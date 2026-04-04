Правящая партия Армении единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры

Партия «Гражданский договор» утвердила Пашиняна кандидатом на выборы премьера

Tекст: Вера Басилая

Правящая партия Армении «Гражданский договор» официально выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра на выборах, которые состоятся 7 июня, передает РИА «Новости». Решение было принято на съезде партии, прошедшем в Ереване.

«Решение об утверждении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьера Армении принято единогласно», – заявил министр экономики Геворг Папоян после открытого голосования.

По его словам, партия консолидировано поддержала действующего главу правительства.

Никол Пашинян 30 марта выразил благодарность однопартийцам за доверие и возможность возглавить список партии «Гражданский договор» на выборах, а также за высокую честь быть кандидатом на пост премьера.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах дальнейшего укрепления демократии и развития отношений с Россией.

Он также ранее сообщил о планах подписать мирный договор с Азербайджаном до парламентских выборов, назначенных на 7 июня.

