Уволенный глава новосибирского Минсельхоза получил новую должность

Уволенный глава новосибирского Минсельхоза Шинделов получил новую должность
Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов стал новым начальником региональной инспекции Гостехнадзора, передает РИА «Новости».
Информация о его назначении появилась на официальном сайте ведомства.
«Начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Новосибирской области - Шинделов Андрей Викторович», – подчеркивается в сообщении госучреждения.
Губернатор области Андрей Травников объявил об увольнении чиновника 20 апреля в ходе оперативного совещания. Причиной отставки стали претензии к работе ведомства, в том числе задержки с доведением мер господдержки до аграриев и срывы в реализации программы развития сельских территорий, а также проблемы с ветеринарной безопасностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил Андрея Шинделова в отставку из-за провалов в сфере ветеринарной безопасности.
Ранее власти региона ввели режим ЧС из-за распространения бешенства и пастереллеза.
Позже специалисты ликвидировали все очаги опасных заболеваний.