Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до пяти человек
В результате обстрела Донецка с применением ударного беспилотника ранения получили пять человек, среди которых четверо женщин и один мужчина, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Max.
По его словам, в Буденновском районе Донецка при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадали женщины 1939, 1957, 1958, 1970 г. р., мужчина 1964 г. р.
«Повреждено остекление четырех многоквартирных домов, теплотрасса», – добавил глава ДНР.
Медики оказывают помощь всем пострадавшим.
Ранее власти сообщали, что в результате обстрела укронацистов в Буденновском районе Донецка ранения получили три мирных жителя.