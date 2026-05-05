Агент Киева сознался в съемке здания ДОСААФ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемый в работе на украинские спецслужбы житель Курской области дал признательные показания, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Мужчина сообщил, что по заданию кураторов делал снимки здания ДОСААФ, а также привлекал знакомых к сбору информации за вознаграждение.

«В Telegram он мне уже сказал, нужно такие-то, такие-то сделать фотографии. Первое – это был ДОСААФ, это которую делал фотографию я. После я подключил своих знакомых, типа того, чтобы подзаработать», – сказал задержанный.

Он также пояснил, что им не приходилось делать ничего сложного, лишь фотографии трансформаторной будки, а также записку на фоне военкомата «верните парней домой».

Кроме того, он заявил, что куратор предложил передать ему гранату, чтобы взорвать объект электроэнергетики.

«На это мы уже не согласились… потому что это теракт, и на этом наш разговор с ним был закончен», – заключил подозреваемый.

На кадрах оперативной съемки видно, как сотрудники спецслужбы приходят к подозреваемому домой. Мужчина самостоятельно открывает дверь, после чего его доставляют в отделение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за работу на украинскую разведку. Месяцем ранее другой агент Киева рассказал о поиске места для закладки бомбы у здания администрации Курской области.