scientist.

Несмотря на то, что с момента открытия прошло 125 лет, эта письменность остается во многом нерасшифрованной.

Джейкоб Даль из Оксфордского университета отмечает, что протоэламские таблички в основном использовались для экономических записей. «Мне было бы трудно сказать, что одна система письма следует за другой», – заявила Эми Ричардсон из Университета Рединга в Британии, подчеркивая возможность независимого возникновения всех трех систем.

Исследователи предполагают, что протоэламское письмо было самым передовым для своего времени. В отличие от простых знаков, обозначающих предметы, древние иранские писцы могли использовать символы для кодирования слогов устной речи. Это позволило бы записывать многосложные слова, например, имена важных людей.

Несмотря на технологический прорыв, древние иранцы, вероятно, отказались от грамотности. Ученые полагают, что письменность воспринималась как репрессивный инструмент контроля за товарами и населением. Интересно, что отказ от письма не помешал Ирану стать могущественным государством, превосходящим своих грамотных соседей из Месопотамии.

