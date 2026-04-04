Игра «Гостомельские богатыри» появилась в цифровом магазине Steam

В основу игры, которая теперь доступна в Steam и VK Play , легла десантная операция российских войск на аэродроме Гостомель под Киевом в конце февраля 2022 года.

В рамках кампании игроки могут принять участие в высадке десанта в Гостомеле, а также в боях в пригородах Киева. Начинается игра, состоящая из шести миссий, в Гостомельском аэропорту, рассказывает протестировавший стратегию сайт GameMAG. Здесь подразделения постоянно перемещаются между ангарами и складскими помещениями, выполняя череду сменяющих друг друга задач – наступление, отход, оборонительные действия, перехват вражеских колонн.

В послеке Ворзель наоборот доминирует позиционная война с плохой обзорностью. Ключевая схватка происходит у складов и недостроенных зданий, а деревянные конструкции легко простреливаются пулеметами насквозь.

В городской миссии игрока ждут открытые локации и типовые железобетонные «хрущевки», служащие надежными укрытиями. Основная тактика – короткий рывок из-за укрытия, точный выстрел и немедленный откат назад. Главная цель: провести свои отряды через открытые зоны, сведя к минимуму потери от снайперов, ПТРК и бронетехники.

Карта миссии в дачном поселке лишена привычных контрольных точек. При жестком лимите на численность отрядов и нехватке разведданных о путях движения противника нужно не допустить прорыва вражеских колонн. По ходу действия появляется новая задача – уничтожить артиллерию, чтобы остановить непрекращающиеся обстрелы.

На шоссе в окрестностях украинской столицы бои переходят на полностью открытые пространства, где активно задействована техника. Здесь впервые можно вызвать танковую поддержку, а за выполнение дополнительного задания – нанести авиаудар. Шестая миссия проходит в чистом поле, где находятся лишь несколько строений и склады. Ее суть – прикрытие проходящих колонн ВДВ.

Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД экс-командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал о героизме десантников во время броска на аэродром Гостомель.